توقيف ضابط بشبهة اغتصاب ابنتيه بورزازات

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، مساء السبت، من توقيف ضابط سام برتبة “رائد” يعمل بالحامية العسكرية بالمدينة ذاتها، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض ابنتيه، البالغتين من العمر 12 و25 سنة.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن الابنة القاصر البالغة من العمر 12 سنة تقدمت بشكاية ضد والدها العسكري، تتهمه من خلالها بهتك عرضها، مشيرة إلى أن شقيقتها البالغة من العمر 25 سنة تعرضت أيضا لهتك العرض من طرف والدها، ما تسبب في هروبها إلى وجهة مجهولة.

وإثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بوضع المعني تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث في القضية، والاستماع إلى الضحيتين، وإجراء خبرات طبية، وتقديم الموقوف أمام النيابة العامة من أجل المنسوب إليه.