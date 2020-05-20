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الرئيسية | مجتمع | بحث يقتفي الأعطاب النفسية التي طالت المغاربة أثناء الطوارئ الصحية

بحث يقتفي الأعطاب النفسية التي طالت المغاربة أثناء الطوارئ الصحية

بحث يقتفي الأعطاب النفسية التي طالت المغاربة أثناء الطوارئ الصحية
هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:00

كشف بحث للمندوبية السامية للتخطيط أنه من المحتمل أن تكون للحجر وللتهديد الصحي لجائحة كورونا تأثيرات نفسية شديدة على السكان؛ بدءا باضطرابات النوم إلى الإجهاد ما بعد الصدمة، مرورا بالاكتئاب ونوبات الهلع، ناهيك أنه ساهم بشكل أو بآخر بالتأثير على العلاقات الأسرية.

وقالت المندوبية، ضمن بحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، إن القلق أهم أثر نفسي للحجر الصحي لدى الأسر بنسبة 49 في المائة منهم، وتصل هذه النسبة إلى 54 في المائة لدى الأسر المقيمة في أحياء الصفيح مقابل 41 في المائة لدى الأسر التي تقيم في مساكن عصرية.

وحسب البحث، يعتري الخوف 41 في المائة من الأسر، ولاسيما في صفوف الأسر التي تسيرها نساء (47 في المائة) مقابل 40 في المائة من الأسر التي على رأسها رجل، والأسر الفقيرة (43 في المائة) مقابل 33 في المائة من الأسر الغنية.

وتؤكد الوثيقة أن 30 في المائة من الأسر عبرت عن شعورها برُهاب الأماكن المغلقة؛ 32 في المائة منهم في الوسط الحضري، و24 في المائة في الوسط القروي؛ مشيرة إلى أن هذا الإحساس يهم 30 في المائة من الأسر المكونة من 5 أشخاص فأكثر، مقابل 25 في المائة لدى الأسر المكونة من شخصين.

ويبرز البحث أن 25 في المائة من الأسر صرحت بتعدد أنواع الرُهاب لديها، مؤكدا أن هذه النسبة هي أعلى في الوسط الحضري ووصلت إلى 29 في المائة مقارنة بالوسط القروي (18 في المائة)، وضمن الأسر التي يكون فيها رب الأسرة ذا مستوى تعليمي عال (28 في المائة) مقارنة بالأسر التي يكون فيها رب الأسرة بدون مستوى تعليمي (23 في المائة).

وتؤكد المندوبية أن 24 في المائة من الأسر تشعر باضطرابات النوم، وتتضاعف هذه النسبة لدى سكان المدن (28 في المائة) مقارنة مع سكان القرى (14 في المائة)، كما تعاني نسبة 8 في المائة من الأسر من اضطرابات نفسية أخرى مثل فرط الحساسية والتوتر العصبي أو الملل.

علاقة بتأثير الجائحة على العلاقات الأسرية عبرت 18 في المائة من الأسر (20 في المائة في الوسط الحضري، و12 في المائة في الوسط القروي) عن شعورها بتدهور العلاقات الأسرية، مشيرة إلى أن هذا الشعور هو أعلى في أوساط الأسر الفقيرة (19 في المائة) مقارنة بالأسر الغنية (13 في المائة) وكذا في صفوف الأسر المكونة من 5 أشخاص أو أكثر (23 في المائة) مقارنة بالأسر المكونة من شخصين (7 في المائة) وكذا بالنسبة إلى الأسر التي تعيش في مسكن مكون من غرفة واحدة (22 في المائة) مقارنة بتلك التي تعيش في مسكن به أربع غرف أو أكثر (16 في المائة).

