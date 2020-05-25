24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فريق دفاع الصحافي الريسوني: نتدارس إمكانية الطعن في قرار الاعتقال (5.00)

  2. "جائحة كورونا" تطرق مسمارا في "نعش" صناعة الكتاب بالمغرب (5.00)

  3. تقرير يفضح ديكتاتورية وجرائم "البوليساريو" ويتهم الجزائر بالتواطؤ (5.00)

  4. المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة (5.00)

  5. العلوي: لهذا اخترت المحاماة .. والكرة منعتني من قيادة هيئة مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مقترح قانون ينقل صلاحية تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية

مقترح قانون ينقل صلاحية تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية

مقترح قانون ينقل صلاحية تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 ماي 2020 - 15:00

تقدم برلمانيون بمجلس النواب بمُقترح قانون يسعى إلى نقل صلاحية إحداث وتدبير مرافق الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية، مُعتبرين أنه "قرارٌ ديمقراطي شجاع يجب اتخاذه من طرف الدولة".

ويهدف المُقترَح، الذي تقدم به برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة، الشهر الجاري، إلى المساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على مُحيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق، والدفع باللامركزية إلى الأمام.

كما يضم المقترح في أهدافه تعزيز العرض الصحي العمومي بعرض صحي جماعاتي على المستوى الترابي والمحلي والجهوي، والمساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على محيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق.

ويقترح النص تتميم أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، من أجل الاعتراف للجماعة التي ترغب في ذلك بصلاحية إحداث وتجهيز وتدبير المرافق اللازمة لتحقيق صحة القرب، في احترام للقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.

ويجب، وفق نصّ مقترح القانون الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته من طرف المؤسسة التشريعية، التقيد بمُخططات الجهة والدولة في مجال الصحة، وتحويل الدولة للموارد المالية اللازمة للجماعة الترابية المعنية.

وقال الفريق البرلماني صاحب المُبادرة إن "العرض الصحي الحالي مازال موحداً ويسري على الجميع وعلى امتداد التراب الوطني، وهو الأمر الذي أفرز تفاوتات ترابية كبيرة على المستويين الجغرافي والبشري بين المركز والمحيط، وبين المدن والقرى".

واعتبر الفريق النيابي في مقدمة نص مقترحته أن "المؤسسات الاستشفائية في المغرب ظلت مُنغلقة على نفسها في علاقتها بالمجالس الترابية والمنتخبين رغم نضج اللامركزية المغربية وانطلاق الجهوية المتقدمة في البلاد".

كما أكد النص التشريعي أنه "بات من الضروري تحقيق انفتاح للسياسات الصحية على البُعد الترابي، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمواجهة حجم وتنوع الطلب الصحي الذي يتزايد بشكل لافت".

وفي نظر الفريق البرلماني، أصبح "لزاماً اليوم الإبداع والابتكار لبناء عدالة صحية فعلية كفيلة بتدارك التأخر الصحي التاريخي في مدننا وقرانا، وذلك من خلال مفهوم صحة القرب الذي يُعتبر أحد المداخل الرئيسية لتفعيل الحق في العلاج كحق دستوري لكل مغربي ومغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - حسن الاثنين 25 ماي 2020 - 15:08
علاش أش كيدورو من شحال هادي.....؟؟؟
ولا غير شادين الخط.....!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - الوجدي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:11
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.الامر واضح كما جرى للقفف الرمضانية ووووووووووو سيسري على الصحة كنا معنا وصوت علينا نقدروا نشوفوا معاك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - RAOUAL الاثنين 25 ماي 2020 - 15:12
يجب المساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على محيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق. فقد أصبح لزاماً بناء عدالة صحية فعلية وذلك من خلال مفهوم صحة القرب لتفعيل الحق في العلاج كحق دستوري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - Youssef الاثنين 25 ماي 2020 - 15:13
صافي كملات!!!!
الجماعات الترابية لم تحسن التدبير حتى في مجالات صلاحياتها القديمة؟ عاد زيدوها الصحة!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
5 - Anamour الاثنين 25 ماي 2020 - 15:14
C'est une bonne chose .il faut ajouter le secteur de l'enseignement. Pour que les communes s'occupent de la construction et l'équipement des hôpitaux et des écoles .la gestion du personnel et son statut doivent rester du ressort de l'Etat sinon se sera un fiasco à causes des différents politiques...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - محمد لمين الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
يااخي الدولة بجميع قواها لاتخدم الشعب في مجال الصحة منذ استقلال المغرب مابلكم بي الجماعات التي لاتوفر ابسط الخدامات للمواطن المغربي كف استهتار بي الشعب المغربي البرلماني لايعاليج ابناه حت في المغرب يريدون الدامر للشعب َالله حرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - Omar Maroc الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
اغلب الجماعات عاجزة عن تذبير مرفق المحجز البلدي la Fourrière فما بالك بتذبير صحة المواطنين تفويت هذه الصلاحيات من الناحية الديمقراطية وما يسطلح عليه بالقرب لكن الجماعات غير مؤهلة سواء على مستوى مكاتب التيسير و كذلك الاطر الإدارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
8 - مغترب الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
متنساوش ترشحو المقدم والشيخ باش اعطي للمريض رخصة الاستشفاء والولوج للمستشفيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
9 - mahdi الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
الجماعات الترابية ما جمعو حتى الزبل، بقا ليهم غير تدبيير القطاع الصحي. مشات فيها الصحة اذا اسندت الى الجماعات الترابية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
اين هي تحسين شروط اشتغال الموظف الجماعي و اين هو النظام الاساسي الخاص بموظي الجماعات الترابية ، لا يمكن استقطاب اطر طبية للجماعات في ظل مسؤولين انتخابيين أغلبيتهم أميين مع ما خول لهم القانون التنظيمي من سلطة ادارية تسلسلية لجميع الموظفين بالجماعات الترابية . الانتخابات و السياسة تفسد كل عملية اصلاح . لأن الانتخابي ست سنوات و هو يفكر في يوم الاقتراع و لا تهمه الادارة و جودة الخدمة المقدمة ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - اللاجهوية الاثنين 25 ماي 2020 - 15:16
سنين و أنتم تتحدثون عن الجهوية ، دولة فاشلة إداريا ، فعلوا الاتمركز الإداري في جميع القطاعات ‘ليس الصحة فقط، فالمركزية لا تولد الا الطغيان و الفساد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - عبد الله الاثنين 25 ماي 2020 - 15:17
فكرة جيدة. بحكم انني ملم بالحالة الصحية التنظيمية بالجهات خاصة القروية والشبه المدنية. نرجو ان يكون مشروع القانون ان يعطي الجماعات والجهات القوة القانونية على الاطر الطبية وليس للمندوبيات والمديريات الصحية. للاسف الاكثرية من هذه الاطر لا يلتحقون الا نادرا بمقر عملهم والكثير من الشواهد الطبية. لما لا ان تكون هناك تجربة بالتوظيف على غرار التعليم. ولفرط يكرط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
13 - علدالرحبم الاثنين 25 ماي 2020 - 15:17
اذا تم هذا الإجراء ستكون الكارثة على القطاع الصحي. إمكانية هذا يجب أن تتم بعد يكون البرلمان والجماعات منتخبة بشكل نزيه. مؤسسات حقيقية وليست شكلية. لان فاقد الشيء لا يعطيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - Yoyo الاثنين 25 ماي 2020 - 15:19
رغم ما احدتثه من متاعب ابانت لنا كورونا عيوبنا،فجلالة الملك نصره الله جعل الانسان اهمية تفوق المال،فلننسى تعليمات الصناديق الدولية ونجعل من الانسان ثروة حقيقية،سيتطلب الامر بعض الوقت ليعي الجميع ان له قيمة وكرامة ذاخل المجتمع الشيء الذي سيعطي لا محالة الى نهوظ اقتصادي لا مثيل له،المقاولات نالت نصيبها من الامتيازات ورغم ارباحها الكبيرة تحملت الدولة اعباء كثير منها في مجال تعويض عمالها،وماذا فعلنا لاطر الصحة البعيدين عن عائلاتهم،واعود للمموضوع فكرة جيدة احدات مراكز طبية القرب وجعل التغطية الصحية لنسب معقولة وتتبع صحة المواطن اجبارية مرة في السنة،هذا الامر يتطلب جرأة وتظيف اطر صحية بالاعداد الكافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - lacel الاثنين 25 ماي 2020 - 15:19
طفراتو الجماعات المحلية تا مع الانعاش و الطرقات و السكن العشوائي و تدبير الموارد الجماعية و تسيير المالية و غيره من التحديات . هاحنا مازالين فيه هدا هو التنصل من المسؤولية ديال الحكومة في تسيير قطاع الصحة .
تدكرني هده الترهات بالمقولة الشهيرة (ان الاوان لكي ترفع الدولة يدها عن قطاع الصحة )
قريب ان شاء الله المقدم يولي يعطيك الفاسمة و الدوا لحمر و يدك لنا الشوكة و يكتب لنا حتا الدوا يمكن كاع ههه .
انا في نظري هده العملية ليست في صالح عدد كبير من الجماعات الفقيرة و قد يتم التلاعب بالادوية و البونات الصحية كما يتم التلاعب ببونات المازوت و تفويت المارشيات حاليا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:22
ألم يستفيدوا من تجربة التعليم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - الطنجاوي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:24
التراجعات التي عرفها الميثاق الجماعي 1976 منذ دخوله حيز التطبيق أعطت انطباعا للعموم أن الجماعات المحلية لا تستطيع تنظيم وتسيير نفسها فبالأحرى القطاعات الحيوية التي تمس المواطن في أمنه الغذائي والصحي والمعرفي. ........ الجماعات المحلية في بلدنا صورة واضحة لطفل لم ينضج بعد عليه مراقبة قبلية وبعدية من طرف وزارة الداخلية لا تسمح له مطلقا بالتصرف إلا بعد موافقها. فكيف يعقل أن نفوت لهذا الطفل أمور الصحة في بلدنا ونحن نعلم أنه لا يراد له النمو منذ حصولنا على الإستقلال. إذا ما فوت المشروع وأصبح قيد التطبيق سيستفيذ منه القطاع الخاص المتغول الذي سيسعد بتهاوي المنظومة الصحية كما تهاوت للمنظومة التعليمية قبلها .كل ينتظر دوره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - Le sage au MAROC الاثنين 25 ماي 2020 - 15:24
مقترح في المستوى شريطة أن تكون الجماعات الترابية في الموعد بأطر منتخبة مكونة و تتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص، أما أن تنقل الاختصاصات إليها و هي تتخبط في العديد من المشاكل، تغيب عنها الأطر و تتهافت للظفر بمنصب أو امتياز أو قفة مؤونة،أو تستغل المال العام لاستقطاب الناخبين.....فرحمة الله على هذا القطاع و قطاعات أخرى تتبع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - اللي ماقدو فيل زيدوه فيلا الاثنين 25 ماي 2020 - 15:25
سؤالي واش الجماعات الترابية قامت بكل الواجبات ديالها وسالات بقات ليها هير الصحة . ودخول الصحة هادا
بصراحة كنتمى كمواطن بعيد عن الحزبية أن يفوض تدبير شؤون بعض القطاعات لشركات أجنيبة ، بعيدا مصاصي الدماء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - مواطن من سلا الاثنين 25 ماي 2020 - 15:26
سياسة صحة القرب هي سياسة ناجحة تخدم صحة كل مواطن و مواطنة في كل ربوع التراب المغربي. و بذالك تتحدد المسؤوليات و تتحسن الخدمات الصحية في إطار السياسة الجهوية و اللاتمركز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - اوووف الاثنين 25 ماي 2020 - 15:26
وا هذا الحماق!!! صحة المواطن بيد المنتخبين؟؟ بالله عليكم، هل نحن مؤهلون لمثل هذه القرارات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:26
صافي كملات علا زين خدمت الجماعات ، ف نضري غادي اعطو الجماعات شي حاجة لا يفقهون فيها ، خاص وزارة الصحة هي الوصي بالقطاع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - بوشعيب مساعد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:27
جماعات غير قادرة على القيام بأبسط الخدمات كجمع النفايات والأزبال ،وتوفير نقل يحفظ للمواطنين آدميتهم وكرامتهم ،كيف يمكن لها أن تتوفق في تدبير الخدمات الصحية لهؤلاء المواطنين ،ففاقد الشيء لا يعطيه يا كرام ،"هنّيونا ،بلاما تزيدوا للفيل فيلة "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - موظف مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:28
اظن انه اقتراح في محله.سوف يخدم صحة المواطن عن قرب.ويرفع التمركز.ولكن يجب ااتحدير من ان تدخل صحة المواطن في المزايدات الانتخابية والمحسوبية الترابية والقبلية.اذن حدار من الانفلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - هشام الاثنين 25 ماي 2020 - 15:28
سبحان الله و كان باقي المجالات التي من اختصاص الجماعات في تقدم و ازدهار ( اش خاصك العريان خاتم امولاي) اغلب مسؤولي الجماعات دون المستوى لا تكوين لا مستوى دراسي كلشي غادي بباك صاحبي و المجاملات الحزبية. قربات الانتخابات و غادين ابداو بالقوانين لي تقاد ليهم الطريق للكراسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - cawaoui الاثنين 25 ماي 2020 - 15:28
Ça sera une catastrophe plus que CoVid19
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.