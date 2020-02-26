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الرئيسية | مجتمع | مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات‬

مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات‬

مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:00

قبلَ أسابيع وفي خضمِّ تصاعد مخاطر فيروس "كورونا"، قرّر المغرب تفعيل المراقبة الصّحية على مستوى عدد من المطارات والموانئ، من أجل الكشف المبكّر عن أي حالة واردة للإصابة بهذا الفيروس؛ لكنّ شهادات بعض المهاجرين المغاربة، الذين حلّوا بالمملكة خلال اليومين الماضيين، أكّدت "غياب هذه المراقبة وضعفَ التّواصل".

أحد هؤلاء المهاجرين قدمَ من إيطاليا عبر مطار محمد الخامس بمدينة الدّار البيضاء أكّد أنّ "سلطات المراقبة في المطار اكتفت بتوزيع استمارة تقنية على المسافرين القادمين من مختلف وجهات العالم من أجل الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالبلد القادم منه المسافر والوجهة والدّول التي مرّ منها"، مؤكّداً غيابَ أيّ إجراء طبّي للتّأكد من "خلو" المسافرين من الفيروس.

هذا المهاجر المغربي قدم من إيطاليا، التي تعرفُ هذه الأيام موجة من "الهلع" والخوف بعد تسجيل إصابات بالفيروس القاتل في شمال البلاد، حلّ بمطار الدّار البيضاء عند حدود السّاعة الحادية عشرة والنّصف ليلاً، ولم يجد أيّ فريق طبّي يقدّم له الإرشادات الضّرورية في هذه الحالة، كما سجّل غياب "أيّ مداومة طبية ليلية في المطار".

وفي العادة، تقوم وحدات طبية داخل المطارات بفحص كل الرّكاب وقياس درجة حرارتهم، كما يطلب من الرّكاب والمسافرين تعبئة استمارة للإدلاء بالأماكن التي تواجدوا فيها، والمكان الذي يقصدونه في المغرب، إلى جانب معلومات الاتصال الخاصة بهم.

واتّخذت وزارة الصّحة، كما سبق لها أن أكّدت، "إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الدّول القريبة من بؤر "الموت" إلى مطارات المملكة. ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد.

وقبل أيّام، نقلت عدسات الإعلام العمومي طابوراً من المواطنين المغاربة ينتظرون للمرور عبر كاميرات المراقبة الصّحية وقياس درجات حرارة الرّكاب، للتأكد من خلو "المسافرين من فيروس كورونا"؛ لكن عدد من المواطنين أكّدوا، في تصريحات لهسبريس، أنّ "هذه الخدمة لم تعد موجودة في المطارات".

وفي هذا الصّدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنّه "تلقّى عدداً من الشّكايات لمواطنين مغاربة تفاجؤوا بغياب الإجراءات الطّبية اللازمة للتعامل مع فيروس "كورونا"، وأنّ من بينهم من قدم من إيطاليا"، مبرزاً أنّ "الاستمارات توزّع على المواطنين لمعرفة وجهاتهم ومن أين قدموا. وهذا غير كاف لمراقبة الوضع".

وأوضح الخراطي، متحدّثاً لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "وزارة الصّحة تعهدت بحماية المواطنين المغاربة أمام انتشار هذا الفيروس الخطير؛ لكن الأخبار القادمة من المطارات ثبتت العكس، بحيث سجّلنا غياب المداومة الطّبية في مراقبة الوافدين على المملكة".

