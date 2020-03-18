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الرئيسية | مجتمع | وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا"

وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا"

وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا"
هسبريس ـ أمال كنين
الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:00

أعلن وزير الصحة عن تسجيل خمس حالات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد إلى 54 حالة مؤكدة.

خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وخلال ندوة صحافية مساء اليوم، حذر من إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية في التصدي لوباء "كورونا".

وقال المسؤول الحكومي إن "المغرب كان سباقا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، إلا أنه لا بد من تضافر الجهود"، وأضاف أن "الأيام المقبلة هي أيام حاسمة، يجب أن نكون جد حريصين على التزام التدابير لمحاصرة كورونا".

وتابع الوزير قائلا إن "54 حالة لا تخيف، ولكن يجب الاحتراز أكثر"، على حد تعبيره، موردا: "نحن في مرحلة انتقالية، ربما سيتم الإعلان عن نهاية المرحلة الأولى والدخول في المرحلة الثانية، وبالتالي يجب الالتزام بالتدابير الوقائية، فكلنا مسؤولون والمغرب اتخذ تدابير كبيرة".

وأكد آيت الطالب التوفر على 44 مستشفى و32 مركزا للاستشارات المتخصصة، إضافة إلى 1640 سريرا للإنعاش، منها 684 في القطاع العمومي، و504 في القطاع الخصوصي، و70 سريرا في الصحة العسكرية، و132 في المؤسسات ذات النفع العام، مع إحداث 250 سريرا جديدا للإنعاش.

