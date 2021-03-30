المغرب يعلن موعد الرجوع إلى الساعة القانونية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT)، بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 11 أبريل القادم.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الرجوع إلى الساعة القنونية بمناسبة شهر رمضان يأتي “طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة ولقرار رئيس الحكومة رقم 2.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021، بشأن تغيير الساعة القانونية.

وأضاف البلاغ أنه بعد نهاية شهر رمضان، ستتم العودة للعمل بتوقيت (1+GMT)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي القادم.

وأضافت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مواقیت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.

وورد ضمن البلاغ أن تحديد مواقيت العمل خلال شهر رمضان يأتي “طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1899.05 الصادر في 25 شعبان 1426 الموافق لـ30 شتنبر 2005، بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية في شهر رمضان.