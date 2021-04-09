تفكيك شبكة إجرامية للتدليس في رخص السياقة

تفكيك شبكة إجرامية للتدليس في رخص السياقة
صورة: أرشيف
الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:21

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و47 سنة، 3 منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في الحصول على وثائق رسمية باستعمال الغش والتدليس.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه هذه الشبكة الإجرامية، يورد مصدر أمني لهسبريس، في تزوير ملفات الحصول على شواهد السكنى لفائدة الراغبين في اجتياز اختبار نيل رخصة السياقة، فضلا عن مساعدتهم في الغش في الامتحانات النظرية والتطبيقية للحصول على هذه الرخصة بواسطة أجهزة اتصال لا سلكية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية الأمنية مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهم وهو في حالة تلبس بالغش أثناء اجتياز الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة بمدينة مكناس، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن توقيف 3 مسيرين لمؤسسات خصوصية لتعليم السياقة بمدينتي مكناس وتازة، و3 أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم جميعا في الوساطة في هذا النشاط الإجرامي، علاوة على حجز 11 هاتفا محمولا ومجموعة من الوثائق التعريفية والإدارية في اسم الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، يضيف مصدر هسبريس، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

تازة رخص السياقة شبكة إجرامية فاس

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‫تعليقات الزوار

2
  • اخمد
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:33

    وماذا عن الصينيين الذي يزورون رخص السياقة الدولية بالدار البيضاء . انا شاهدت الرخص التي يبيعونها

    3
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  • حنان
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:37

    في مركز امتحانات رخصة السياقة بالرباط يخضع الممتحنون للابتزاز من طرف المراقبين الذين يرفضون عليهم أداء رشوة مقدارها 200 درهم لإنجاحهم ويتم تسليم الرشوة عن طريق مديري مدارس تعليم السيارات.

    7
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