وأشارَ المتحدث إلى أنّ "جميع الدّول اتخذت إجراءات احترازية من أجل الوقاية من هذا الفيروس"، داعياً إلى تخصيص ممر خاص في المطارات لكل مسافر وافد من بؤر الفيروس". وتابع: "يجب تجنيد الأطر الطّبية في المطارات والتعامل مع المشكل بحزم كبير، على مستوى الحدود البحرية والبرية وعلى مستوى مدينتي سبتة ومليلية والكركارات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - oujdi الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:06
الحافظ الله و صافي كيراقبو غير فمطار الدار البيضاء بالنسبة للدول اللي تتوفر فيها الفيروس القاتل
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7
2 - الفاسي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:08
حتى في الموانئ كوني أعمل سائق شاحنة للنقل الدولي لا أجد سوى ورقة في الباخرة إسمها الورقة الصحية للمسافر أكتب فيها ما أريد وأقدمها للشرطة وأمر مرور الكرام
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20
3 - طالبة F.O الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:12
عدت الى المغرب الاسبوع الماضي من شمال ايطاليا يوم الثلاثاء ١٨ من هذا الشهر، حطت بنا الطائرة في مطار الدار البيضاء حوالي الثامنة مساء و لم تكن هنالك أية مراقبة طبية في المطار اما الاوراق الخاصة بالمراقبة الصحية فقد تم توزيعها على قلة قليلة من ركاب الطائرة..
العبث في كل شيء
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24
4 - khalifa الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:12
تحياتي لكم جميعا أنا بدوري دخلت إلى المغرب عن طريق ميناء طنجة المتوسط أربع مرات لا يوجد بتاتا أي طبيب او مسؤول من وزارة الصحة
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14
5 - عبيد علال الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:12
غير الله يستر !! البلد بعيد سنوات ضوئية عما هو معمول به في بعض الدول من ناحية الإغاثة الطبية والتجهيزات والوسائل البشرية والمادية من حيث الاغاثة و المستعجلات ووسائل الاستقبال العمومية !!
لانه في الواقع تم تدمير قطاع الصحة العمومية منذ سنوات وتم تحريره وتسليمه للقطاع التجاري الخاص !!
غير الله يستر !!
البلد يعتبر صحراء طبية من ناحية القطاع العمومي
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11
6 - صرخة الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:12
المراقبة والمواكبة والرعاية الصحية ترافق فقط أصحاب القصور والفلل أما المواطنين العاديين فليموتوا غير مأسوف عليهم
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11
7 - عيش نهار تسمع خبار الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:13
هاداكشي كاين غي قدام الكامرات كيديروه نهار باش يصورو بيه و من بعد كيجمعو داكشي و ديجا قريت شهادات بعض الناس لي دخلو من علا برا أنه عمرو كان شي فريق طبي كيفحص الناس كيعطيوهم فقط استماراث يعمروهم وهادشي ان دل فانه يدل علر استهثار الدولة و التهرب من المسؤولية.
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12
8 - ben lebsir ahmed الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:13
هدا هو المشكل ادارتنا الادارة والمسؤلية لاتاءخد الامور بالجدية والوطنية ومقياس التدخل الاشياء تبقى اشهار فقط وموسيمية وشوفوني صافي ليس هناك عمل جاد من الحب المهمة لان للاسف ليست هناك امور تتابع من الفوق والله لما تءتي الامور بجدية تجدهم لايبالون ليلا ونهارا للاسف الشديد متى ستتغير الادارة والارادة والوطنية وحب العمل
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4
9 - mayssa الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:15
حادكين غير في مراقبة توصيل الرجوع و حجز فندقي خايفين على َلاد الشعب يديرو لاباس
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3
10 - هشام متسائل الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:15
منطقيا يجب فحص أي مسافر قادم من بؤر المرض وإيطاليا أصبحت بؤرة عدوى إذ إنتقل عدد المصابين إلى اكثر من 300 حالة في بضعة أيام. فحص درجة الحرارة والأقنعة غير كافية حسب كل الأخصائيين. يجب منع وفود المسافرين القادمين من بؤر الفيروس كما فعلت عدة دول. دول التي تحترم مواطنيها وتحافظ على صحتهم.
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8
11 - وسيم الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:18
