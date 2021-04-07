الراجي ينهي "أمير الشعراء" في المركز الخامس

احتل الشاعر المغربي عمر الراجي المركز الخامس خلال مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة من مسابقة “أمير الشعراء”، التي جرت حلقتها النهائية مساء أمس الثلاثاء بأبوظبي؛ في الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الحلقة النهائية، إلى جانب الشاعر المغربي، خمسة شعراء ينتمون إلى أربعة بلدان عربية؛ وهم سلطان الضيط من السعودية الذي حل في المركز الأول وحاز لقب هذه الدورة، ومحمد المامي من موريتانيا الذي جاء في المركز الثاني، فيما حلت حوراء الهميلي من السعودية في المركز الثالث، وزينب جبار من العراق في المركز الرابع، والسيد خلف أبو ديوان من مصر الذي حل سادسا.

وعرفت المسابقة، التي كانت تبث مباشرة كل مساء ثلاثاء عبر قناتي “بينونة” و”الإمارات” ونظمتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مشاركة 20 شاعرا من الإمارات وبلدان عربية وكذا من إفريقيا وأمريكا.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب “أمير الشعراء” سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي، فيما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.

وكان عمر الراجي، ابن مدينة طانطان والإطار بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد جذب، على مدى الحلقات التي استغرقها البرنامج الذي انطلق في مستهل شهر فبراير الماضي، اهتمام المشاهدين والمتتبعين وكذا لجنة التحكيم لما تتميز به قصائده من جودة عالية وما تعالجه من تيمات تتمحور أساسا حول الإنسانية والتراث والحداثة.