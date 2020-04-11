فيروس كورونا والعفو عن معتقلي حراك الريف

أحمد الدغرني

لازال وجود فيروس كورونا يدفعنا إلى التفكير فيه والتعمق في أثره علينا وعلى كافة البشر، ويعتبر الجانب السياسي من أهم الجوانب التي يجب التفكير فيها، واستخلاص الدروس منها، وقد جعلني التفكير فيه أن أكتب حتى الآن أربعة مقالات، وأنشرها.

وفي هذه المقالة الخامسة أتناول موضوع العفو الملكي على معتقلي حراك الريف وكل المنفيين بسبب ذلك الحراك، لأننا حسب اعتقادي يجب علينا أن نفرق ما بين سياستين: سياسة ما قبل ظهور كورونا في بلادنا سنة 2020 وسياسة ما بعده، وقد كانت البرامج السياسة المسطرة في البلاد لا تنبني على وجود هذا الفيروس الذي زعزع العالم، واخترق المجتمع المغربي، وأدخل ظواهر جديدة لم يعشها أحد منا من قبل، ولم يكن يتصورها، ومن لم يفرق بين هاتين المرحلتين فسيكون خارج الواقع السياسي، وقد فرض علي شخصيا أن أشرع في تغيير مواقفي، وأفكاري، وأن أدخل من باب المرحلة الجديدة لعلني أنفع الناس.

وبما أن جلالة ملك المغرب قد تبنى العفو على بعض المعتقلين بهذه المناسبة، ودعم صندوق كورونا وبمبلغ مهم مئتي مليار سنتيم من ماله الخاص، وبادر مجموعة من الأثرياء وكذلك المؤسسات والإدارات العمومية وغيرها لدعم هذا الصندوق الذي بدوره يشكل ظاهرة جديدة، تبشر بتغيير جديد في عقول السياسيين والطبقة الغنية، ويفتح المجال لتطبيق سياسة محاربة الفقر لدى الأوساط الشعبية بكيفية جدية، وبما أن البرنامج السياسي الكبير والجديد من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية سيرتكز على المرض والموت الذي فرضه هذا الفيروس، وكذلك كثير من البرامج السياسية والدينية والتجارية والإدارية والقانونية...

وقد بدأت تسود في المجتمع وسيلة الاتصال عن بعد، عن طريق تكنولوجيا الإعلام مما وفر الحرية والإمكانية في الاتصال بين أفراد الشعب والحكام متاحا، ومفتوحا، بدون وسائط البيروقراطية الإدارية وعراقيل السياسيين المتحكمين قبل سنة 2020 في رقاب الشعب.

وفي إطار هذا الجو السائد في المجتمع يمكن أن يقدم الفرد المتواضع مثلي مقترحاته، ويعرض أفكاره "عن بعد". ومن ذلك هذه المقالة الخامسة التي خصصناها لتقديم ملتمس العفو على معتقلي حراك الريف، والمتابعين، والمنفيين كما يلي:

أولا: يجب علينا أن نفرق بوضوح ما بين سنة 2016 و2020 حيث بدأ الحراك بالتجمعات العامة في الحسيمة سنة 2016، والآن لا أحد يستطيع أن ينظم التجمعات العامة في الريف أو غيره، ولا في أي منطقة في العالم خوفا من عدوى فيروس كورونا، وكانت سياسة الدولة المغربية هي إيقاف التجمعات العمومية والمسيرات.. وتحداها الجمهور بتنظيم التجمعات وغيرها، وفي وسط ذلك ظهر شباب يحمل أفكارا متنوعة. ويبثها في التجمعات، ومن بينهم ظهر ناصر الزفزافي والكثيرون ممن تعرضوا للاعتقال، والمتابعات، واللجوء الى الخارج... ولو أطلق سراحهم جميعا، أو عادوا من المنفى، الآن، لن يستطيعوا عقد أي تجمع في جو وجود فيروس كورونا في الحسيمة وغيرها حتى في مدينة نيويورك وفي أثينا وليس بالمنع الذي تصدره السلطات العمومية.

ثانيا: كان من بين التهم الرئيسية الموجهة لناصر الزفزافي الدخول للمسجد يوم الجمعة للرد على خطبة الإمام أثناء الصلاة، وقد توقفت صلوات الجمعة وخطبها الآن وهو في السجن وفي كثير من الدول من بينها المغرب، ولن يجد أحد في الحسيمة أو غيرها فرصة للرد على خطبة الجمعة.

ثالتا: أن المحاكم التي أصدرت الأحكام ضد هؤلاء السجناء قد أغلقت أبوابها أمام الجمهور، و بدأ المرض والموت ينتشران في القضاة وعائلاتهم والمحامين، وغيرهم، وصار لدى أسرة العدالة وقت متوفر للتفكير ومراجعة النفس..

رابعا: أن الطبقة السياسية التي كانت من وراء الدعاية لاعتقال هؤلاء السجناء، والمنفيين، والمتابعين، ومن بينها بعض الأحزاب السياسية، وبعض مسؤولي الأمن والسلطة، الذين أحيلوا على التعاقد أو العزل، كانوا استغلوا وجودهم في الحكم، قد أصاب الشلل كل أنشطتهم في التجمعات العامة ووسائل الإعلام، والبرلمان، والجهات، والجماعات المحلية وصار تهديد المرض والموت يفرض عليهم تغيير أفكارهم وبرامجهم حول الريف والصحراء وغيرها، ونعني الذين كانوا نافذين في السلطة والمجال الحزبي، وكان لهم تأثير على صياغة ملفات اعتقال هؤلاء السجناء، ونفي آخرين..

نحن في مرحلة أخرى ظهرت فيها شخصيات جديدة في مواقع المسؤولية، لم تكن لها يد في صياغة سياسة معالجة ملفات حراك الريف الخاطئة.

خامسا: أن الريفيين في منطقتهم أو في بلدان الهجرة وخاصة في هولندا وبلجيكا وألمانيا سيراجعون جميعا سياستهم، وأهدافهم تحت تأثير فيروس كورونا في الدول الأوروبية وفي كل شمال إفريقيا، وستنتهي كل الأفكار التي كانت خاطئة...

وختاما فإن الاعتقال، والنفي، والمتابعات في الريف أصبحت لا فائدة من ورائها، وترتبط بفترة زمنية مضت، ونحن في مرحلة أخرى، وصفتها ملكة بريطانيا في خطابها الأخير، بأنها عادت بالبشرية إلى ما يشبه الحرب العالمية سنة 1940، وأنا أتحمل مسؤوليتي في تقديم هذا الملتمس إلى جلالة الملك، وقصدي هو أن أعينه ما استطعت، وأعين إخواني وأخواتي الريفيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.