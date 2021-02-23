الملك محمد السادس يوشح سفيرة سابقة لأستراليا

منح الملك محمد السادس بيرنيس أوين جونز، السفيرة الأسترالية السابقة بالمغرب، الوسام العلوي من درجة قائد، حيث سلم لها من طرف كريم مدرك، سفير المملكة المغربية بأستراليا.

وقد حضر التسليم عدد من الشخصيات الأسترالية، من بينهم، على الخصوص، مسؤولون في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد في كانبيرا، وعميدة السفراء الأفارقة بهذا البلد، وأفراد من أسرة السفيرة أوين جونز.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذا التوشيح الملكي يشكل اعترافا رفيعا بالعمل المتميز الذي قامت به أوين جونز، طوال فترة مهمتها الدبلوماسية بالرباط، دعما لتعزيز وتوطيد العلاقات بين المغرب وكومنولث أستراليا، ومجسدا للعلاقات المتميزة بين المغرب وأستراليا، ويعكس صداقة واحترام المغرب لهذا البلد.

من جهتها، أعربت أوين جونز عن امتنانها العميق للملك محمد السادس، الذي تفضل بمنحها هذا الوسام، وكذا عن اعتزازها بالحصول على هذا الوسام الملكي المرموق، وبكونها شغلت منصب أول سفير مقيم لبلادها بالمملكة.

وأكدت الدبلوماسية الأسترالية بهذه المناسبة أنها كانت شاهدة، خلال فترة مهمتها بالمغرب، على الإنجازات الكبيرة وأوجه التقدم الاقتصادي التي تحققت بالمملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس.