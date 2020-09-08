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"قرارات الليل" المفاجئة للحكومة تجلب غضب آلاف الأسر المغربية

"قرارات الليل" المفاجئة للحكومة تجلب غضب آلاف الأسر المغربية
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:00

قرارات حكومية وصفت بالارتجالية ليلة الدخول المدرسي أربكت آلاف الأسر المغربية التي كانت تستعد لإرسال أبنائها وبناتها إلى المدارس من أجل اعتماد نمط التعليم الحضوري، قبل أن تتفاجأ بصدور بلاغات متتالية من مديريات إقليمية تعلن اعتماد نمط التعليم عن بعد في عشرات المؤسسات التعليمية بالمملكة.

وفي مدينة الدار البيضاء، تقرر اعتماد الدراسة عن بعد حصريا بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بكل الأسلاك والمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية، وذلك في مجموع عمالات مقاطعات الدار البيضاء وهي: الدار البيضاء-أنفا، الفداء مرس السلطان، الحي الحسني، عين الشق، الحي المحمدي عين السبع، ابن امسيك، مولاي رشيد، سيدي البرنوصي.

كما تقرر على مستوى العاصمة الرباط إغلاق 10 مؤسسات تعليمية في أحياء تعرف تفشيا لفيروس "كورونا"، تتواجد أساسا في حي النهضة وحي التقدم بجماعة اليوسفية، فيما قررت مديرية التعليم بالقنيطرة إغلاق 11 مؤسسة تعليمية بجماعات علال التازي والقنيطرة والمهدية وسيدي طيبي.

وطال قرار الإغلاق عشرات المدارس التعليمية في الأحياء المغلقة والمصنفة كبؤر وبائية، حيث سيستفيد تلاميذ هذه المناطق من التعليم عن بعد، أما باقي التلاميذ فسيستفيدون من النمط الذي اختاره أولياء أمورهم بين الحضوري أو عن بعد.

وانتقد مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي القرارات الحكومية الصادرة في "آخر ساعة من الليل" عشية انطلاق الموسم التعليمي، خصوصا الأسر التي يدرس أبناؤها بالقطاع الخصوصي والتي عملت على أداء جميع مستحقات التعليم، من رسوم التسجيل والتأمين وواجبات الشهر، قبل أن تتفاجأ بجملة من القرارات الحكومية.

وعلى مستوى الشروط الاحترازية والوقائية من الوباء بالمؤسسات التعليمية، انتقد أساتذة عدة عدم إقدام وزارة التربية الوطنية على إجراء التحاليل المخبرية لأسرة التعليم قبل مباشرة الدخول المدرسي، لا سيما أن العشرات منهم مصابون بأمراض مزمنة وقد يلتقطون الوباء بشكل سريع.

وعمد بعض مدراء المدارس التعليمية إلى بعث مراسلات إلى المديرين الإقليميين تخبرهم بظهور حالات إصابة بالفيروس ضمن بعض الأساتذة، ما ينذر بظهور "بؤر مدرسية" في الأيام المقبلة في حالة عدم اتخاذ تدابير استعجالية.

وكشفت مراسلة عن إصابة أستاذ بالوباء كان قد خالط جميع الأطر والأساتذة العاملين بمجموعة مدارس ابن تومرت بمراكش خلال يوم التوقيع على محاضر الدخول، فيما قالت مصادر أخرى إن عشرات الأساتذة أبلغوا مسؤوليهم بتأكد إصابتهم بالفيروس، وبالتالي عدم التحاقهم بعملهم في الدخول المدرسي.

واستغرب الفاعل التربوي والنقابي عبد الرزاق الإدريسي "الارتجالية" التي تعاملت بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع الدخول المدرسي، الذي يتزامن مع ارتفاع في الإصابات بـ"كورونا" بشكل غير مسبوق في المغرب.

ودعا الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه تداعيات الدخول المدرسي، مشيرا إلى أنه جرى جرد عدة مدارس لا تتوفر على وسائل الوقاية من "كورونا"، حتى من مواد النظافة والتعقيم.

