برلمانية: مغاربة العالم يستنكرون الصمت الحكومي أمام" التبادل الإلكتروني"

اعتبرت لطيفة الحمود، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن مغاربة العالم يستنكرون الصمت الحكومي حيال موضوع التبادل الإلكتروني لبياناتهم الخاصة مع دول الإقامة.
وشددت النائبة البرلمانية، في مقال توصلت به هسبريس تحت عنوان “تداعيات التبادل الآلي للمعلومات في أوساط الجالية المغربية بين مطرقة التهويل وسندان الصمت الحكومي”، على أن الموضوع سيجهز على ما تبقى من الود المزيّف بين مغاربة العالم وبين الحكومة.
وتساءلت الحمود: “متى ستقرّر الجهات الحكومية المسؤولة التواصل مع أبناء الجالية بصراحة ووضوح؟ الأزمة، الآن، أزمة ثقة ستستفحل مع الوقت. وأخشى أن هذا الصمت الحكومي لن يزيد الأمر إلا تعقيدا”.
إليكم نص المقال كما توصلت به هسبريس:
ما زال وقع الصدمة قائما بين صفوف مغاربة العالم، وما زالوا يعيشون وضعية ارتباك وذهول مستنكرين الصمت الحكومي حيال وضع غير مسبوق بصدد التبادل الإلكتروني لبياناتهم الخاصة. إنه الحدث الذي سيجهز على ما تبقى من الود المزيّف بينهم وبين الحكومة التي أحالت مرسوم قانون على لجنة الخارجية بين الدورات البرلمانية في 22 فبراير 2018، وناقشته يوم 23 فبراير 2018، والمصادقة عليه في الدورة الموالية يوم 28 ماي 2018. مرسوم قانون ملغوم يقضي بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. ولأن المراسيم بقوانين ليست كمشاريع القوانين، فإنها تختلف في مسطرتها التفعيلية. لذا، فنحن ننتظر ما ستقرّره الحكومة في المرسوم التطبيقي من أجل أجرأة الاتفاقية التي لم تدخل بعدُ حيّز التنفيذ، على الرغم من توقيع المغرب عليها مع مجموعة OCDE يوم 25 يونيو 2019.
وهنا نتساءل هل تمّت دراسة هذه الخطوة بما يكفي قبل الإقدام عليها؟ وهل تمّ التشاور مع مجلس الجالية المغربية بالخارج على سبيل المثال، أو مع فعاليات مدنية وسياسية مرتبطة بالهجرة؟
وبالصدفة، جاءت حادثة طرد 25 عائلة من السكن الاجتماعي ناحية ليير الفلامانية البلجيكية؛ بينهم عائلات من أصول مغربية، لتشعل الشرارة الأولى لهذه الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن حادثة ليير هي نتيجة أبحاث مؤسسة الإسكان الاجتماعي الفلامانية بوسائلها الخاصة، ولا علاقة للدولة المغربية بذلك. كما أنّ هذه القضية لا تمتّ بصلة إلى اتفاقية تبادل المعلومات المالية.
من بين الأدوار الأساسية للحكومة والوزارة الوصية هو التواصل الجدّي والمستمر مع أفراد الجالية. تواصل مدعوم بالشروحات اللازمة. وهذا يدخل في باب حقهم كمواطنين مغاربة في امتلاك المعلومة. فأين هي الوزيرة المكلفة بمغاربة العالم؟ أين هي المسؤولة الحكومية في هذه الأيام العصيبة لشرح مقتضيات الاتفاقية ولطمأنة المواطنين الذين تتحملين حقيبتهم الوزارية بعدم تسريب معطياتهم الشخصية للدول الأجنبية؟ أليس من حقّ هؤلاء أن يتمتعوا بحماية حياتهم الخاصة، كما هو منصوص عليه في دستور بلدهم (الفصل 24)؟ هذا حدث مشهود، سيدتي الوزيرة، في تاريخ الهجرة المغربية التي تمتد لأزيد من نصف قرن. أين نحن من الفصل الـ16 من دستور المملكة الذي يقضي بالحفاظ على مصالح وحقوق مغاربة العالم في بلدان الإقامة، وعلى تمتين وشائج الارتباط بوطنهم الأم.
الحكومة هي المسؤولة الأولى عن حيثيات هذه الاتفاقية التي يبدو أنها لا تحتوي على شروط للتبادل الآلي للمعلومات، تنحصر فقط حول الأشخاص المعنويين والذاتيين غير المقيمين من الجانب المغربي ومن جانب الدول الموقعة، بل تتعدّاهم لتشمل كل فئات الجالية. وفي ذلك مزيد من الهدر لحقوق مغاربة العالم المادية، بعدما تمّ حرمانهم من حقّهم في المشاركة السياسية.