وذكّر الوزير بأرقام الهواتف الموضوعة رهن إشارة المواطنين للحصول على المعلومات أو الإبلاغ عن حالات محتملة مصابة بالفيروس المستجد، مشيرا إلى أن هذه الأرقام استقبلت اليوم أزيد من ألفين مكالمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حليمة الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:06
اللهم ربي ارفع مقتك وغضبك عنا ياشافي يا رحمن اللهم ارحمنا يا رحمن اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
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2 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:07
بداية الدالة الاؤسية نسأل الله السلامة واللطف
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3 - ali الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:09
نتمناو خير.
من يامات الاستقلال لو كانت الحكومات تبني مستشفي كبير كل سنتين او ثلاث لكنا الان في شيء اخر.
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4 - Yass الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:09
من الاحسن عدَم ذكر عدد الاسرة في المستشفيات الوطنية فانها صراحة ارقام مرعبة في حد ذاتها. اللهم استر يارب
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5 - hassia الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:09
Pour 30jours au moins y,aura plus de Visa Schengen
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6 - مشكلة الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:09
أعتقد أن هناك المزيد من حالات في المستقبل لأن الشعب لم يعي جيدا خطورة الوضع ولم يلتزم بالتدابير الوقائية وتعليمات وزارة الصحة.
المشكل ليس في الفيروس المشكل في الشعب الدي لا يريد استقامة.
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7 - GALA الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:10
البقاء في البيوت هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة إن شاء الله
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8 - متتبع الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:10
يجب الحزم مع من ييتجولون في الشوارع دون ضرورة وبالاخص الشباب والاطفال
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9 - وطني غيور الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:10
المرحلة الثانية لا مفر منها بسبب تهور كثير من المواطنين ، و أشد ما نخاف منه الآن المرحلة الثالثة لا قدر الله
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10 - taoufik الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:10
C trop tard, vous cherchez midi à 14 heures, désormais il faut attendre au pire,!!! Il fallait fermer les frontières après l apparition du 1er cas...
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11 - samira الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:10
ادن لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة كمنع التجول والخروج الا للضروريات يجب الاستفادة من الدول المجاورة التي استهانت بالأمر حتى وصلت إلى ما لا يحمد عقباه
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12 - سعيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:10
الله يحفظ بلدنا من الكوارث يارب اني اخاف على هذا الوطن الحبيب واخاف على شعبنا يا عباد الله ادخلوا بيوتكم
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13 - كلميمي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:11
الله ارحم الوالدين ديروا شي إمكانية بش الناس إبقاوا فديورهم ولو15 يوما فقط حتى تروا النتيجة
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14 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:11
بغينا السي ليوبي مدير الأوبئة يتواصل معنا على الأقل مرة فنهار... المرحلة في حاجة إلى تواصل فعال.
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15 - OUSSAMA الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:11
أقول للمغاربة مصيرنا بين أيدينا بالتطبيق الصارم للتعليمات الصادرة عن وزاتي الصحة و الداخلية لإجتياز هده الأزمة بسلام
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16 - غا دايز الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:11
علاش قنوات الصرف الصحي لم تبث كلمة الوزير على المباشر ؟ كانو مشغولين بمسلسل فضيلة وبناتها و رشيد الوالي و لالة العروسة .
تحية للموقع الأول الاخباري هيسبريس و لسيدة القنوات المغربي MEDI1TV
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17 - Chouaib الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:11
أنا مع قرار حظر التجوال و منع التنقل بين المدن و المناطق المغربية لحصر الوباء ولو بصيغة أقل.. و إلا فإن الحال سيسوء أكثر لان هناك عقليات لا تلتزم لا بالاجراءات الصحية و لا الامنية.
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18 - درت فاييت الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:12
شكرا على هذه المجهودات. ولكنني أطالب من الدولة ان تقوم بحظر التجوال. كاينة واحد الفئة ماتاتحشمش. لازم يتردعو بالقانون
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19 - اللهم ألطف بنا الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:12
اللهم سلم ، الله حدد الباس أو يشفى المرضى، علينا بالدعاء والتوسل إلى الله عز وجل ورفع أيدينا إليه ليرفع عنا هذا البلاء.
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20 - hamid hichami الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:12
انا اقول للوزير الحل هو اقاف العمل في جميع المجالات الا الضرورية منها وأقترح أيضا عدم التنقل عبر المدن وان يلتزم الناس بيوتهم لمدة 14 عشرة يوما من أجل محاصرة هدا الوباء
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21 - يونس الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:12
ندعو الله العلي القدير ان يرفع هذا البلاء عن الشعب المغربي في القريب العاجل وان لا نذخل لا في مرحلة ثانية او ثالثة فوضعيتنا لا تحتمل «الله يحد الباس» .
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22 - Chaimae الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:12
قولوليهم يحيدو يديهم من فمهم .....
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23 - مغربية الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:12
حتى دخلتو لينا المرض عاد دبا نايضين تحركو كون سديتو الحدود فالاول كون كاع منوصلو نهاد الحالة .فجاة سديتو المدارس المطارات بداو الحالات كيتزادو بالعشرات نتوما عارفين المغرب غير مؤهل لا صحيا ولا اجتماعيا لهاد الوباء دخلتوه وبديتو كطلبو من الناس يكلسو ويغسلو راه كاين ناس اللي كيخرج واحد باش يلقا فبن ينعس لاخر وكاين اللي معندوش الما وزيد وزيد
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24 - وجدي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:13
المرحلة الثانيةولمالا الثالثة اذا بقيت دار لقمان على حالها هناك من لا يءبه وكءننا في لعبة يجب فرض حضر التجوال اجلا فقد راينا الارقام
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25 - Jam الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:13
من فضلكم
إلزمو بيوتكم فنحن لا نحتمل الدخول
في المرحلة الثانية
نطلب من الله عز وجل الشفاء العاجل
لكل البشرية
فلنكن أسرة واحدة و نتضامن للحد
من هذا الوباء
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26 - Hassan الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:13
الحكومة المغربية تتلاعب بأرواح المغاربة، كيف ولا وهم يعلنون على حالات قادمة من الخارج ولو حالة واحدة من المغرب.هوولاء القادمون من الخارج كانوا في علب لم يختلطوا بأحد.
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27 - سعيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:13
نسأل الله السلامة عشرة حالات في يوم هذا الفيروس لا يبشر خيرا الله يرحم الوالدين كلو يلزم دارو والمطلوب من الدولة ان تفعل حظر التجول في البلاد قبل ان ندخل في كارثة لا قدر الله
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28 - من خارج الوطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:13
على الحكومة أن تفرض حضر التجول بدون تضييع الوقت لأن الفيروس ينتشر بسرعة مهولة و النتائج ستكون مخيفة عندنا والدين و أ حفاد كبار السن إوا الله يهديكم لا داعي للتهاون
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29 - فاطمة الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:13
تدابير الدولة ناقصة ما دام الشركات التي تضم الاف العمال تعمل المرجوا التركيز على هدا الجانب الجد مهم
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30 - abdo الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:13
الله ياخد الحق فالعتماني باعتباره المسؤول الاول. كنا نغاوتو ا عباد الله سدو الحدود حبسو الطياير هو كيخرج علينا ف التلفزة عيشو حياتكم ماتخافوش.. ما خداو عبرة من الصين لي من يناير و ايطاليا لي من فبراير و هما كيعانو. دابا عاد كيقولو وجدو راسكم. الله ياخد الحق بمن استهت بارواح هدا الشعب.
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31 - حسن الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:14
هذه الاحصائيات تبشر بالخير ونسال الله تعالى ان يلطف في القادم من الايام وان يفرج كربة اهالينا في البلدان الاخرى
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32 - الطنز البنفسجي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:14
حنا المغاربة كنطالبو الدولة الدخول فالمرحلة الثالثة.
نزلو العسكر.. كاينين شي ناس مستهترين غادي يخرجو على الناس للي ملتزمين ومحتاطين..
الرقم بسيط ولكن راه فيوم واحد تسجلت 11 حالة.. غدا ؟؟
القياد والمقدمين والاعوان كلشي يكون جاد وشديد.
التاريخ غادي يسجل أن أن فالمغرب ملي الدولة دارت عقلها وترجلات الشعب تبرهش.
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33 - Miloud الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:14
يارب السلامة، نسأل الله اللطف لبس لنا الا الدعاء فاللهم عافنا واحمنا واحفظ بلدنا وجميع بلاد العالم
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34 - 1.2.3 الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:14
هيدخل للمرحلة 2 و 3 الا مادرتوش ممنوع الخروج على كلشي,2 حوايج مزيانين في كورونا:نقص التلوث وهينقص بنادم
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35 - ما الغريب في الصورة الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:14
الغريب في الصورة ان اليوبي مدير الاوبئة و هاداك اللي حداه ما مطبقينش les pratiques d'hygiène.. دايرين يدهوم على فمهوم.. خاص يكونو قدوة زعما.. العالم كامل كيتفرج فيهم لمس الفم و الانف و العين ممنوع و خطر
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36 - البيضاوي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:14
نعم المرحلة التانية . لا مفر منها . نتمنى من الله ان لا نصلها. سؤال هل يمكن تجهيز مركبات رياضية لإستقبال المصابين؟
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37 - brahim الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:14
لم يتم الاعلان هذه المره هل هذه الحالات من الخارج ام انتقل الفيروس للمواطن المقيم !!!!!!
الله يحد الباس، نتمناو ما ينتشرش هذا الوباء، الزموا بيوتكم و ارفعوا ايديكم للدعاء، اللهم باسمك الشافي اشفي كل مريض و مبتلى و ارفع الوباء عن هذا الوطن و كافه اوطان المسلمين و ارحم ضعفنا يا رب
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38 - maroc 2020 الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:14
السلام،

