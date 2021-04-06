السرقة تسقط شخصا في قبضة أمن مراكش

السرقة تسقط شخصا في قبضة أمن مراكش
صورة: أرشيف
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 18:38

أوقفت عناصر الأمن بولاية أمن مراكش، الاثنين، شخصا يشتبه في تورطه في السرقة بالكسر من داخل سيارة مستوقفة بالشارع العام بمدينة مراكش.

وتمت هذه العملية على إثر انتشار تسجيل مرئي على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لاقتراف شخصين لسرقة مبلغ مالي ووثائق خاصة من هذه الناقلة، لتطلق مصالح الشرطة بمنطقة أمن المنارة بمدينة مراكش الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد هوية الموقوف واسترجاع جزء من المسروقات.

ومن أجل البحث الأولي لتحديد هوية شريكه والوصول إليه والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية.

السرقة بالكسر سرقة سيارات منطقة أمن المنارة ولاية أمن مراكش

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