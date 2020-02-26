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كُتّاب وآراء
مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات
قبلَ أسابيع وفي خضمِّ تصاعد مخاطر فيروس "كورونا"، قرّر المغرب تفعيل المراقبة الصّحية على مستوى عدد من المطارات والموانئ، من أجل الكشف المبكّر عن أي حالة واردة للإصابة بهذا الفيروس؛ لكنّ شهادات بعض المهاجرين المغاربة، الذين حلّوا بالمملكة خلال اليومين الماضيين، أكّدت "غياب هذه المراقبة وضعفَ التّواصل".
أحد هؤلاء المهاجرين قدمَ من إيطاليا عبر مطار محمد الخامس بمدينة الدّار البيضاء أكّد أنّ "سلطات المراقبة في المطار اكتفت بتوزيع استمارة تقنية على المسافرين القادمين من مختلف وجهات العالم من أجل الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالبلد القادم منه المسافر والوجهة والدّول التي مرّ منها"، مؤكّداً غيابَ أيّ إجراء طبّي للتّأكد من "خلو" المسافرين من الفيروس.
هذا المهاجر المغربي قدم من إيطاليا، التي تعرفُ هذه الأيام موجة من "الهلع" والخوف بعد تسجيل إصابات بالفيروس القاتل في شمال البلاد، حلّ بمطار الدّار البيضاء عند حدود السّاعة الحادية عشرة والنّصف ليلاً، ولم يجد أيّ فريق طبّي يقدّم له الإرشادات الضّرورية في هذه الحالة، كما سجّل غياب "أيّ مداومة طبية ليلية في المطار".
وفي العادة، تقوم وحدات طبية داخل المطارات بفحص كل الرّكاب وقياس درجة حرارتهم، كما يطلب من الرّكاب والمسافرين تعبئة استمارة للإدلاء بالأماكن التي تواجدوا فيها، والمكان الذي يقصدونه في المغرب، إلى جانب معلومات الاتصال الخاصة بهم.
واتّخذت وزارة الصّحة، كما سبق لها أن أكّدت، "إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الدّول القريبة من بؤر "الموت" إلى مطارات المملكة. ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد.
وقبل أيّام، نقلت عدسات الإعلام العمومي طابوراً من المواطنين المغاربة ينتظرون للمرور عبر كاميرات المراقبة الصّحية وقياس درجات حرارة الرّكاب، للتأكد من خلو "المسافرين من فيروس كورونا"؛ لكن عدد من المواطنين أكّدوا، في تصريحات لهسبريس، أنّ "هذه الخدمة لم تعد موجودة في المطارات".
وفي هذا الصّدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنّه "تلقّى عدداً من الشّكايات لمواطنين مغاربة تفاجؤوا بغياب الإجراءات الطّبية اللازمة للتعامل مع فيروس "كورونا"، وأنّ من بينهم من قدم من إيطاليا"، مبرزاً أنّ "الاستمارات توزّع على المواطنين لمعرفة وجهاتهم ومن أين قدموا. وهذا غير كاف لمراقبة الوضع".
وأوضح الخراطي، متحدّثاً لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "وزارة الصّحة تعهدت بحماية المواطنين المغاربة أمام انتشار هذا الفيروس الخطير؛ لكن الأخبار القادمة من المطارات ثبتت العكس، بحيث سجّلنا غياب المداومة الطّبية في مراقبة الوافدين على المملكة".
وأشارَ المتحدث إلى أنّ "جميع الدّول اتخذت إجراءات احترازية من أجل الوقاية من هذا الفيروس"، داعياً إلى تخصيص ممر خاص في المطارات لكل مسافر وافد من بؤر الفيروس". وتابع: "يجب تجنيد الأطر الطّبية في المطارات والتعامل مع المشكل بحزم كبير، على مستوى الحدود البحرية والبرية وعلى مستوى مدينتي سبتة ومليلية والكركارات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
العبث في كل شيء
لانه في الواقع تم تدمير قطاع الصحة العمومية منذ سنوات وتم تحريره وتسليمه للقطاع التجاري الخاص !!
غير الله يستر !!
البلد يعتبر صحراء طبية من ناحية القطاع العمومي
on va laisser ce covid 19 faire le grand menage
رب ضارة نافعة
المهم الله يحمينا
اقسم انني اعاني من الكحة لكن كيف وأين أدهب لا أعلم. أنا لا أستطيع الذهاب الى مستشفى عمومي مفتوح يجب توفر مستشفى الرصد خاص بهذه الضرفية. في الصين الآلاف من المرضى التقطو المرض من داخل المستشفيات المكتظة. المرجو إفادتي
إذا قمت بإخفاء المعلومات ولم تقم بتحذير الجمهور في الوقت المناسب ، فسترى النتائج التي لا يمكنك تجنبها مثل الطفرة التي عادت للوجه.
المخزن ينهج سياسة التكليخ و التعتيم والضبابية والتوهيم وتعمد استعمال مصطلحات مبهمة لترك الباب مفتوح عن اي احتمال
اروبا باجهزتها المقدمة وشفافية مؤسساتها ونزاهة قضاتها وحنكة سياسيها تحترم نفسها ومواطنيها وتخبرهم بكل مستجد وتجيش صحافتها وكل امكانياتها المادية واللوجوستيكية لتصدي لاي خطر محتمل
والمغرب الذي يحتل مراتب متأخرة جدا في الصحة والشفافية والحصول على المعلومة ينفي قطعا على لسان وزارة الصحة اي اصابة مشبوهة او احتمال وارد بل وقد تم اعتقال مغاربة لمجرد توثيق حالات مشكوك فيها او مشتبه فيها . بتهم نشر الاشاعة وتكذيب اخبار الوزارة
التعتيم والاعتقال يبين مدى تخبط المخزن ومحاولة الكذب على المغاربة وجعلهم يعيشون في القرون الوسطى بسبب الجهل المتفشي والامية والكلاخ ولو افترضنا ان هناك حالات مصابة بالمرض او وفيات فان السلطات لن تعطي توضيحات بل الجواب القديم الجديد ،مرض ومات
وبما ان الجزائر تجرأت واعلنت عن تسجيل حالة مصاب على اراضيها فان المغرب بلا شك سيعلن في الايام القادمة عن حالات يشتبه في اصابتها
لأن يعلمون جيدا ألا قانون ولا مسؤول عن تطبيق القانون سوف يحاسبهم على كلامهم