العصا لمن عصى، لطالما سمعنا هذه العبارة ونحن في صفوف الدراسة ولكم كان يرعبنا منظر العصا ...
اليوم حان وقت استعمالها، الخروج لضرورة فقط.
يجب على الناس البقاء في بيوتها.
ومن عصى فله العصا.
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39 - Karim الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:15
تدابير إحترازية!!! مرحبا بكم فمراكش بالظبط حي عين إيطي gاع مالين السناكات حالين ليوووووم. دبا هادا بشر تعول عليه
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40 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:15
مزال بعض الناس للاسف الشديد خرجات عليهم الأمية. وكاين الي مكيصدقش اصلا بهاذ المرض...الأمية وقود لهذا الوباء. والله ينجينا ويلطف بنا.
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41 - ابراهيم الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:16
اقترح ان يتم اقتطاع 10% من أجور جميع المستخدمين الذين يفوق أجرهم 4000 درهم في جميع القطاعات من اجل مساعدة الفئات المتضررة بشدة من هذه الأزمة...
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42 - فايزي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:16
الحل هو الحظر ثم الحظر لمحاصرة الوباء فمنا أشخاص غير واعين بخطورة الوضع، لذلك لا يجب أن نضع مصير دولة بأكملها بين أيديهم، يجب أن تتوقف جميع القطاعات و حظر التجول لمدة 20 يوما على الأقل
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43 - معلق الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:16
أتمنى أن يتم كمرحلة أولية صرف ميزانية صندوق مكافحة جائحة كورونا في هاته التدابير الاستعجالية:

