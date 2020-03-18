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كُتّاب وآراء
وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا"
أعلن وزير الصحة عن تسجيل خمس حالات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد إلى 54 حالة مؤكدة.
خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وخلال ندوة صحافية مساء اليوم، حذر من إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية في التصدي لوباء "كورونا".
وقال المسؤول الحكومي إن "المغرب كان سباقا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، إلا أنه لا بد من تضافر الجهود"، وأضاف أن "الأيام المقبلة هي أيام حاسمة، يجب أن نكون جد حريصين على التزام التدابير لمحاصرة كورونا".
وتابع الوزير قائلا إن "54 حالة لا تخيف، ولكن يجب الاحتراز أكثر"، على حد تعبيره، موردا: "نحن في مرحلة انتقالية، ربما سيتم الإعلان عن نهاية المرحلة الأولى والدخول في المرحلة الثانية، وبالتالي يجب الالتزام بالتدابير الوقائية، فكلنا مسؤولون والمغرب اتخذ تدابير كبيرة".
وأكد آيت الطالب التوفر على 44 مستشفى و32 مركزا للاستشارات المتخصصة، إضافة إلى 1640 سريرا للإنعاش، منها 684 في القطاع العمومي، و504 في القطاع الخصوصي، و70 سريرا في الصحة العسكرية، و132 في المؤسسات ذات النفع العام، مع إحداث 250 سريرا جديدا للإنعاش.
وذكّر الوزير بأرقام الهواتف الموضوعة رهن إشارة المواطنين للحصول على المعلومات أو الإبلاغ عن حالات محتملة مصابة بالفيروس المستجد، مشيرا إلى أن هذه الأرقام استقبلت اليوم أزيد من ألفين مكالمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
من يامات الاستقلال لو كانت الحكومات تبني مستشفي كبير كل سنتين او ثلاث لكنا الان في شيء اخر.
المشكل ليس في الفيروس المشكل في الشعب الدي لا يريد استقامة.
تحية للموقع الأول الاخباري هيسبريس و لسيدة القنوات المغربي MEDI1TV
إلزمو بيوتكم فنحن لا نحتمل الدخول
في المرحلة الثانية
نطلب من الله عز وجل الشفاء العاجل
لكل البشرية
فلنكن أسرة واحدة و نتضامن للحد
من هذا الوباء
نزلو العسكر.. كاينين شي ناس مستهترين غادي يخرجو على الناس للي ملتزمين ومحتاطين..
الرقم بسيط ولكن راه فيوم واحد تسجلت 11 حالة.. غدا ؟؟
القياد والمقدمين والاعوان كلشي يكون جاد وشديد.
التاريخ غادي يسجل أن أن فالمغرب ملي الدولة دارت عقلها وترجلات الشعب تبرهش.
الله يحد الباس، نتمناو ما ينتشرش هذا الوباء، الزموا بيوتكم و ارفعوا ايديكم للدعاء، اللهم باسمك الشافي اشفي كل مريض و مبتلى و ارفع الوباء عن هذا الوطن و كافه اوطان المسلمين و ارحم ضعفنا يا رب
العصا لمن عصى، لطالما سمعنا هذه العبارة ونحن في صفوف الدراسة ولكم كان يرعبنا منظر العصا ...
اليوم حان وقت استعمالها، الخروج لضرورة فقط.
يجب على الناس البقاء في بيوتها.
ومن عصى فله العصا.
- إشراف الجيش الملكي و البحرية و الدرك و الأمن على إغلاق مداخل و مخارج المدن، وذلك بأوامر مباشرة من الملك محمد السادس حفظه الله
- اقتناع معدات الفحص و الكشف و العزل الصحي
- إنشاء وحدات تصنيع مؤقتة للأقنعة، القفازات، النظارات الوقائية و المواد المعقمة و توزيعها على الأسر
- توزيع المواد الغذائية الأساسية بالإضافة لقنينات الغاز على الأسر المعوزة
- بناء بضعة مستشفيات ميدانية بتقنية pre-assembled (جاهزة للتركيب) أو بتقنية النسخ الثلاثي الأبعاد عبر اقتناء ناسخات مختصة بالبناء من الخارج
الاخوان والاخوات تضرعوا الى ربكم وظهروا فقركم وعجزكم اليه ليرحمنا فهو ارحم الراحمين
اعتى الدول الأوربية التي لم تتخد إجرآت استباقية كفرنسا و اسبانيا و إيطاليا هي حالة اكثر من خطيرة
إن لم تتدخل الدولة في اقل من 48 ساعة سنكون لا محالة من الشعوب التي ستنقرض
المرجو من المواطنين اﻹلتزام بالجلوس في منازلهم والتقيد بما تملية الجهات المسؤولة من تدابير وقائية.
الله يرحم الوالدين كلس فدارك
الله يحد البأس