وأضاف الإدريسي أن الحكومة تركت الأسر والتلاميذ والطلبة والمدرسين لوحدهم يتخبطون ويعيشون القلق وعدم الطمأنينة من هذا الدخول المدرسي، متسائلاً: "كيف يمكن لمدير مدرسة ابتدائية مثلا أن يسهر على دخول مدرسي ناجح وهو لا يتوفر لا على أدوات النظافة ولا على أطر إدارية أو حتى حراس في باب المدرسة؟".

وانتقد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريحه، تغييب الوزارة لمنطق التشاور مع النقابات التعليمية في القرارات الأخيرة الصادرة في وقت متأخر من الليل، مضيفا أن النقابات علمت بجملة من القرارات عبر وسائل الإعلام.

وشدد الفاعل التربوي على ضرورة توفير الحكومة لتحاليل مجانية لجميع أطر الإدارة والتدريس، وتوفير الألواح الإلكترونية لجميع التلاميذ وضمان توفرهم على شبكة الإنترنت، وتكوين الأساتذة في مجال التعليم عن بعد حتى تكون حصيلته بعد إيجابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - قرار سياسي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:07
خاص قرار سياسي كبير يتجاوز قرار الوزير لإيجاد مخرج للمهزلة اللي تانعيشو
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8
2 - Kénitra city الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:13
الشعب المغرب لا احد يهتم به من المسؤول الكبير الى الصغير في هذا الوطن .. و لا احد يستمع لمشاكله من زيادات في فواتير الكهرباء و الماء و الضرائب وووو ..
انه حقا اتعس شعب في العالم مع مسؤولين يأكلون الاخضر و اليابس .. و ثروته و حقوقه منتهكة مند زمن
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16
3 - المتتبع الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:17
وكان المحكومة المغربية لا تجتمع ابدا وليس هناك اتصال بين الوزراء رييس المحكومة ووزير التعليم يقررون ويصرحون ان الدخول المدرسي هو يوم ٧ شتنبر والاحد ليلا يصدر قرار من عدة عمال وولاة تابعين للفتيت ان الدراسة ستكون عن بعد والمدارس والثانويات والجامعات بعدة مدن ستبقى مغلقة حتى اشعار اخر نظرا للحالة الوبايية التي عرفتها عدة جهات *اطلع تاكل الكرموس انزل شكون قالها ليك* او بالاحرى هو نهر لجيوب المغاربة *خلصتوا الاقساط الشهرية خلصتوا لسورانس شريتوا الادوات لابنايكم اخترتوا كلكم التعليم حضوريا ايوا شدوا اولادكم في ديوركم* *انه الطنز العكري*
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8
4 - متتبع الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:21
المدارس الخصوصة لحد الآن لم تعمل وفق بنود المذكرة المنظمة للدخول المدرسي بدءا من تنظيم استقبال المتعلمين؛ حيث خالفت ما جاء في المذكرة، علاوة على عدم التوفر لحد الآن على أي تصور لعملية التعليم عن بعد، لا بالمدارس والثانويات العمومية ولا الخصوصية، فكيف سيتصرف الآباء الذين أدوا واجبات التسجيل مضاعفة أضعافا، وأدوا ثمن تمدرس شهر شتنبر عن التعليم عن بعد المزمع تنظيمه حينما سيكتشفون أنه ليس هناك تعليم عن بعد وإنما هناك دردشة. المذكرة المنظمة للدخول المدرسي لهذا الموسم حددت شروطا ومعايير للتعليم عن بعد، وكل إخلال بهذه الشروط يعتبر خرقا للعقد الذي بموجبه أدى الآباء واجبات التسجيل والتمدرس.
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4
5 - younes الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:21
ا لحكومة والمسؤولين يتلذذون وتعجبهم قراراتهم الصبيانية الليلية ان يرو الشعب كقطيع من البهائم ان يتعذبون نفسيا , كل القرارت الحكومة تكون باليوم اللاحد مع 12ليلا , ولاناهي ولامنتهي , يجب وضع حد لهذه التصرفات اللامعقولة.
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9
6 - حزين الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:21
يجب ان يقوم ملك البلاد بإقالة هده الحكومة الفاشلة بجميع المقاييس . نتائج قراراتهم دائما من سيئة الى كارتية. وشكرا لكرونا التي فضحت فشل وخببة هده الحكومة التي تتخد قرارات اخر لحظة لا فائدة منها سوى تعديب المواطنين.
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5
