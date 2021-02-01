الجزائر تندفع نحو موريتانيا .. مزاحمة للمغرب وعيون على عمق إفريقيا

اندفاعة جزائرية إلى “بلاد شنقيط” لمنافسة المغرب على عمقه الإفريقي استدعتها التطورات السياسية الحاصلة في قضية الصحراء، إذ يُسارع “قصر المرادية” لتعزيز التعاون الأمني والطبي والاقتصادي مع نواكشوط بعد أسابيع من الأزمة الحاصلة بمعبر “الكركرات” الحدودي.
وتعمل الجزائر على معَاكسة المغرب في ما يتعلق بالقضايا التي تستأثر باهتمامه الدبلوماسي؛ فبعد نوايا الرباط الرامية إلى تدعيم العلاقات الثنائية مع نواكشوط، وهو ما تجسد من خلال الإعلان عن زيارة ملكية مبرمجة لموريتانيا بعد تحسن الوضعية الوبائية، قام عشرات المسؤولين الجزائريين بزيارات متنوعة إلى الجارة الجنوبية.
وتأتي محاولة الاستقطاب الجزائري لـ”بلاد شنقيط” في سياق الاصطفافات بالمنطقة، على ضوء التحولات الإستراتيجية التي يشهدها الملف عقب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ما يُفسّر “الهرولة الجزائرية” لإقامة علاقات دبلوماسية “متميزة” عن الجانب المغربي، الذي يسعى بدوره إلى استمالة موقف العاصمة الموريتانية من نزاع الصحراء.
وبمجرد إحقاق المغرب لبعض التفاهمات العسكرية والأمنية والسياسية مع الطرف الموريتاني، تندفع الجزائر في اتجاه “بلاد شنقيط” لتوقيع اتفاقيات مشتركة في مجالات عدة، ما يُفيد بأن التحركات الجزائرية لا تخرج عن نطاق “رد الفعل” عوض “الفعل” الذي يسِم الدبلوماسية الاستباقية للمغرب.
زعامة إقليمية
تعليقا على ذلك قال عبد الواحد أولاد ملود، الباحث في الشأن الأمني لمنطقة شمال إفريقيا والساحل، إن “الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحاول دائما الحفاظ على توازناتها لنسج علاقات تعاون مع الجارتين المغرب والجزائر، نظرا للحدود المشتركة التي تجمعها معهما”.
وأضاف أولاد ملود، في حديث مع هسبريس، أن “الجارة الجنوبية للمغرب تعد أهم طرف في حل معادلة قضية الصحراء وفقا للكرونولوجيا التاريخية للفاعل الموريتاني في المنطقة؛ بدءا من خروج إسبانيا وسن اتفاقية مدريد، وصولا إلى توقيع معاهدة الهدنة بين الجمهورية الإسلامية وجبهة البوليساريو بضغط من الجزائر، وانتهاءً بالتطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الصحراء”.
وتابع الباحث ذاته شارحا: “الظاهر أن موريتانيا هي الحلقة الأضعف في المنطقة، لما عانته من ويلات سياسية واقتصادية وأمنية طيلة فترات استقلالها، إلا أن العمق الجيو-سياسي لهذا البلد ضارب في خلق التوازنات الأمنية بالمنطقة؛ فهو من الأوراق التي يمكن الاعتماد عليها في رأب الصدع، وهو ما نلاحظه جليا في قرارات مجلس الأمن حول الصحراء، إذ يقحم دائما موريتانيا للحضور في المفاوضات، لما لها من ثقل جيو-استراتيجي بالمنطقة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “التنافس المغربي على العمق الإفريقي، أو ما يمكن أن نطلق عليه مسألة الزعامة الإقليمية، بدأ يلوح في الأفق منذ بداية القرن الحالي، بعدما كان البلدان منشغلين في العقود الأخيرة بمشاكلهما الداخلية؛ ذلك أن المغرب شهد سنوات الرصاص، وكانت قضية الصحراء الشغل الشاغل على مستوى السياسة الخارجية، فيما عاش الداخل الجزائري على لهيب نيران العشرية السوداء بسبب القمع السياسي، وهذا مع تأثير الحرب الباردة على البلدين”، وفق تعبيره.
صحوة دبلوماسية
يؤكد الباحث عبد الواحد أولاد ملود أن “بداية القرن الحالي عرفت منحى آخر تمثل في تنافس البلدين على المنطقة، إذ يحاول كل طرف استغلال مقوماته للتأثير إقليميا، في حين أن الجارة الموريتانية إحدى الحلقات الأهم في هذا التنافس المغربي الجزائري”، مستدركا: “لكن يجب الوقوف عند نقطة مهمة هي أن كل طرف يتعامل حسب أجندته وواقعه الجيو-استراتيجي”.
