تلميذ يعتدي على أستاذ للرياضيات بمدينة برشيد

اعتداء شنيع تعرض له أستاذ لمادة الرياضيات يعمل بثانوية خالد ابن الوليد بجماعة أولاد عبو التابعة لإقليم برشيد، مساء أمس الاثنين، من طرف أحد تلامذته.

وحسب ما أسرت به مصادر تربوية لجريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن التلميذ انتفض في وجه أستاذه بعدما قام بمنعه من الغش في امتحان في المادة المذكورة، ووجه له لكمة على مستوى الوجه.

وتشير المعطيات المتوفرة لهسبريس إلى أن التلميذ الذي يدرس في مستوى الجدع المشترك شعبة الآداب والعلوم الإنسانية، لم يستسغ أن يتعرض للمنع من الغش في الامتحان، ورفض منح الأستاذ الورقة وقام بإمساكه بعنف من عنقه ووجه له لكمة على مستوى الوجه، ليتدخل على إثرها مجموعة من التلاميذ ويوقفوا تطور الواقعة بين الطرفين.

والتحق على الفور عدد من الأساتذة بفصل الأستاذ المعنف، وتم إيقاف التلميذ المذكور وإبلاغ الدرك الملكي بسرية أولاد عبو، الذي حلت عناصر منه بالمؤسسة المذكورة وقامت بنقل التلميذ إلى المركز قصد التحقيق معه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة ببرشيد.

وأفادت مصادر تربوية بأن الأستاذ الذي تعرض للتعنيف انتقل حينها إلى مستشفى بمدينة سطات، حيث سلمت له شهادة طبية نظرا لإصابته بلكمة أسفل العين.

وحاولت جريدة هـسبريس الاتصال بجمعية آباء وأمهات وأولياء أمورد التلاميذ بثانوية خالد ابن الوليد، غير أن عضوا سابقا فيها نفى علمه بالواقعة، مشيرا إلى أن الجمعية المذكورة مجمدة أنشطتها منذ سنوات.

وعبر زملاء الأستاذ المعنف داخل القسم عن تذمرهم من هذا الحادث، ودعوا إلى عدم احتواء المشكل وإقبار القضية، ملوحين بالدخول في خطوات احتجاجية في حالة حصول ذلك.