تزوير اختبار "كوفيد-19" يجر شخصين إلى العدالة 

تمكنـت المصـلحة الولائيـة للشـرطة القضـائية بمدينـة سـطات، الأحد، مـن توقيـف شخصـين يبلغـان مـن العمـر 40 و50 ســنة، أحــدهما مــن ذوي الســوابق القضــائية فــي الجــرائم المالية، للاشـتباه بتورطهمـا فـي قضـية تتعلـق بـالتزوير فـي وثائق رسمية واستعمالها.

وأفادت مصادر هسبريس أنه جــرى توقيــف المشــتبه فيه الأول وســط مدينــة ســطات، بناء على مـذكرة بحـث صـادرة فـي حقـه علـى الصـعيد الـوطني، والعثور بحوزته على مجموعـة مـن الوثـائق المـزورة التـي تحمـل هويـات الغير، مـن بينها شـهادة للسـوابق القضـائية ونتيجـة للاختبـار المتعلـق بالكشـف عـن فيـروس كوفيـد-19، قبـل إيقاف شـريكه الذي يملك محلا للمعدات الإلكترونية بعاصمة الشاوية.

وأسفرت عمليـات التفتـيش، المنجـزة بمنـزل المشـتبه فيـه الثـاني، عن حجـز مجموعـة مـن الوثـائق الإداريـة فـي اسـم الغيـر والعقـود المـزورة، فضـلا عـن حجـز معـدات معلوماتيـة ودعامـات تخـزين رقميـة وأجهزة للطباعة، يشتبه باستعمالها في تنفيذ عمليات التزوير.

وأمرت النيابة العامة المختصة، بالدائرة القضائية سطات، بالاحتفــاظ بالمشــتبه فيهمــا تحــت تــدبير الحراســة النظرية، مع الاستماع إلى كل واحد منهما في محضر تمهيدي، قصد تحديــد كافــة الظــروف والملابســات المحيطــة بممارسة هذا النشاط الإجرامي، قبل عرضهما على سلطة الملاءمة لتقول كلمتها في حقهما.