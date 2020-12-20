اليهود المغاربة بكندا يراسلون الملك محمد السادس

رفعت عدد من الهيئات وفدرالية واتحاد الجالية اليهودية المغربية المقيمة بكندا والعالم رسائل تهنئة وشكر للملك محمد السادس بخصوص التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، مع التعبير عن الفرحة بإعادة فتح قنوات الاتصال الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل .
جاء في رسالة فدرالية السفارديم الكندية التي تمثل أكثر من ثلاثين ألف يهودي سفاردي يقيمون في كندا، وأغلبهم من أصل مغربي، واتحاد السفارديم العالمي الذي يمثل أكثر من مليوني يهودي سفاردي في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم مليون يهودي مغربي: “إننا نعرب لجلالتكم عن امتناننا لقراركم الحكيم والشجاع بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل”، معربين للملك عن ارتياحهم بالاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كل مناطق الصحراء المغربية، ومتمنين أن تقوم الدول الأخرى بالأمر نفسه في المستقبل القريب.
وتضيف الرسالة أن “المملكة المغربية أظهرت، عبر تاريخ حكم الأسرة العلوية، حرصها على تعزيز التسامح والعيش المشترك’ الحقيقي بين جميع سكانها، كما تؤكد أن التاريخ يشهد أنه في عهد الوطاسيين (1472-1554) فتحت المملكة المغربية أبوابها على مصراعيها عام 1492 لأكثر من 200000 من المورسكيين و30.000 يهودي طردوا من إسبانيا نتيجة ظلم الملوك الكاثوليك في ذلك الوقت”.
في الختام؛ عبرت فدرالية السفارديم الكندية واتحاد السفارديم العالمي عن تأييدهما لقرار الملك محمد السادس القاضي بإعادة إقامة علاقة دبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل، “من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المرهقين والمدمرين بسبب عقود من الصراع وسفك الدماء”، معبرين عن قناعتهما بأن “هذا السلام الذي طال انتظاره سيكون مقدمة لعهد جديد من التعايش الذي سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها”.
من جهتها، رفعت الطائفة السفاردية الموحدة في كيبيك واتحاد السفارديم بكندا، رسالة إلى الملك محمد السادس عبرا فيها عن عميق امتنانهما لقرار للمغرب التاريخي القاضي بإعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، معتبرين أن هذا القرار يأتي عقب العديد من المبادرات الهادفة إلى تقييم مساهمة اليهود في تاريخ المغرب، مثل ما نصت عليه ديباجة دستور 2011، وكذا دعم البحث الجامعي حول مساهمة اليهود في البلاد، وإدماج هذا التاريخ في المناهج المدرسية، وترميم الأماكن المقدسة والمقابر اليهودية خصوصا.
وتعتز الرسالة بالإرادة التي تكرس الانفتاح العظيم والتسامح والحماية التي تميز الأسرة العلوية في ما يتعلق باليهود الذين يعود وجودهم في المغرب لآلاف السنين، مذكرة باللجوء الممنوح للاجئين اليهود الفارين من اضطهاد القوط الغربيين في القرن السابع ومحاكم التفتيش الإيبيرية في القرن السادس عشر، “بحيث عاش اليهود من أصل مغربي لفترة طويلة بشكل مؤلم صعوبة التوفيق بين حبهم العميق لأرضهم الأصلية وتعلقهم العميق بحق إسرائيل في الوجود والاعتراف بها؛ واليوم، بإرادة جلالة الملك، يعيشون تحقق حلم عظيمً، آملين أن تكون هذه اللحظة العظيمة مقدمة لسلام حقيقي ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سلام يعكس التطلعات المشروعة لشعبين يعانيان منذ أمد”، وفق تعبيرها.
في السياق نفسه؛ رفع سيمون كيسلاسي، رئيس الجالية اليهودية المغربية في تورنتو بكندا، رسالة إلى الملك محمد السادس نيابة عن ثمانية عشر ألف عضو من الجالية اليهودية المغربية المقيمة في هذه المدينة الأولى في كندا، تعبيرا عن التهاني الصادقة والحارة على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً بسيادة المملكة المغربية على كامل أراضي الصحراء المغربية، مؤكدا أن الجالية اليهودية المغربية بتورونتو “كانت دائمًا وستظل مجندة وراء جلالة الملك من أجل استكمال والدفاع عن السلامة الإقليمية لبلدهم الأصلي، أرض أجدادهم لأكثر من ألفي عام، المملكة المغربية”.
وتضمنت الرسالة ترحيب جميع أفراد الجالية اليهودية المغربية في تورنتو بقرار الملك محمد السادس القاضي بإعادة فتح قنوات الاتصال بين المملكة المغربية وإسرائيل، معربين في هذا الصدد عن فخرهم بالدور الطلائعي لجلالة الملك في البحث عن سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وفي الختام جددت الرسالة التعبير العميق عن ارتباط أفراد الجالية اليهودية المغربية في تورنتو بالعرش، وعن ولائهم الراسخ لشخص الملك، معربين للملك محمد السادس خالص دعواتهم له بالصحة والسعادة والعمر المديد له ولكامل أفراد الأسرة العلوية.
نعم ان المغرب وصل الى هذه النتيجة الايجابية بفضل حكمة جلالة الملك ومساعيه الحميدة الى تحقيق الامن والسلام بين الشعوب وحرصه الدائم كذلك على اعتبار القضية الفلسطينية ضمن اهتماماته العربية والإسلاميةباعتبار القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين… وكم فرحنا لهذا النصر القاضي باعتراف اقوى دولة بمغربية الصحراء…
الدبلوماسية فن ماشي كلشي غادي ايفهم فيها.