7 - محمد لعيوني الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:22
انه التخبط بعينيه. لمادا لم تستعد الوزارة لهدا الدخول المدرسي قبل ايام وتركت الامور كان الحالة عادية.
الم يكن حريا بها ان تعلن عن التحاق الاطر مند مجة لتهيئة الاجواء وايجاد الحلول وليس التخبط في اخر دقيقة.
لمادا رجال السلطة. وقوى الامن والقضاء والصحة وعمال النظافة ووووو ضحوا بارواخهم ووقتهم من اجل الوباء ولا زالوا.
الم تكلف الوزارة نفسها على ان يكون الاستعداد حتى عشرة ايام قبل الموعد على الاقل
تريتوا ايها السادة ان الوباء مستفحل واي خطوة الى الامام غير محسوبة العواقب سنؤدي التمن غاليا.
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8
8 - said الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:23
فعلا تعودنا على الحيص بيص الذي تخلقه الحكومة بقرارتها الليلية والتي تخلف اضرارا معنوية. واحيانا مادية كيوم التنقل المشؤوم قبل العيد ثن جاء بعده الدخول المدرسي. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لااعرف بلدا في العالم تتهذ فيه قرارات مصيرية في آخر ساعة الا في المغرب فلا نستغرب
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9 - بااااززززز الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:26
عندنا حكومة سحت الليل كل القرارات المهمة تخرج بالليل الله يرحم عليها عادل إمام طيور الظلام
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10 - مواطن؟ الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:26
سؤال يحيرني :من شاهد منكم التعليم عن بعد؟؟؟؟؟؟؟!!!!
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7
11 - مغربييييييييييييييييي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:28
قرارات الحكومة المفاجئة هي التي أوصلتنا الى هذة الحالة في تفشي فيروس كورونا...
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6
12 - مغربي بالخارج الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:31
فضحت ازمة كورونا ارتجالية الحكومة في التسيير العام لشؤون البلاد، فلا قرارات صائبة و لا تدابير ناجعة، و نفس الشيء ينطبق على تسيير الشأن العام حتى قبل الازمة لحكومات سابقة و هدا طبعا نتيجة المستويات المتدنية للقائمين على تسيير البلاد من جهة، و الى الموروث السياسي من جهة فلا يعقل ان تسير الامور في الاتجاه الصحيح بوجوه قديمة تتناوب على الحكم مند الاستقلال نفس الاشخاص لنفس السياسات: الاستنزاف و اللصوصية و بعدي الطوفان، لدى لابد من تغيير الاشخاص لتغيير العقليات المسيرة
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6
13 - ابو سلمى الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:31
كل ما كنا نتحدث عنه في السابق بدات تتجلى وتتضح معالمه مادا لو الغينا التعليم لمدة شهر او اكثر . على الاقل نحمي اطفالنا ونحمي انفسنا من مغبة هدا الوباء الملعون .نهيب بكل من له غيرة على هدا الوطن التجند وتصحيح ما يمكن تصحيحه قبل فوات الاوان .بالامس بمدينة الفقيه بن صالح تكدس وطوابير تنتظر دورها في خرق واضح للبرتوكول الصحي امام المؤسسات التعليمية ناهيك عن المصالح الاخرى المعنية بمنح النسخ =المقاطعات= على اي ننبه وننبه للمرة الالف من خلال هدا المنبر اخد الحيطة والحدر فقد بدا الجد والوباء لا يستتني صغير او كبير ولحكومتكم الموقرة واسع النظر
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5
14 - محمد المانيا الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:32
هذه الحكومة المدلولة دمرت كل المغاربة بقراراتها الفاشلة. قرارات مفاجئة لا تسمن ولا تغني من جوع .افعلوا كما فعلوه اسيادكم في الدول المتقدمة. حينما يفشلوا يقدموا استقالتهم و ينسحبوا من المسؤولية......من فضلكم ( غبروا وجوهكم علينا ) .
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15 - Yassin الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:34
السلام عليكم المسؤول الأول والأخير عن كل هذا هو نحن انا وانت كلنا لا نقوم بما علينا من اخد الاحتياطات من تباعد و تنظيف و......... فلا داعي للوم الحكومة علينا البدء بتغيير أنفسنا اولا.