الامر خطير ويجب منع دهاب ولاياب من دول مصابة كايطاليا وكوريا جنوبية والصين وايران الي ان يتم السيطرة علي الوباء كما فعلت الكتير من دول العالم تحت الصدمة والخوف احنا مزال ناعسين
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9
12 - jalal الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:19
فعلا لاوجود لمراقبة الوافدين على المملكة دليلي هو انني اعمل في مطار سلا لا وجود لفريق طبي
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8
13 - من يدري الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:21
لا يهم ..
on va laisser ce covid 19 faire le grand menage
رب ضارة نافعة
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14 - حكيمdz الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:24
الحل غلق جميع المطارات والمبادلات عن طريق السفن فقط للحاجيات الاساسية فقط لانه تستطيع تشخيص الفيروس علي انسان لم تضهر عليه اعراض المرض
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4
15 - FOUAD Fouad الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:26
نهار السبت جيت من برشلونة عبرمطار فاس بالليل. تفاجأت عطاونا ورقة نعمروها واش مشينا للصين واش عندي السعال ولا الحرارة، عطلونا في الخروج على والو، زعما اللي مريض غادي يقولها؟ اللامسؤولية
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8
16 - Aaad الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:27
أنا أعمل في المطار والله لا مراقبة ولا متابعة. جميع أدوات الرصد الحراري تم ازاحتها مباشر بعد مرور القناة الثانية. فقط بعض افراد الشرطة يرتدون كمامات بدون أي وسائل تعطي الإنطباع أن هناك مراقبة
المهم الله يحمينا
اقسم انني اعاني من الكحة لكن كيف وأين أدهب لا أعلم. أنا لا أستطيع الذهاب الى مستشفى عمومي مفتوح يجب توفر مستشفى الرصد خاص بهذه الضرفية. في الصين الآلاف من المرضى التقطو المرض من داخل المستشفيات المكتظة. المرجو إفادتي
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8
17 - ابرار الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:27
مع الاسف يجب أخذ جميع التدابير الاحترازية و إغلاق الحدود !
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0
18 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:28
يستحيل ان تجد صرامة الانظباط لدى المغاربة في كل الادارات والمصالح العمومية الحساسة. تجد بعضهم يتغيب لأمور تافهة وحالة مزاجية دون أن يُحاسب.. وإذا أرادت الدولة منع تسرب عدوى ذاك الفيروس فعليها الاستعانة بخبراء اجانب في المراقبة بالمطارات والموانئ وحتى الحدود البرية
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6
19 - عادل الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:28
المغرب لن يعلن عن أية حالة كورونا ولو حصلت،...فسياسة العام زين تبقى الحل لكل المشاكل...
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6
20 - ملاحظ الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:30
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، هنا تكمن الخطورة أين هي (الحكومة) ؟؟؟!!! ان كانت لدينا حكومة فعلا... واين هو وزير الصحة في هذه الظروف الصعبة؟ واين الأطباء الغيورين على هذا البلد؟ ام خشيتم ان تصابوا بالمرض، ان كتب لكم ان تصابوا بهذا المرض ولو كنتم في الكهوف سوف يصلكم المرض... من يتحمل المسؤولية في هذا البلد؟؟؟ اكيد وزير الصحة ثم رئيس الحكومة ثم الحكومة ككل... لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، نرى ان الدول الاوروبية تقطع الطرقات في وجه الاطاليين وفي وجه مواطني كل الدول المصابة بهذا الفروس القاتل، نحن لانستطيع حتى توفير المداومة في المطارات لحماية الشعب والدولة من وباء عالمي يهدد الجميع!!!!! لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. المهم من كان ينوي فعل الخير وكان يؤجله فمن الأحسن له أن يسارع بتنفيذ وتطبيق هذا الخير قبل فوات الأوان او قبل أن يوضع في الحجر الصحي داخل البيت أو خارجه لاقدر الله مادام هذا الوباء ينتشر بسرعة البرق....
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5
21 - sarah الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:31
si vous cachez des informations et avertissez pas le public à temps, vous verrez des résultats que vous ne pouvez pas éviter comme un boomerang qui revient frapper le visage.
