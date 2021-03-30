المغرب يعلن موعد الرجوع إلى الساعة القانونية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT)، بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 11 أبريل القادم.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الرجوع إلى الساعة القنونية بمناسبة شهر رمضان يأتي “طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة ولقرار رئيس الحكومة رقم 2.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021، بشأن تغيير الساعة القانونية.
وأضاف البلاغ أنه بعد نهاية شهر رمضان، ستتم العودة للعمل بتوقيت (1+GMT)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي القادم.
وأضافت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مواقیت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.
وورد ضمن البلاغ أن تحديد مواقيت العمل خلال شهر رمضان يأتي “طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1899.05 الصادر في 25 شعبان 1426 الموافق لـ30 شتنبر 2005، بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية في شهر رمضان.
مكيقدوش عليها مساكن فرمضان
الله يصلح وصافي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سنشكو أمرنا لله الواحد القهار كم شكونا وكم عانينا من هاته الساعة المشؤومة ومن هاته الحكومة المحكومة وفي الأخير نقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
الساعة القانونية ههههههه على كاين شي قانون في هذا البلاد السعيدة القانون تخلق وتفصل على حساب الضعفاء والدراوش
يعرفون جيدا انها ساعة غير قانونية ههههه اعتراف رسمي
حان الوقت لرفع طلب استعطاف إلى الرئيس الفرنسي ليعيدنا إلى الوقت القانوني الدائم للدولة
وبنادم ديخ و دزيدوا دوخوه، يك غير زدتوا ساعة خلوها علاش هاد زيد نقص تبقو دوخوا عباد، رجل تولي يكول ليك واش ساعة قديمة ولا جديدة.
حكومة فوطو كوبي.. لا إبداع لا افكار.. لا حوار. لا تجديد.. أوراق و بلاغات السنوات الفارطة يتم تغيير تواريخها في الدواوين المزرية و يتم توزيعها على الصحافة لتبليغها للرأي العام. حكومة مثل المعلم او الأستاذ الكسول و “العصار” الذي يدرس بمقرر واحد لمدة 30 سنة و لا يريد أن يغييير اي شيء في منهجه حتى لا ينكشف فشله. سؤوال للحكومة :ما هو الجديد في هذا القرار؟
الله يرزقم العداب دنيا و آخرة في هاد العواشر كما عدبتو المغاربة بهاد الساعة المشئومة
هذه الحكومة منتهية الصلاحية لاحول ولاقوة لها
لا وألف لا للرجوع إلى (1 +GMT ) نطالب بالرجوع إلى التوقيت العادي الساعة ديال غرينتش ، تقهرنا بزاف من زيد ساعة نقص ساعة ، حشومة بزاف
إذا كنا سنعود للساعة القانونية فما نحن عليه اليوم بهذه الساعة الإضافية غير قانوني !!! اللهم بلغنا رمضان
الرجوع إلى الساعة القانونية!!! إذا زيادة ساعة غير قانونية
ان إزالتها في رمضان فقط ثم إعادتها فيما بعد.ينزلونها منزلة ما يحرم في رمضان .غريب امرهم. امة ضحكت منها امم
و الله تضحكون علينا و تلعبون للاسف الشديد
السلام عليكم قلنا لكم لا تغيروا كرينتش مدا الحياة والسلام عليكم.
الله ياخذ الحق فيك يا من اقترحت إضافة هذه الساعة، حسبنا الله ونعم الوكيل
الرجوع إلى الساعة القانونية يعني هاد الساعة لي حنا فيها ماشي قانونية “ساعة مزورة”
زيدوا ولا نقصوا لم يعد يهمنا الأمر
العبث بالمواطن المقهور…تدوخو ف الناس كتر من ماهم دايخين مع طرف الخبز
لا أعرف جدوى تغيير التوقيت في رمضان وفي شهر دجنبر التلاميد يخرجون للمدارس قبل بزوغ الفجر. لا يوجد سبب وجيه فهذا لعب عيال والله المستعان
حنا راه عارفين ان هد الساعة غير قانونية ولكن لمن نقلوها لبلاد كتسير من صحاب المصالح أو الشعب مكدم معهم
الساعة لله لايجب اللعب معها………..
ما هي الاسباب التي دعت الى اضافة 60 دقيقة ….والتي تدعو الى نقصانها خلال شهر رمضان بعدما الف المواطنون التعامل مع اضافتها خلال 11 شهرا من السنة ؟ سني يناهز ال75 ولم افهم معنى زيادة 60 دقيقة في التوقيت اليومي.
علاش الساعة gmt+1 كانت ماشي قانونية؟ …. رجعات هي القاعدة و gmt هي الإستثناء.
هذا فاش فالحين…زيد…نقص…نقص…زيد..اللهم انزل غضبك على من كان السبب فن انجاح هذه الحكومة ومن صوت لصالح P J D…ومن يصوت له هذا العام …..
يجب أن تبقوا التوقيت على ساعة غرينيتش، الساعة الإضافية أدخلت العديد في أمراض الظغط و قلة النوم و العديد من الأمراض
ما شاء الله إدا توجد ساعة قانونية و ساعة غير قانونية.. من الأزم أن تخرج بيانات تراعي ما تم وضعه بالقوانين و المراسيم بأكبر تقدير قولوا ساعة الدولية أو كرينتش. و هكذا على الأقل نرفعون الحرج إدا كنتم لا تريدون التراجع التوقيت الأصلي الذي يتماشى مع المعيش اليومي للأكترية من المغاربة