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وزارة التربية تنفي "قرار السبت" وتطالب باستئناف الدراسة عن بُعد

وزارة التربية تنفي "قرار السبت" وتطالب باستئناف الدراسة عن بُعد
هسبريس - نورالدين إكجان
السبت 02 ماي 2020 - 14:00

منهكة من تتبع تناسل صفحات وأخبار زائفة، جددت وزارة التربية الوطنية نفيها لحسابات إلكترونية باسم سعيد أمزازي، تشهد تعاليق كثيفة من تلاميذ وطلبة، يتفاعل معها صاحب الحساب بشكل غير لائق أحيانا، ما حتم الخروج لنفي صلة الوزير بها.

وعلى امتداد الأسبوع الجاري، تناقلت العديد من الصفحات إمكانية الإفراج عن خبر استثنائي اليوم السبت، يتعلق أساسا بمستقبل السنة الدراسية، وهو ما تنفيه الوزارة جملة وتفصيلا، مطالبة المتعلمين بالانكباب على التحصيل الدراسي.

ومنذ بداية فترة "الحجر الصحي"، خرجت وزارة التربية الوطنية لنفي صحة أخبار تتعلق بقرار سنة بيضاء أو إنجاح جميع التلاميذ أو توقيف الدراسة إلى غاية إشعار آخر، وهو ما أربك عمل الوزارة على امتداد فترة اعتماد "التعليم عن بعد".

وإلى جانب الحسابات والصفحات المزورة، اشتكت الوزارة من اختراق الموقع الرسمي لقطاع التعليم العالي، وهو ما دفعها إلى الاستعانة بالسلطات المختصة من أجل التحري بخصوص الموضوع، وجر المسؤولين عن ذلك إلى القضاء.

وحسب مصادر مسؤولة من داخل وزارة التربية الوطنية، فلا وجود نهائيا لقرار سيتخذ اليوم السبت، مشيرة إلى أن مباشرة الدراسة عن بعد ستكون يوم الاثنين، ولا مجال لنشر الإشاعات من أجل خلخلة السير العادي للعملية.

وأضافت المصادر نفسها، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الصفحات التي تحمل اسم الوزير وكذا اختراق موقع قطاع التعليم العالي، مرفوضان، مرجحة أن يكون طلبة وتلاميذ وراء ذلك مع اقتراب نهاية العطلة واستئناف الدراسة.

ونفت الوزارة في وقت سابق كذلك صحة الأخبار المتداولة حول إجراء الامتحانات بشكل استثنائي، وتوجيه أمزازي مراسلة داخلية إلى رؤساء الجامعات بخصوص وضع بروتكول خاص بإجراء الامتحانات في الملاعب الرياضية والخيام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تلميد السبت 02 ماي 2020 - 14:09
تاحنا ماشي شغلنا ماعمرهوم مايديرو شي حاجة كاتفرح ديما كايديرو لمشاكيل و نحن لكم ب المرصاد انشاء الله
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3
2 - حسن السبت 02 ماي 2020 - 14:13
الله يرحم الوالدين اعطيونا شي خبر يقين باش نعرفو راسنا من رجلينا.راه ماكاين لا تعليم عن بعد ولا والو تعبنا من هاد شي .
قولو لينا بصراحة اش باغين تديرو لينا واش كاين شي امتحان ومتى وكيف وباراكا من التماطل قهرتونا.
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11
3 - joseph تلميذ مغربي السبت 02 ماي 2020 - 14:13
كتلميذ مغربي لا يمكننا مواصلة هكذا دون معرفة مصيرنا و مع ذالك سنعطي كل جهودا في دراسة عن بعد رغم ذلك غير كافي.
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9
4 - مول لباش لحمر السبت 02 ماي 2020 - 14:15
الدراسة عن بعد لاحول ولا قوة الابالله. الناس مدرست حتا عن قرب حدا الاستاد عاد تدرس عن بعد. كضحطو على ولاد الفقراء لكن الحمد لله ان قبرا واحدا سيجمعنا
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