واستطرد ولاد ملود بالقول: “إذا كان المغرب يحاول دائما كسب موريتانيا لخلق نوع من التوازن على مستوى قضية الصحراء في ما قبل، فإنه اليوم يتعامل بمنطق البحث في المشترك بين البلدين إقليميا، لما عرفته المنطقة من تهديدات أمنية حديثة، على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية. ثم لا يمكن تجاوز الصحوة الدبلوماسية المغربية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء”.
وفي الجانب الآخر، تبعا للمصدر عينه، فإن “الجارة الشرقية للمغرب ترى موريتانيا كالعديد من الدول الإفريقية، تقترب منها كلما اشتدت أزمة الصحراء وأحست الجزائر بعزلة إقليمية، وهو ما سجلناه بالملموس في الآونة الأخيرة؛ فبعد أزمة معبر الكركرات والخسائر الاقتصادية بالأسواق الموريتانية بسبب الركود التجاري الذي خلفه غلق المعبر بسبب القلاقل الأمنية لميليشيات البوليساريو، فهمت موريتانيا جيدا أنه لا محال من استيعاب الدرس، فبدأ التنديد من النخب والمثقفين الموريتانيين بما تقوم به البوليساريو والجزائر”.
تصدير الأزمات
وفق الباحث السياسي أولاد ملود فإن “الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس وولد الغزواني، ودعوة الطرفين لتبادل الزيارات، دفع الجزائر إلى مزيد من التقارب مع موريتانيا لطلب الود؛ وهو ما لحظناه في زيارة رئيس أركان الجيش الموريتاني الفريق “محمد بمبه مكت” للجزائر، حيث التقى بالسعيد شنقريحة للتباحث في ما يتعلق بالتعاون العسكري، فضلا عن زيارة وزير الصحة الجزائري للعاصمة نواكشوط، إلى جانب السعي الجزائري إلى إعطاء معبر “تندوف شوم” طابعا تجاريا ثنائيا”.
وأورد الأكاديمي ذاته أن “المغرب استغل أخطاء الماضي، واتجه بشكل دبلوماسي وفق الذكاء والحكمة نحو القطب الإفريقي، بالقطيعة مع سياسة الكرسي الفارغ والعودة للاتحاد الإفريقي، وطلب الانضمام للإكواس، موازاة مع ديناميته في تجمع الساحل والصحراء، وكذلك دعوته المستمرة لتجاوز النزاعات الثنائية والتركيز على المشترك مغاربيا، خاصة بينه وبين الجزائر، ونجاحه في الاختراق الدبلوماسي الإفريقي؛ اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في العمق الإفريقي”.
وفي مقابل ذلك فإن “الجزائر للأسف الشديد لا تكترث بالمشترك في المنطقة بقدر ما يهمها تصدير أزماتها كلما أمكن ذلك”، يضيف المتحدث، الذي خلص إلى أن “السياسة الخارجية الجزائرية أصبحت موسمية تتوافق جرعتها مع الإحساس بالعزلة الإقليمية، وهو ما لمسناه هذه الأيام على وسائل الإعلام المحلية؛ فعوض أن تركز على أزماتها الداخلية أضحت تسوق الوهم والحرب في المنطقة”.
كان الأحرى قول جنرالات الجزائر الفاسدين…. قاهري الشعب الجزائري و ناهبي خيراته و يضحكون عليه بقضية الصحراء المحسومة مسبقا…
احسن حاجة تمشي تجري شي جريا صحيحة لا بقش تبقا مقبلة المغرب ، راه بلدنا فايتها بشي 100 عام تلخدمة ، وعاش المغرب.
الجزائر كل محاولة تقوم بها من أجل الإسقاط بالمغرب إلا و تقوم بإسقاط نفسها أكثر من ما هي فيه، السياسة و الدبلوماسية المغربية بعيد كل البعد عن المنافسة مع الدولة العمارة و موريتانيا ليست هي غبية من أجل ترك المغرب كأفضل حليف لها في افريقيا و تتعمق في علاقاتها من دولة الغباء (الجزائر) و تحركات السيد الكبير ناصر بوريطة قضى على صبري بوقادوم الضعيف فو الشوط الاول و انتهى الكلام. سنرى فقط أشهر قليلة على سقوط الجزائر. الله الوطن الملك و الصحراء مغربية و يعيش الشعب المغربي الحر الوطني
نظام العصابة في قصر المرادية هو نظام عفن يتحكم فيه كابرانات فرنسا…الشعب الجزاءري في واد و نظام الكابرانات في واد آخر…لا مستقبل للجزاءر الا بعد زوال هذا النظام الذي يحكم منذ الاستقلال..