نحن نجني ثمار أحداث تاريخية لعبت دورها في العصر الحالي
مرحبا بكم في وطنكم الأم ، و مزيد من الدعم لبلادكم،
لحظة تاريخية مهمة وتطور في منتهى الروعة تحية تقدير واحترام للجالية اليهودية في كندا وكل أرجاء العالم لولائهم الدائم للعرش العلوي المجيد!!
آملين أن تعود هده العلاقات بما فيه الخير لكلا الدولتين الشقيقين.
جاء الوقت لتغيير رءيس حكومة عثماني ليخلفه رءيس حكومة محنك وله كريزما قوية لدفاع عن مغرب خارجيا
بدورنا كمغاربة نقدم للجالية المغربية اليهودية الشكر اللائق بتشبتهم ببلدهم المغرب وبولائهم لجلالة الملك وللاسرة العلوية المجيدة وبدفاعهم عن المصالح العليا للمغرب
الف شكر و عظيم التقدير لهم
وماذا يقول المتزمتون والأميون فكريا وأعداء وحدتنا الترابية والخونة في حق هذه الرسالة التي وجهت لجلالة الملك من طرف اليهود القاطنين بكندا. هذه هي روح الوطنية الحقيقية ، وهذا هو الحب الحقيقي للوطن ولملك البلاد.
كل من يحبنا فنحن نحبه، ومرحبا باليهود من جميع أقطار العالم في بلدهم الأصلي المغرب، وجميع من يحب هذا الوطن ولا يكن له عداء، بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه أو معتقداته. فبلدنا ولله الحمد بلد التسامح والحوار والتفتح على ثقافة الآخرين.
Fabrication de nos produits de consommation intérieure qui seront exportés vers l’Afrique après l’autosuffisance. Fabrication de tout ce qui est beaucoup consommé en Afrique. Le Maroc deviendra un marché pour les pays africains. Bienvenue aux investissements israéliens au Maroc, tous aux investissements. Un proverbe dit: Celui qui danse ne couvre pas sa barbe. Oui à tous les intérêts de notre pays
هدا كله ليعرف اعداء وحدتنا الترابية ان للمفرب ابناء معتزين بمغربيتهم منهم العرب والامازيع والحسانيين واليهود الخ.. وكلهم جنود مجندون للدفاع عن حوزة الوطن، وباراكا من السينما المفتعلة، الجزائر مطالبة اليوم بان تجد حلا لنفسها للتصالح مع نفسها ومصلحة شعوب المنطقة ولقد جرت علي نفسها ويلات لم تكن تنتظرها عندما حاولت التقرب من حدودنا، اقول الجزائر لكي نسمي الاشياء باسماءها، لان هاته الدولة الوهمية لانعترف بها، كيان لم نسمع بعاصمته، ولا نعرف ماعي عملته ولا علمه، ولا سفراءه، اليوم ان تمادت اوتطاولت الجزائر مرة اخري فسوف يكون المغرب مجبر بدبلموسياته الناعمة والحكيمة الذكية باستعمال اوراق (جوكيرات) اخري، فحداري باللعب مع الكبار لانه رقم صعب لايسهل تجاوزه، تكذبون علي شعبكم هدا شأنكم، تحرضونه علي اخوانه المغاربة حرام عليكم، تريدون ان تغيروا من سياساتكم هذا افضل لكم، الكرة الان في ملعبكم، مسيرتنا مستمرة وسوف لن يعيقها اي احد باذن الله…
تهانينا كثيرة. متى سنبدأ العمل في مكافحة الفساد حتى يشعر الناس بالفرق في حياتهم. القرار رائع ، دعنا ننتقل إلى الشيء التالي. المغاربة يتحدثون عن إنجاز واحد بدلاً من بناء القدرات التالية. في الولايات المتحدة ، يحققون آلاف الإنجازات يوميًا ، ويهنئون بعضهم البعض وينتقلون إلى الشيء التالي. يتعين على برلماننا أن يسن قوانين تقدمية جديدة لفتح البلاد أمام الاستثمار. لا تدع هذه الفرصة تفوتك بأي إنجازات ملموسة. عندما يقرر الأمريكيون القدوم للاستثمار ، فإنهم بحاجة لأن يروا أن البلاد خالية من البيروقراطية والكلام المزدوج. إذا شعروا أنك تتحدث فقط فسوف يمشون أسرع مما يأتون.
تهانئنا لجلالة الملك على هذه التقة العالمية لشخصه ومن خلاله لكافة الشعب المغربي . خطوات ثابتة و مستقبل واعد للمملكة المغربية.
نعم فتحنا أبوابنا لأكثر من 200000 من المورسكيين و30.000 يهودي و قبلنا أيضا بقاء الصحراويين الرحل الذين قدمو من شبه الجزيرة العربية على جمالهم فوق أراضينا، كلشي لقينا فيه الخير، الموريسكيين اندمجو مع باقي المغاربة و اليهود لم ينسو خيرنا إلا العرب قوم السوء الوحيدين الذين و بكل وقاحة أصبحوا يريدون أخد أرضنا لتأسيس كيانهم الوهمي عليها. أنا أقول للصحراويين إن هذه الأرض التي أنتم عليها أرض المملكة المغربية هي أرض أمازيغية لا علاقة لكم بها، إن أنتم أردتم البقاء معنا فأهلا و سهلا نحن لا نطرد أحد لكن إن كنتم تفكرون في أخد ما ليس لكم أو تريدون تأسيس دولة خاصة بكم فهذا المكان ليس مكانكم، عودوا من حيث جئتم و اسسوا ما أردتم فوق أرض العرب.