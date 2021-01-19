تلميذ يعتدي على أستاذ للرياضيات بمدينة برشيد

اعتداء شنيع تعرض له أستاذ لمادة الرياضيات يعمل بثانوية خالد ابن الوليد بجماعة أولاد عبو التابعة لإقليم برشيد، مساء أمس الاثنين، من طرف أحد تلامذته.
وحسب ما أسرت به مصادر تربوية لجريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن التلميذ انتفض في وجه أستاذه بعدما قام بمنعه من الغش في امتحان في المادة المذكورة، ووجه له لكمة على مستوى الوجه.
وتشير المعطيات المتوفرة لهسبريس إلى أن التلميذ الذي يدرس في مستوى الجدع المشترك شعبة الآداب والعلوم الإنسانية، لم يستسغ أن يتعرض للمنع من الغش في الامتحان، ورفض منح الأستاذ الورقة وقام بإمساكه بعنف من عنقه ووجه له لكمة على مستوى الوجه، ليتدخل على إثرها مجموعة من التلاميذ ويوقفوا تطور الواقعة بين الطرفين.
والتحق على الفور عدد من الأساتذة بفصل الأستاذ المعنف، وتم إيقاف التلميذ المذكور وإبلاغ الدرك الملكي بسرية أولاد عبو، الذي حلت عناصر منه بالمؤسسة المذكورة وقامت بنقل التلميذ إلى المركز قصد التحقيق معه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة ببرشيد.
وأفادت مصادر تربوية بأن الأستاذ الذي تعرض للتعنيف انتقل حينها إلى مستشفى بمدينة سطات، حيث سلمت له شهادة طبية نظرا لإصابته بلكمة أسفل العين.
وحاولت جريدة هـسبريس الاتصال بجمعية آباء وأمهات وأولياء أمورد التلاميذ بثانوية خالد ابن الوليد، غير أن عضوا سابقا فيها نفى علمه بالواقعة، مشيرا إلى أن الجمعية المذكورة مجمدة أنشطتها منذ سنوات.
وعبر زملاء الأستاذ المعنف داخل القسم عن تذمرهم من هذا الحادث، ودعوا إلى عدم احتواء المشكل وإقبار القضية، ملوحين بالدخول في خطوات احتجاجية في حالة حصول ذلك.
السجن والا فقد هزلت وذلت وذهبت هيبة المدرسة
اكره كلمة حقوق الانسان ،لان الحقوق تمنح لمن يحترم الكبير و يحترم من هم لهم الفضل في تعليمهم .يجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد على كل أنواع التعدي لكي يصلح المجتمع.
ماذا تنتظر في زمن يهان فيه الاستاذ .؟ ماذا تنتظر من اباء وامهات ينعتون الاستاذ بالتهاون رغم جميع مجهوداته وتضحياته من اجل ذلك التلميذ .انا رجل تعليم متقاعد منذ سنتين اجزم ان هذا الكائن متهاون و متخلف ذهنيا لذا يعبر عن تواجده ضمن الجماعة بالجهر بالسوء و بالفاظ وافعال تميزه عن غيره من النجباء . !!
الاستاذ اهين ولا زال يهان بعد أن منحت كل الحقوق للتلميذ لدرجة ان الغش أصبح أمرا مباحا لديه ولدى الأسر التي تقف في مجموعات خارج المؤسسة ايام الامتحان وهي تسأل كل من خرج (واش عاونكم واش خلاوكم تنقلو) اما ايام المداولات يبحث الأساتذة عن منافذ من أجل الخروج خوفا من تعرضهم للضرب وكل هذا شجعت عليه في نفس الوقت الوزارة التي تخلت على الاستاذ وجعلت منه المخطيء دائما والتلاميذ على صواب ولا ننسى بعض الأساتذة الذين يطالبون بالساعات الإضافية فيمنحون للتلميذ النقطة بالمجان رغم مستواه الهزيل مما يجعل هؤلاء يثورون في وجه من لا يمنحهم النقطة او يساعدهم على الغش الظاهرة التي استفحلت بحدة في الأيام الأخيرة بسبب قلة التعلم نتيجة كورونا والاضرابات المتتالية للمتعاقدين
شئ مؤسف حقا .كنا نحترم الاستاذ في الشارع فما بالك داخل الفصل.اما الغش في الإمتحان فقد كان وصمة على جبين الغشاش طول حياته. أي انحطاط وصلت اليه الامور؟
والله مابق لا احترام لاقراية لا اداب لا حتى شيحاجة زوينة فالمدرسة حنت عطيطو الحقوووق بزااف للتلاميد ممنوع الضرب ممنوع الطرد ممنوع القمع …..حتى ولينا كانشوفو الاساتدة ولاستادات كايبغيو غير ادوزو الحصة ديالهم بخير وبلا مشاكيل تقالبات الاية في زمننا كنا كانحتارمو اوكانخافو من الاساتدة وخا مميكونوش كايقريوك كنتلاقا معاهم فطريق كانبدل الوجهة حنت غايسولوني فين غادية اومنين جاية دابا ولاو الاساتدة لي كيخافو.هادشي لي واقع مساهمة فيه وزارة التعليم من جهة والوالدين من جهة اخرى لي مبقاوش كايربيو ولادهم على احترام الاستاد.