- إشراف الجيش الملكي و البحرية و الدرك و الأمن على إغلاق مداخل و مخارج المدن، وذلك بأوامر مباشرة من الملك محمد السادس حفظه الله
- اقتناع معدات الفحص و الكشف و العزل الصحي
- إنشاء وحدات تصنيع مؤقتة للأقنعة، القفازات، النظارات الوقائية و المواد المعقمة و توزيعها على الأسر
- توزيع المواد الغذائية الأساسية بالإضافة لقنينات الغاز على الأسر المعوزة
- بناء بضعة مستشفيات ميدانية بتقنية pre-assembled (جاهزة للتركيب) أو بتقنية النسخ الثلاثي الأبعاد عبر اقتناء ناسخات مختصة بالبناء من الخارج
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44 - Ayoub الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:17
merci de bien vouloir nous dire il vient d'ou est ce que c'est des cas locaux
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45 - بونس الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:17
"فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"
الاخوان والاخوات تضرعوا الى ربكم وظهروا فقركم وعجزكم اليه ليرحمنا فهو ارحم الراحمين
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46 - simo simo الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:18
اللهم ارزقنا السلامة و العافية و احفظنا من كل شر قولو امين. يجب اعلان حالة الطوارئ و السلام.
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47 - Aly d'Agadir الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:18
نتمنى من جميع المواطنين الالتزام بتعليمات السلطات المختصة و التحلي بروح المسؤولية والجدية .. فجميعنا مسؤولون عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا ..
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48 - nabil الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:18
هذا را كيتفلا على الشعب ...................
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49 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:18
المغرب يقوم بخطأ فادح بعدم وضع القادمين إليه في الحجر الصحي كما فعل مع من قدموا من الصين.لا يعقل أن يترك الأمر هكدا. ونحن نسمع كل يوم أن جل الإصابات بفيروس كورونا قادمون من الخارج وخصوصا من أوربا يجب على المسؤولين الاتصال بكل الذين قدموا من الخارج وحثهم على عدم مخالطة أي شخص و إلا سوف نسقط في السيناريو الاسوء. اتمنى ان تصل هاته الرسالة إلى المسؤولين.
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50 - à disposition الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:18
il faut commencer à interdire au personnes de sortir sans exceptions, le problème n'est majoritairement que question d’ignorance, tout le monde est intéressé de faire parti de cette défonce et quoique ce soit si quelqu'un fait de preuve de non respect des restrictions doit être conscience que sa famille est en danger en premier lieu...prière de rester chez soi et de sensibiliser d'avantage
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51 - ريفي من امزورن الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:19
اللهم استرنا ونجينا من هذا الوباء يا رب العالمين واللهم استر جميع عبادك في انحاء العالم
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52 - N.H الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:19
هههه إنها أرقام خيالية من الأسرة لمواجهة هذا الوباء إذا لم تستحيي فقل ما شئت
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53 - أحمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:19
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا جواد يل ذا الجلال والإكرام
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54 - الفيلسوف الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:19
تونس و الأردن أعلنت حضر التجوال مند ايام رغم ان الحالات المسجلة اقل مما سجله المغرب... مذا ننتظر؟!
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55 - القنيطري الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:19
A partir de 50 cas les choses s’accélèrent comme en France et en Espagne en 2 semaines la France est passée de 38 à 8000 si d’ici lundi on dépasse pas 100 cas on peut croire que les autorités ont réussi à ralentir la vitesse de la contamination du virus
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56 - Adil الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:20
ماذا ينتظر الوزير لإعلان حالة الطوارئ و حظر التجوال ورالحجرزالصحي على جل المدن
اعتى الدول الأوربية التي لم تتخد إجرآت استباقية كفرنسا و اسبانيا و إيطاليا هي حالة اكثر من خطيرة
إن لم تتدخل الدولة في اقل من 48 ساعة سنكون لا محالة من الشعوب التي ستنقرض
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57 - عبد ربه الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:20
المرجوا التقيد بما تمليه الحكومة. إما اﻹلتزام بالحجر الصحي المنزلي مما يقلص فترة ظهور المصابين الجدد وبالتالي التحكم في عدد اﻹصابات الجديدة وإحتواءها. أو العكس إن لم ندخل منازلنا ستظهر كل يوم حالات جديدة وربما عشرات الحالات مما سيؤدي إلى فقدان السيطرة في محاربة الفيروس وإنتشاره وتفشيه بشكل مهول ما يجعلنا نفقد أحبتنا وأنفسنا وسنشهد أشهرا وأياما طوال من المعانات واﻷخبار الحزينة.
المرجو من المواطنين اﻹلتزام بالجلوس في منازلهم والتقيد بما تملية الجهات المسؤولة من تدابير وقائية.
الله يرحم الوالدين كلس فدارك
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58 - مغربي مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:20
ظهور البؤر : ناقوس الخطر، الحل حظر التجوال ضروري
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59 - عزيز خالد سيدي بنور الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:20
نسأل الله تعالى اللطف
الله يحد البأس
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60 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:20
اللهم سلم سلم اللهم احفظ بلادنا من الوباء
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61 - ممرض تخذير الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:20
اليوم مات 475 شخص فايطاليا خلال 24 ساعة فقط ..اخشى كثيرا على وطني لا قبل لنا بهاته الحرب 1600 سرير لا تكفي الله يستر بقاو فديوركوم عافاكوم ماتخليوناش نختارو شكون نخليوه اموت وشكون يعيش
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62 - hamid الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:20
نتمناو من الله ميفتش أسبوعين ويلقو الدواء لهاد الفيروس كورونا ياربي ترحمنة
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63 - souad الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:20
لطفك يالله يارب اكفنا شر هذا الفيروس وبعدو علينا ياربي.. القضية غادية وتحماض يارب كن معانا واحمنا يا رحمن يا رحيم.
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64 - Samir الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:21
إنشاء الله بعد مرور هاد الازمة لازم على الدولة بجميع مكوناتها إعادة النضر فمنضومة الصحة و الزيادة فالميزانية المخصصة لها. الحمد لله الناس ديال الميدان قايمين بشغلهم بداكشي اللي متوفر بين يديهم. الأمن الصحي حتى هوا راه مهم. او لا؟
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