 إذا قمت بإخفاء المعلومات ولم تقم بتحذير الجمهور في الوقت المناسب ، فسترى النتائج التي لا يمكنك تجنبها مثل الطفرة التي عادت للوجه.
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22 - SGT الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:32
Je viens de rentrée au maroc et je confirme l'absence l'équipe medical et controle con,tre coronavirus
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23 - عبد الصمد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:32
شاهد عيان يوم السبت الماضي بمطار محمد الخامس لا توجد أي مواكبة أو مراقبة طبية الأمر
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3
24 - جمال الصحراوي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:32
الصحة في المغرب مجرد كذبة كبيرة والى جانبها القضاء والتنمية والتعليم وكثير من المجالات
المخزن ينهج سياسة التكليخ و التعتيم والضبابية والتوهيم وتعمد استعمال مصطلحات مبهمة لترك الباب مفتوح عن اي احتمال
اروبا باجهزتها المقدمة وشفافية مؤسساتها ونزاهة قضاتها وحنكة سياسيها تحترم نفسها ومواطنيها وتخبرهم بكل مستجد وتجيش صحافتها وكل امكانياتها المادية واللوجوستيكية لتصدي لاي خطر محتمل
والمغرب الذي يحتل مراتب متأخرة جدا في الصحة والشفافية والحصول على المعلومة ينفي قطعا على لسان وزارة الصحة اي اصابة مشبوهة او احتمال وارد بل وقد تم اعتقال مغاربة لمجرد توثيق حالات مشكوك فيها او مشتبه فيها . بتهم نشر الاشاعة وتكذيب اخبار الوزارة
التعتيم والاعتقال يبين مدى تخبط المخزن ومحاولة الكذب على المغاربة وجعلهم يعيشون في القرون الوسطى بسبب الجهل المتفشي والامية والكلاخ ولو افترضنا ان هناك حالات مصابة بالمرض او وفيات فان السلطات لن تعطي توضيحات بل الجواب القديم الجديد ،مرض ومات
وبما ان الجزائر تجرأت واعلنت عن تسجيل حالة مصاب على اراضيها فان المغرب بلا شك سيعلن في الايام القادمة عن حالات يشتبه في اصابتها
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3
25 - ناصح امين الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:36
قد يكون خير للبشرية ، لان الانسان طغى و استكبر، اصبح يرى المنكر واضحا صريحا و يجادل في الحق، توفي المسلمون في غزة و العالم اجمع انهم يستحقون ما جرى لهم ، و توفي المسلمون في سوريا و العراق و ليبيا و السودان و قيل عنهم هم من ظلم انفسهم ، قطع خاشقجي و البعض يجادل في هدا الظلم الجائر توفي رئيس مصر مرسي و العالم فرح لظلمه و هللو لمن ظلمه، حوصرت قطر يوم العاشر من رمضان و البعض قال انها تستحق ، مات الشباب في البحار فلم يسمع بهم احد ، اتمنى من الله ان يغفر لي و للمؤمنين اجمعين ،
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26 - أيوب المغربي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:36
نحن نعلم جيدا أن مسؤولينا لا يثقنون إلا شيئين اثنين لا ثالث لهما : النفي والكذب على المواطنين...
لأن يعلمون جيدا ألا قانون ولا مسؤول عن تطبيق القانون سوف يحاسبهم على كلامهم
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27 - ايت واعش الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:39
هذا هو العبت ولعب الدراري بعينه ان لا تداوم فرق الصحة بالمطارات ، وتذهب عندما تغيب الكاميرا في نشرات الاخبار، من يراقب ومن ومن؟ الخلاصة لا ثقة في الحكومة ولا في اجراءتها والخبر دليل مؤكد وبالملموس ان الحكومة ووزارة ااصحة لا يهمها المواطن وفشلت فشلا دريعا حتى في قياس درجات الحرارة التي لم تعد كافية دول كثيرة اغلقت مطاراتها ومنعت القادمين من البلدان المؤبؤءة ومنعت حتى السفن..والمغرب فتح مطاراته وفتح فنادقه لكل من هب ودب وتطمينات وزير الصحة والشعب نائم في وهم ، يجب محاسبة وكل من تهاون في التقصير في اداء عمله المداومة تعني المداومة واتمنى ان تسند مهمة المراقبة للجيش او الدرك، الوباء يشكل خطر حقيقي يهدد صحة المغاربة فعلى القوات المسلحة ان تراقب المطارات وليس وزارة الصحة المهترئة سيكتفون كالعادة باشهار لرجل يقفز في التلفزيون من جهة لاخرى.ويقدم نصائح لا تفيد حتى لزكام عادي ، وسياسة الطمانة ومن يموت لا يهم ..بالله عليكم واش عولنا على المراقبة في المطارات بهاد الطريقة ...يمكن اللي كيراقب مشى يتعشى ولا ناعس...الخلاصة لا ثقة في مؤسسات هذا البلد قاعدة مؤكدة
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28 - رجاوي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:40