هذه نتيجة تعنيف وتهشيم الدولة للأساتذة وعدم إعطائهم الحق في التعبير عن مشاكل المدرسة العمومية فكيف للتلميذ أن يحترم أستاذه وهو يشاهد عمليات التعنيف المادي والمعنوي الذي يعاني منها الأستاذ للأسف ذهبت قيمة الأستاذ وكرامته في هذا المجتمع
ونعم التربية أين هي وكاذ المعلم أن يكون رسولا أين هي هبت المدرسة والمعلم هذا مانجنيه من حقوق الإنسان نعم نحن كلما مسؤولين على هذا الوضع الاباء البيت الشارع ذهبت أخلاقنا ولم نستطيع ترميم هذا الزخم من الفوضى مجتمعنا أصبح فاسد على جميع المستويات هذا ماجنيناه من الجمعيات الحقوقية والتربوية عجزت عن الكلام مستوى ضعيف جدا …… الله ياخد الحق لي وصلونا لهادشي
بعض الأساتذة حتى هما الله يهديهم.
شخصيا لا اثق بكلام من يسموون اساتذة.. ولكم في تضامنهم مع زميلهم وحش تارودانت ظالما او مظلوما وثمتيلهم في كل احتجاج الاغماء عبرة… مجموعة من كسالى لافاك و اكبر بوحاطيين موحال نتيق بيهم حتى نسمع تلاميذ
رحم الله زمان احمد شوفي حبنما قال:
قم للمعلم وفّه التبجيلا *** كاد المعلم أن يكون رسولا،.. وا اسفاه!!! أين نحن من هدا الزمان، اننا في زمن التفاهة والرديلة والانحطاط بكل مستوياته…
تبارك الله على التعليم و التربية. لم يخطر على بالي يوما ان يصبح تصرف اشباه التلاميد بهاذ الشكل. أين هي اخلاقيات مهنة التعليم ومن أين اتى هذا الانحطاط الاخلاقي في مجتمعنا. يجب الضرب بقوة على كل مستهتر بالقيم الاخلاقية لمجتمعنا.
وماذا تنتضرون من تلميذ يرى الدولة تهشم قدوته اعتقد انه فعل ما ربي عليه
هناك فرق كبير بين الحرية و التسيب.
أخشى أن فئات واسعة من الشعب صارت تعتقد أن الغش حق شرعي يدخل في إطار الحرية و صارت تمارس حريتها بمفهومها الخاطئ على الموظفين العموميين.
صرنا نسمع كثيرا عن حوادث ضرب الأساتذة و الشرطة و الأطباء حتى…
و لا من عقاب “جدي”..أغلب الحالات تنتهي ب”ماتعاودش”.
يتعرض الأساتذة مثلا لقطع الطريق إذا لم يتعاونوا مع التلامذة الغشاشين ب”عين ميكا” خاصة في امتحانات الباكالوريا.
في نظر قلة انتشار الأمن داخل و بالقرب من المدارس و الجامعات تشجع على الإجرام.
و في الختام، فإني بقدر ما أقدس التعليم و المعلم فإني أحتقر أولئك الأساتذة الذين يسمحون بالغش. فتلك خيانة قذرة.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.سلوك غير مقبول من مراهق لا يعلم عواقب فعله.اتمنى ان يزول هذا العنف من المؤسسات التعليمية.كما اتمنى الشفاء العاجل للاستاذ المحترم وان كان هناك صلح فالعفو عند المقدرة.
لا يجب إقبار القضية أو التنازل لأن ذلك سيشجع أشباه التلاميذ على مزيد من الفوضى و العنترية في الأقسام المدرسية، يجب محاكمة هذا التلميذ المعتدي و ان كان من اصحاب السوابق في الشغب المدرسي يجب فصله نهائيا. لأن لا خير في من يضرب معلمه أو أستاذه.