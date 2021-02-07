بوريطة والنظام الجزائري

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تعليقات الزوار27
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الجزائر ، مهما قالت و مهما فعلت ، تبقى ظاهرة صوتية مثيرة للسخرية بامتياز
إن كيدهعم في نحرهم .. الصحراء مغربية و ستبقى مغربية أبد الدهر ، أحب من أحب وكره من كره .
تصريح مسؤول لخص قضية الصحراء المغربية من كل الجوانب، تجاه النظام العسكري الجزائري ، الدي اصبح متناقض في كل تصرافاته الصبيانية،. هدا يدل على ان نظام العصابات العسكري الجزائري وصل إلى الباب المسدود، وفقد البوصلة بالفعل، كما فقد مصداقيته امام العالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي سي بوريطة الرجل المناسب في المكان المناسب خير الكلام ماقل ودل رد ليس بعده رد ..اتمنى لجميع المناصب كيفما كانت أن يكون فيه أمثال بوريطة
متى ينتهي هاذا المسلسل …كرهنا من وضع بلاداننا
لا نحن في نعيم ولا هم ..حدود مغلقة تم تبعية المطلقة للغرب ..الم تكن ايدينا على يد أحسن لنا على حالنا
كفا كفا نحن شعوب نريد حل نريد صاحب المبادرة لم نعد نتحمل الوضع المزري
صحيح الجزاءر لا شغل لها سوى الصحراء المغربية تريدها أن تصبح مستقلة اليوم قبل الغد فالجزاءر لديها أطماع وأمنية تتجلى في الحصول على ممر يؤدي إلى المحيط الأطلسي أما المشاكل الداخلية لهدا البلد فالعصابة الحاكمة تروج لأخبار زائفة أن الجزاءر أحسن بلد في العالم من حيث الصحة والتعليم والجانب الاجتماعي والصناعة…..وتهجم على المغرب على انه بلد عدو ويريد الهلاك للجزاءر وووو أما الشعب الجزائري فيعرف ويعي جيدا أن عدو الجزاءر هي العصابة الحاكمة في بلده
بهاد المنطلق بغا يقول السيد الوزير تم كشف عور* الاخر والله اقرب شوكة ل**** العريان
أكيد والملاحض جدا ان الجزاءر جعلت من نزاع الصحراء المغربيه قضيتها الأولى وهدا في حد ذاته يطرح سؤالا حقيقيا لدى الشعب الجزائري الدي يوهمه نضامه بالحياد ناسيا شؤونه الداخلية الله يكون فعونهم جنرالات العسكر المغرب شوكة في حلقومهم
برافو سي بوريطة لكن كنت كنتمنا ما تحشمش وتخلا غير مرة واحدة على اللباقة والرزانة نتاعك وتقول لهم
هذه الجملة :واش بغيتو غير تشربو ف المحيط ؟
و ولله لشربتو فيه جغيمة واحدة.
الجزائر دولة بلا رئيس تحتضن ابراهيم غالي رئيس بدون دولة
الله يرحم لقراك زيدهم انت سيدهم في كل شيء خطاب وازن
رجل المرحلة بدون منازع الاخ بوريطة
شوفو الفرق بين وزير الخارجية المغربي كلام بأدب لم ينعت النظام العسكري بالعصابة ولم يهدد ينتقد بنقط واضحة مستحيل انكارها عكس نظام العصابة عندما ينتقد المغرب يستعمل مصطلحات منحطة ويهدد بانه الاقوى في المنطقة بحال شي مجرم يتكلم ماشي وزير على كل حال التصريحات الجزائرية تظهر انها هيا من تريد اقامة دولة جنوب المغرب وليس سكان صحراء وهدا يخدم المغرب لانه يضهر للعالم ان الجزائر هيا الطرف الحقيقي ولهدا عندما تدخل المغرب في الكرارات الدول اتصلت بالجزائر وليس قطاع طرق في تندوف
بكل هدوء ، كلام في الصميم. ” وضوح الشمس في نهار جميل”
هذا النوع من الخطاب هو ما يجب ان تسمعه الجزائر و حكامها. السيد بوريطة وضع اصبعه على الجرح. شردمة الحكم بالجزائر مند استقلالها لم يجدوا شماعة يعلقوا عليها فشلهم في ادارة موارد بلد بحجم قارة . أنشأ باقتطاع اراضي من دول الجوار غير ان يفتحوا جبهة ابدية عبثية مع المغرب عوض استثمار اموال النفط فيما ينفع الشعب الجزائري و يقيه من دوائر الزمان و المأزق الذي يعيشه شعبهم المغلوب على امره اليوم. اقسم انه لو قدر لنصف الجزائريين ان يزوروا المغرب كسواح و بالذات الاقاليم الجنوبية للمملكة و يطلعوا على مستوى التقدم و المعيشة بها لرجعوا للجزائر منتفظين حتى يرموا بحكامهم في المزابل ثم يعلقوا ابراهيم غالي و حوارييه في المشانق.
للشعب الجزائري اقول. نحن بسطاء المغرب و حتى حكامنا .نأسف للوضع الذي انتم فيه كما شعب فنزويلا و نتمنى من الله ان يعينكم لتقرير مصيركم المرتهن بالعصابة.