وهل لنا قيمة وغلاوة عند وطننا العزيز فلربما لهم رأي آخر كمحاولة للحد من النمو الدمغرافي و تقليص عدد السكان
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29 - مدوخ الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:42
دولة فاشلة كحلة في كل شيء تلعب بصحة المواطن
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30 - ABC الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:42
للعمل الإستيباقي يجب على الدولة تجهيز الفنادق السياحية ونقط الحدود البرية والجوية ، بتجهيزات المراقبة الأولية لفص الحرارة وتدريب عدد من الأطر كيفية استعمالها متلا حراس الأمن بالفنادق بعض الأطر لإخبار بحيث الة وقع انفلات منها أو ظهرت فيها الأعراض بالرغم من تجاوز نقط الحدود ، الوقاية غير من العلاج ، كما لا أرى مانعا من القيام بحملات تحسيسة في التلفاز الراديو المؤسسات التعليمية والجامعية الداخليات ..... فإشراك المواطن ليس بلبلة ، بل هو جزء من العالم ومن تحرك المسافرين إيطاليا ألمانيا ..... كلها وصلها المرض بدرجات مختلفة ، أعتقد حان الوقت للقيام بالتحسيس أولا الوقاية خير من العلاج ، ولا ندعي أننا في معزل من هدا العالم .
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31 - خالد الداخلة الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:45
واو على بلاد كحلة طحنا فيها، نهار ينتشر الفيروس غيبقاو يقولو لينا راه حتى الصين ماتو فيها الناس، و أنه عادي حتى حنا نموتو و يبداو في استعمال غير ذلك من أساليب التبرير المبتذلة. و ستبقى الدولة مصرة على ألا تخسر درهما على صحة المواطنين.
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32 - مغربي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:47
السلام عليكم ,للأسف هدا هو الواقع بعيدا عن الإعلام و التصريحات الوزارية , التهاون سمة تغلب على من يجب أن يقومو بحماية الشعب من المارد القادم من جميع الإتجهات , الأمر أخطر مما يتوقع الكتيرون الدين مازالو يسخرون من الكورونا , آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ في خطر كبير , لن تحس بلأمر حتى تفقدو عزيزا عليكم , يجب الضغط على الحكومة المغربية لتقدم كل ما تستطيع لحماية الشعب من هدا الفناء الدي يتهددهم ,و الدي لا محال سيدخل المغرب عاجلا ام آجلا , رفع ميزانية و زارة الصحة وتجنيد اكبر عدد من العاملين و إعداد خطة عاجلة لسيطرة على الوضع كانه قد حصل من أهم اولويات المرحلة الحالية زيادة على محاربة الإشاعات , الإقتصاد الوطني كدالك سيكون في خطر في حالة إستفحل الأمر و سينعكس على كل مجالات الحياة. لا رياضة لا ملتقيات لا دراسة لا تسوق لا شيئ كل شيئ سيتعطل.
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33 - مغربي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:48
حقيقة التعليم والصحة تتجلى في إهتمام الدولة بجودة خدمتها في القطاع العمومي، والسؤال هنا من منا يثق ان يخضع لعملية جراحية في المستشفيات العمومية ومن منا يثق في جودة التعليم العمومي؟؟أما إجراءات الوقاية من كورونا وغيرها فهي نقطة من فيض ليس إلا.
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34 - lahbil الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:49
نحن على علم باننا مهددون كباقي الدول بهدا الفيروس الخبيث الدي يستوجب التهيىء له بحزم لانه وباء قاتل كما يجب على المسؤولين توعية المواطنين باخد جميع الاحتياطات اللازمة كباقي الدول . لكن الغريب في الامر هو اننا تفاجئنا عندما سمعنا بان الدولة اكتشفت لقاح ظد هدا الفيروس القاتل اطلفت عليه اسم استمارة الدخول في المطارات يستعملها جميع القادمين الى المغرب وبهده الاستمارة يكشفون بان ازائر هل هو مصاب ام لا. لا للعجب
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35 - Abdullah الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:51
انا جئت للمغرب في بداية شهر فبراير قادما من الصين بؤرة تفشي الوباء. لم تكن هناك اي مراقبة مع العلم ان العديد من المسافرين الذين كانو معي جلهم مغاربة مقيمين بالصين و مواطنين صينين.
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36 - Massin الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:52
حتى الصينيون يدخلون هناك من التحقت به عائلته الكبيرة و الصغيرة من المقيمين في المغرب دون ان يحجزوهم و لا هم يحزنون.
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