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16 - أستاذ الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:35
المرجو من هسبريس التطرق إلى مسألة مطالبة بعض المؤسسات الحرة الأساتذة بالتدريس عن بعد من داخل الحجرات. هل هو أمر مقبول؟ هل تخاف هذه المؤسسات حلى تلامذتها و لا تهمها سلامة أطرها؟
التعليم عن بعد يتم عن بعد و ما يهم هو جودته و ليس اجبار الأساتذة على التنقل من اجل الحظور للتدريس عن بعد.
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17 - مكلخ مغربي قح الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:38
الوزارة اختارت التعليم عن بعد .اوياء واباء التلاميذ فضلوا الحضوري .فحقيقة الوضع لا يبشر بالخير .الشيء الذي جعل الوزارة بعدما اختلطت الاوراق تتخبط وترتبك في اتخاد القرارات .
فتبين ان كورونا تفننت باسلوبها المباغت تارة والخفي تارة اخري واستطاعت ان تتلاعب بادهان البشر وجعلته ينساق تحت امرها ..
نفوض امرنا لله الواحد القهار ان يرفع عنا هذا الوباء والبلاء اما العبد فيبقي ضعيف مهما كانت درجاته.
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18 - عابر سبيل الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:39
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
شكرا كورونا التي عرت على الواقع الذي كل
ما حاول الأحرار تعريته يزج بهم في السجون
قرارات ارتجالية زائد شعب جاهل إلا من رحم ربي يساوي كارثة..
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون..
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0
19 - عاقل الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:41
لا تلومون السيد الوزير على إصدار هذا القرار ليلا. لأنه كان مكلفا بفترة المداومة الليلية. فلا تستغربوا.
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20 - mohamed الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:41
خطورة المرض ؟ رغمه موافقتي على التعليم الحضوري ومزياه يعتبر مجازفه قرار الحكومه في آخر لحضه يعتبر قرار ممتاز و حكيم في ضل الوضع الحالي ـــــــــــــ شكرا
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21 - توفيق الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:43
راه مكاين لا قرارات ليلية لا والو.
القرارات المصيرية راه القصر هو اللي تيحددها و انتهى الكلام
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2
22 - مواطن الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:47
الوزير و معه الحكومة لم يملكوا الجرأة لاعلان سنة دراسية بيضاء لذلك تراهم يخبطون خبط عشواء..الوباء اقوى من قرارات الحكومة.. و سنرى مزيدا من البؤر الدراسية اضافة الى استحالة ضمان تكافؤ الفرص حيث البعض يدرس حضوريا و اابعض الاخر عن بعد..ما لم يظهر لقاح فعال او يضعف الفيروس فالتخبط و العشوائية ستبقى هي السائدة
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23 - سباتة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:50
صورة رائعة تلخص حكومة تجتمع بمرحاض لتكتب قرار على ورق صحي وبعد مسح به المؤخرة يرمى في كرسي المرحاض ليصل للمواطن عبر قنوات صرف الصحي .
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24 - حسام المغرب الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:52
الحل واضح وهو توفير الانترنت بصبيب كاف بثمن مناسب لجميع الاسر وكذا توفير الالواح الالكترونيه بثمن مناسب مدعم من طرف الدولة لو من صندوق الدعم الخاص لمحاربة جائحة كورونا او هما معا ة تكوين الأطر التربوية على التعليم عن بعد الخ هكذا سبحارب الفايروس ونجنب اطفالنا عواقب التعليم الحضوري وفي نفس الوقت نحافظ على مستوى تعليمي جيد .
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25 - سيف الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:53
في الحقيقة رفعت الأقلام وجفت الصحف واللهم ان هذا لمنكر
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