كبرلمانية من المعارضة، سأحتفظ بحقي في طرح الأسئلة مطالبة بتبيان الحقيقة ورفع التعتيم عن بنود الاتفاقية، وأيضا بتجميد كل ما من شأنه – في نصوص المرسوم التطبيقية – أن يمس بحقوق ومصالح مواطنينا في الخارج وطلب الحماية القصوى لمعطياتهم الشخصية كما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. نحن لسنا ضدّ هذه الاتفاقية إذا كانت تروم مكافحة تهريب رؤوس الأموال خارج الوطن ومحاربة غسيل الأموال من طرف تجار المخدرات والمنظمات الإرهابية ولوبيات الفساد وكل الأموال المتأتية من أنشطة مشبوهة. وبالتالي، رفع السرية عن المعطيات البنكية سيتمّ بطلب مبرّر من دولة ما، وقد لا تتمّ الاستجابة له إلا بعد الفحص وحسب ضوابط معينة؛ لكن المساس بحقوق ومصالح فئة عريضة من المواطنين، تناهز ستة ملايين نسمة، أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
مواطنون يساهمون في التنمية الاقتصادية لموطنهم الأصلي بتحويلات مالية تقدر بسبعين مليار درهم، وبذلك يدعم المغرب رصيده من العملة الصعبة. الصمت المطبق للمسؤولين الحكوميين يفتح الباب أمام كل أنواع التكهنات والالتباسات، خاصة مع ما تحمله وسائل التواصل الاجتماعي من تهويلات مغرضة أحيانا وتأويلات متضاربة. مما دفع بالعديد من مغاربة العالم إلى الإعراب عن نيتهم في سحب ودائعهم المالية من البنوك المغربية والتي تصل إلى 185 مليار درهم، وغلق حساباتهم تفاديا للغرامات الناجمة عن الإقرار الضريبي في بلدان الإقامة، بل والتخلّي عن ممتلكاتهم العقارية في بعض الأحيان.
لذا، ندعو الحكومة إلى مراجعة بنود الاتفاقية مع استحضار المصلحة العليا للوطن، ومصلحة الوطن لا يمكنها أن تتعارض مع مصلحة أبنائه. كما نحذّر من تداعيات هذه القرارات على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ناهيك عن إضعاف ارتباط الدياسبورا المغربية ببلدها الأم. فمتى ستقرّر الجهات الحكومية المسؤولة التواصل مع أبناء الجالية بصراحة ووضوح؟ الأزمة، الآن، أزمة ثقة ستستفحل مع الوقت. وأخشى أن هذا الصمت الحكومي لن يزيد الأمر إلا تعقيدا.
اخوان المهاجرين راه مابقات تيقة
لعندو شي ريال يجبدو قبل لا فات لأوان, وخليو فلوسكم فأوروبا.
اما لعندو العقارات يشوف ميدير يتصرف فيهم راه بنادم يمشي غير دار ضرائب والمحافضة تعطي للموضف الف درهر يجبد ليك الكرشة ديال بنادم
الود المزيف،تعبير بليغ جدا..
هاذا واقع الحال من زمن بعيد جدا،أرجو أن يتوقف هاذ الاستهتار بمصالح ومشاعر وكذا استغباء مغاربة المهجر.
نحن في واد والحكومة في واد آخر كما العادة.
اليوم الدولة هي من تتفق مع الدول في اطار التبادل الضريبي…ونفس احزاب الدولة (المخزن) هي من تخرج لاستنكار…
شكون غنتيقوو. ..
الان الخاسر هو المهاجر بالدرجة الاولى..
لان المغرب رابح سواء المهاجر ارسل امواله او استثمر ها في العقار او المقاولة…
* المغرب رابح عن طريق العملة الصعبة…رقم قياسي 7 مليار دولار ( الهند 70 مليار، مصر 25 مليار دولار)
* المغرب رابح عن طريق الضرايب على ممتلكات المهاجرين..
* المغرب رابح لانه سينال قيمة مالية على دور المناولة للدول..
اما المهاجر فهو خاسر في بلده وبلد المهجر…
في بلده يؤدي الضرايب وفي بلد المهجر كدالك…الخطية على جوج جهات…
كمواطن قاطن بالولايات المتحدة، الكل يعلم ان هناك اتفاقيات بين IRS الجهة المكلفة بالضرايب ب usa, ونصيرتها المغربية…هل هناك توجه نحو تقنين او ماسسة قوانين دولية..
من الواجب ان تصل المعلومة للمواطن ، لانه هو الضحية في حالة ما تم تمريرها تحت الطاولة وهدا من غير المستبعد.
اما التخبط في اخراج التصريحات كما هو الحال والتخبط سيكون لا محالة ضرر بالمهاجرين.
تبقى للمواطنين حلولا عدة كاسثمار اموال في بلدان الاستقبال.
سمعنا أن شركات أجنبية تشارك في صناعة البطاقة الوطنية البيوميترية و ربما جوازات السفر من نفس الصنف؟ هل لدينا التكنولوجيا و الخبرة المحلية الكافيتين لهكذا صناعة لضمان عدم اطلاع الجهات الأجنبية على البيانات الشخصية للمواطنين؟ شركات خاصة ترسل رسائل نصية إشهارية لزبناء شركات الاتصالات! كيف تحصل على أرقامهم؟ لماذا لا يتم زجرها و فتح تحقيق قضائي في هذا الاستغلال التجاري الغير قانوني؟فيديوهات تشهيرية تملأ الشبكة العنكبوتية! أليس هذا انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان و الحق في الكرامة و الخصوصية؟
مبقيتش ندخل شي عملة صعبة المغرب أو ندير شي مشروع فالمغرب حيت الدولة القمعية
تبادل البينات شيئ جيد ولبد ان يكون، واظن انه تأخر كثيرا، فلا يعقل ان يمتلك شخص منزل في بلده الأم او أموال وقي نفس الوقت يدعي الفقر ويزاحم الفقراء في بلد الإقامة، انا مع فرض الغرامات عليم وارجاع ما اخذوه. انا شخصيا مقيم في اسبانيا والحمد لله أشتغل وأعطي صورة لأبنائي ان الحياة عمل وان اليد العليا فوق اليد السفلى وان إعطاء المساعدات فقط يوريت أجيال تطلب المساعدات، فلبد ان يبتعد الإنسان عن هذه الأشياء وان يكون له دخل يحفض كرامته،