في المقابل، عبّر 72 في المائة من الأسر عن عدم تأثر العلاقات داخل الأسرة بظروف الحجر الصحي، وبالنسبة إلى بقية الأسر (10 في المائة) فإن علاقاتها الأسرية سليمة وأكثر متانة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مواطن؟ الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:16
لم أفهم لماذا لم تكون هناك دراسة على نسبة الفقر والتهميش و إنعدام التقة في الدولة؟ أم خافو أن يتوصلون إلى نتائج صادمة
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32
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:16
لقد بدأت اعراض الحجر الصحي كالانتحار وجرائم القتل وحالات التشنج بين الآباء والأبناء
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22
3 - driss الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:17
الذي أرهب أبنائنا كثرة الإشهارات على كورونا وداك صلاح في 2m بزاف بزاف
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31
4 - مغربي قح الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:17
ممارسات وتدخلات بعض أفراد الداخلية من قواد وعناصر القوات المساعدة ستنعكس عليهم سلبا لمدة طويلة من الزمن ،أعادت لنا التفكير في أيام سنوات الرصاص و القواعد الاقطاعيين.تدخلات أفراد الشرطة مشكورة وبكل مهنية.القواد وأفراد القوات المساعدة يلزمهم متابعات قضائية وإعادة التكوين. اسيدي لي تشد خارق للحجر الصحي أو القانون يديرو ليه المينوط ويدير ليه محضر، اما الخطية اوالسجن ولكن باش يضربوه او حتى غير يصرفقوه هذا أمر مرفوض.العنف لن يولد إلا العنف وتأزيم الامور.
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27
5 - ابن تومرت الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:19
بالنسبة لي، هذه الجائحة كانت سببا في تقوية علاقتي مع زوجتي واطفالي.. فقبل الجائحة، كنت منشغلا بمشاكل الحياة اليومية، ولم اكن امنح كثيرا من الوقت لعائلتي.. اما الان, فقد استعدت نكهة السمر والدردشة مع زوجتي وكانني اقضي شهر عسل آخر.. أما اطفالي، فقد " أعدت اكتشافهم".. لانني أدركت ان الحياة، دونهم، بدون قيمة تُذكر..
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11
6 - مروكي الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:22
من المحتمل ؟؟؟؟ وراه مرضنا فراسنا وزايدها الحزقة ....والناس راه دارو فيدوهات عطيوهوم باش يعيشوا ...ولا راه غاتسلا هاد كورونا غانخرجوا ليكوم نفريوها ؟؟؟؟؟
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9
7 - بحث واش من بحث !!! الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:22
عندما قرأت العنوان ظننت أن الأمر يتعلق ببحث أو دراسة، ، لكن عندما قرأت الفقرة الأولى من المقال،؛أدركت أنه مجرد احتمال لأن للمندوبية السامية للتخطيط تقول (( أنه من المحتمل أن تكون للحجر وللتهديد الصحي لجائحة .... الخ )).
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10
8 - مهاجر الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:23
اضن ان هذا الإحصاء والتقصي تم بالجلوس وراء الحسوب وليس في ارض الواقع.
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13
9 - صحراویة مغربیة الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:25
ستنالنا اعطاب نفسیة فعلا اذا وحه لنا وزیر خطابا أن ودعو احبتکم .. او إذا صار المرضی عندنا أکثر من الطاقة الإستیعابیة للمستشفیات .. او إذا فتحنا مواقع التوصل الإجتماعي لنری فیدیوات لموتی و مرضی من بلدنا الحبیب مرمون فی الشوارع لا احد یعالجهم و لا أحد یدفن من مات منهم ..!!
فجزاکم الله عنا ألف خیر واصلو عملکم و نحن سنواصل صبرنا
و الله لا یضیع أجر الصابرین
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10 - العفو يا مولانا الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:29
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الملل المبين
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-3
11 - ع.الحميد الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:35
بعض الناس يلومون الدولة على الحجر الصحي رغم انه في مصلحتهم وكان وزارة الصحة تتعمد التمديد. الناس مولفة خيطي بيطي زيطي خالتها مولاتها.
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12 - انا هو الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:36
انا بعدا هاد الحجر حيدث الفايس او يوتيب او الواتس ان شاء الله ما بعد الحجر نحيد التلفون او نشري نوكيا بيل او ديك كووورة او البطولة او البارسا قطعتهم حصنا نعيشو شويا باركا من السلوكا
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0
13 - انا واحد مكلخ الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:36
هداك صلاح 2m بالغ بزاف أودر لنا مشكيل مع الاسرة بالخلعة . ألي كرهن فيه هو الاحتقار لشعب مل بدا كيورهم كيف إستعمل الكمامة حشوما بزاف
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14 - مغربي الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:38
هنك العيدد من الاشخاص لم يتمكنو من الحصول على وتيقة التنقل للالتحاق بالعاءلة مما اجبرهم الى المشي على الاقدام 100 كلم + ++ من الواجب رفع الحجر راه بنادم بغا ينفاجر.
ياعباد الله إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
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15 - جواد الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:44
البحث يجب ان يقام ضد الذين استفادوا من الدعم وهم ليسوا اهلا له الله ينتاقم منهم واحدا واحدا اللهم اطعم الزقوم يارب العالمين
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16 - مغربي عالق بباريس الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:44
نلتمس من المندوبية السامية للتخطيط ومن السيد المندوب السامي الذي يشهد له التاريخ بوطنيته وحنكته وكفائته أن يقوم بدراسة الآثار النفسية لأزمة موفيد 19 على المغاربة العالقين بالخارج بسبب حرمانهم من حقهم الدستوري في الدخول الى وطنهم الغالي.
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