يا أخي الصحراوي في شمال أفريقيا
أريد منك أن تشرح لي أكبر وقاحة يمكن للمراء أن يسمع بها في التاريخ وهي أن ما يسمى عصابة البوليزاريو التي تدعي أنها تدافع عن الشعب الصحراوي وفي نفس الوقت لا تقلب الطاولة على الجزائر التي تحتل بشار وتندوف وادرار واراضي صحراوية شاسعة يسكنها صحراويين وتعاني من كل أنواع التهميش من طرف المحتل الجزائري مع العلم أن فرنسا قبل سنة 1900 لم تكن تحتل الصحراء الكبرى وهدا فقط لندكرهم بالتاريخ ام أنه حلال على الجزائر وحرام على المغرب.
وهدا افجع وساخة واقبح وقاحة سمعتها في حياتي.
للأسف هدا الجار السيء الجزاءر شغله الشاغل هو الصحراء المغربية مستعد لبيع كل ثروات الجزاءر والمقابل هو أن تصبح الصحراء المغربية مستقلة ما حصل مؤخرا بشكل مخزي هو تقديم الجزاءر لعرض مغري ومخزي في نفس الوقت للولايات المتحدة الأمريكية يقضي بابرام اتفاقية مع سوناطراك الجزاءرية للاستفادة من الغاز والنفط لمدة سبع سنوات مجانا والمقابل هو سحب الاعتراف عن مغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الدي لم يحصل بسبب تدخل اللوبي اليهودي لصالح المغرب وبالتالي صفعة أخرى تتلقاها الجزاءر على وجهها حسبي الله ونعم الوكيل على هدا الجزائري السيء بما تحمله الكلمة من معنى
فاقد الشيء لا يعطيه الجزائر ليس لديها ماتعطيه فهي دولة فاشلة بكل المقاييس، فقط يمكنها إعطاء دروس لإفريقيا في معنى الفشل ولو أن هذه القارة تنعم فيه . تبقى الجزائر أصل الفشل. فلتعن أولا شعبها الجائع . لا خوف من منافسة فاشل
أين كانت الجزائر أيام البذخ وشراء الدمم نكاية في المغرب. عودوا إلى سباتكم لقد فعلوها الرجال قبلكم وتغلغلوا في العمق الإفريقي.
لماذا لا تعطي الدولة المغربية 100الف لقاح لجارتنا الجنوبية
موريتانيا لتلقيح صفوفها الأمامية.
واحدة من الأسباب التي جعلت المنطقة المغاربية في تأخر دائم هو التعثر في وجود حل آستراتيجي في الصحراء.
حنا و والدينا و جدودنا في شمال إفريقيا هم الضحايا، و الناس لي سنين و هما فمخيمات تندوف تا هما، و الجزائر تعاكس المغرب بفلوس البترول، الثروة الباطنية كلها تاتمشي فالسياسة الفاشلة، و الحدود ديالنا كنحميوها بزبالة ديال الفلوس..الحدود مسدودة و زيد و زيد….الله يهدي ما خلق
بسم الله الرحمان الرحيم موضوع الجزائر موضوع مليىء بالاشواك والاخطاء السياسية التي ارتكبها المغرب خلال الاعوام الفارطة لاكن لكل داء دواء اولا الجزائر كشعب فهو اخوتنا وجيراننا وعشيرتنا نحبهم في الله ولهم ما علينا فاننا نفرح لهم ونتمنى لهم الخير والازدهار والرقي اما اصحاب الفتن والمنافقين من خدام الاستعمار والمختصين في اشعار نار الحرب كلما حاول المغرب اخمادها اشعلوها جنرالات النظام السوفياتي فالتغلب عليهم سهل يجب فقط دراسة ومراقبة تحركاتهم حثما سنجد نقط ضعفهم فهم من جنسنا ونحن ادرى بهم من غيرهم يجب تشديد الخناق عليهم واحدا واحدا تكتيكيا في العالم كله اموالهم في الخارج تحركاتهم ثم كلما سنحت الفرصة نستغلها لاضعافهم لان المثل المغربي يقول الصرجم ليجيب البرد سدوا واللفعة مكتموت غير بقطع الراس و بالزيت ديالوا قلي اقليه فيه والبادي اظلم ولاحول ولاقوة الا بالله مرة اخرى الشعب الجزائري مظلوم ومغلوب على امره يجب تحريره من هؤلاء الطغاة الدكتاتورين اصحاب الكلاشنكوف والار بيجي