الجزائر بنظامها العسكري والمدني وبرلمانها ومؤسساتها وصحافتها ومنابرها السياسية والدينية لا تكتفي بالتصريحات بالنسبة لقضيتنا الوطنية بل هناك تمويل لأبواقها ولمؤسسات دولية ولأفراد ذي نفوذ وتغدق الأموال الطائلة عليهم حتى تعاكس مصالح المغرب والغريب أن حكومتنا تكتفي بالتفرج وسرد حكايات جار الشر عوض التحرك بكل الإمكانيات المادية والبشرية لمعاكسة مصالح الجزائر في العالم وكذلك استدعاء سفير وقناصل المغرب في الجزائر وطرد سفيرها وقناصلها ببلادنا فهي عدوة لكل المغاربة
في السبعينات، بعد إسترجاع صحرائنا، صرح أحد حكام الجزائر أنذاك على أنه سيجعل من البوليزايو حجرة في حذاء المغرب. لكن هاهو التاريخ يشهد، فقد أصبحت الحجرة صخرة فوق قباعات عساكر الجزائر ولا يعرفون كيف يتخلصون منها.
كايعجبني هاد السيد صريح بزاف كايجيك نيشان ماشي بحال شي وزراء دازو قبل منو
حكام الجائر، عفوا الجزائر، لن يهدأ لهم بال حتى يحشىروا المغرب في الزاوية الضيقة ويحيطوا بها شرقا وجنوبا وغربا، انذاك سينامون مطمئنين قريري العين، وعقيدتهم الاستراتيجية هي اضعاف المغرب… لكن هيهات هيهات لهم ذلك
يبدو أن فشل المؤسسة العسكرية الجزائر ية على كافة الصعد جعلها أمام أمر واقع ،اما ان تبتعد عن السلطة في عالم يسارع نحو النجاحات الاقتصادية والديموقراطية او تبقى جاثمة على صدر شعب مغلوب على امره يفاخر بالمنجزات الكاذبة وفي هذه الحالة فهي تبحث عن قضية خاسرة بدعوى تأييدها لحق الشعوب في تقرير مصيرها ،وهي أكذوبة اخري لان النظام العسكري الجزائري ايد نظام القدافي ضد شعبه وايد الصرب ضد المسلمين في البوسنة وايد نظام مادورو في فنزويلا ضد شعبه وايد اسبانيا ضد المغرب في قضية سبتة ومليلية ولم يجرؤ على تأييد الحركة الانفصالية فيها ،
ماذا ننتظر من نظام مهترئ سوى صرف نظر مواطنيه عما يجري حولهم من تردي و تدهور للأوضاع… لقد استجاب الله لدعاء الملك.. اللهم كثر حسادنا… كثرة الحساد تعني انك في الطريق الصحيح… و الشفقة لمن لا حساد لهم…
أنا و بكل شرف مستعد لإنهاء حياتي دفاعا عن حرمة بلدي العزيز المغرب عار عليا ان اموت في الفراش و بلادي المملكة المغربية الشريفة تتعرض للعدوان الجزاءري……
الله إعطيك الصحة و إحفظك لينا خويا بوريطة رجل دولة مثقف و دبلوماسي محنك و عارف كيفاش و قتاش إهدر ماشي بحال الأميين الدزاير عقلية القرون الوسطى مايعرفو إركبو حتى جملة مفهومة
حكام السؤء لاينتظر منهم غير السؤء منذ الوهلة الأولى كان عليهم الإفصاح عن نواياهم الحقيقية انهم يرغبون في الوصول إلى المحيط الأطلسي عبد الصحراء .وكذالك يهدفون إلى تضليل العالم بأن تندوف والمناطق المجاورة لها أراض جزائرية. وهذه الماسي كانت الدبلوماسية المغربية من بين المساهمين في بلورة الأفكار الهدامة للخونة وتمكنوا من تضليل العالم .واليوم بفضل الدبلوماسية الحكيمة والشجاعة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله انقلب السحر على الساحر .وعلى المجتمع الدولي بعد هذا كله إلزام الجزاير بالدخول في مفاوضات مع المغرب لإنهاء النزاع المفتعل. وعلى الأمم المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية 2494 و2548 .والآخد بعين الاعتبار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
الجزائر هي العدو الحقيقي الأول والأخير للمغرب . والجزائر اليوم لا قيمة لها على المستوى الافريقي والدولي … الصحراء المغربية حسمت منذ زمن بعيد … واليوم حان الوقت ليطالب المغرب فرنسا بارجاع الصحراء الشرقية والقنادسة وبشار وتندوف وغيرها إلى المغرب. يجب طرح الملف في الأمم المتحدة والضغط بكل قوة على فرنسا لتخرج الارشيف وتقدمه للأمم المتحدة … اليوم المغرب قوي سياسيا واقتصاديا وعسكريا ويجب عليه استغلال علاقته مع اسرائيل وامريكا والدول الكبرى لاسترجاع حقوقه المشروعة والتاريخية على ما ذكر سابقاً …
سأمنا من هذه الاخبار الجزائر الصحراء في ماذا تنفع المواطن اهل الصحراء يعشون في النعيم والامتيازات وناس الداخل والمغرب غير النافع الهمم الفقر نريد المساوات بين ابناء الوطن واحد يخدم والتاني ياكلها باردة يجب ان ينتهي هذا المشكل لان الاغلبية يستفدون منه ومن ريعه
هاد جارة السوء الخبيثة راه ما كيهمها لا الشعب الصحراوي ولا قضية الصحراء ولا تقرير المصير هاد الوسخ ديال الدزاير راه عندها مطرقة وحدة في الراس هي المغرب خاصها تشغلو وتلهيه وتخلق ليه مشكل طول حياتو لأن نهاية مشكل الصحراء بالنسبة ليهوم تعني نهاية نظام العسكر الطاغي وباش يبقى النظام عندهوم قائم لازم يبقى مشكل الصحراء مع المغرب قائم إلى أبد الآبدين فاللهم إنتقم منهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم.