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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تتيح للتلاميذ ولوجا مجانيا إلى دروس "التعليم عن بعد"
أدخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعديلات جذرية على منصة "تلميذTICE" للتعليم عن بعد، شملت المحتوى البيداغوجي الرقمي لجميع المواد التعليمية لمختلف المستويات الدراسية بالتعليم الابتدائي والثانوي.
وقامت الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالمغرب بإتاحة الإمكانية التقنية للولوج المجاني إلى مختلف المحتويات الرقمية بالمنصة، بتعاون مع شركات الاتصالات الثلاث بالمغرب.
وسيتمكن تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية من تصفح وتحميل المحتوى الرقمي الدراسي بدون أي تحملات مالية، وبدون المساس برصيدهم الخاص بالربط بواسطة الهاتف النقال.
وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن إتاحة الولوج إلى المحتوى الرقمي الخاص بالتعليم عن بعد بشكل مجاني للتلاميذ "أمر إيجابي سيمكن التلاميذ من متابعة دروسهم التعليمية بشكل طبيعي، ومن دون أي تحملات مالية إضافية لأولياء أمورهم".
وأوضح عبابو، في تصريح لهسبريس، أن منصة "تلميذTICE" شهدت جملة من التحديثات همت المحتوى الرقمي الخاص بكل المستويات الدراسية، انطلاقا من المستوى الأول ابتدائي إلى غاية السنة النهائية من مستوى الباكالوريا، وذلك بفضل تضافر جهود رجال التعليم والأطر الإدارية للمدارس العمومية والأكاديميات.
وأضاف النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أنه "تم تزويد المنصة التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية بدروس رقمية لمجموعة من المواد العلمية والأدبية والتكنولوجية، ومجموعة أخرى من المواد"، مبرزا أن هذا المحتوى "تم تحضيره في وقت قياسي".