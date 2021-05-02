توقيف ضابط بشبهة اغتصاب ابنتيه بورزازات

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، مساء السبت، من توقيف ضابط سام برتبة “رائد” يعمل بالحامية العسكرية بالمدينة ذاتها، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض ابنتيه، البالغتين من العمر 12 و25 سنة.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن الابنة القاصر البالغة من العمر 12 سنة تقدمت بشكاية ضد والدها العسكري، تتهمه من خلالها بهتك عرضها، مشيرة إلى أن شقيقتها البالغة من العمر 25 سنة تعرضت أيضا لهتك العرض من طرف والدها، ما تسبب في هروبها إلى وجهة مجهولة.
وإثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بوضع المعني تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث في القضية، والاستماع إلى الضحيتين، وإجراء خبرات طبية، وتقديم الموقوف أمام النيابة العامة من أجل المنسوب إليه.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل .لااسطتيع التعبير عن هده الأعمال الإجرامية
مبقا مايعجب وما أدراك من هم صامتون خوفا من الفضيحة
من حيث الشكل و دون المساس بالجوهر .
ما دخل مهنته في الافعال المنسوبة اليه ؟
لمادا تم تقديمه بصفته الاعتبارية وليس صفته الشخصية ؟ ما دام الجرم المنسوب اليه والشكاية مرفوعة ضده بصفته اب و شخص عادي ، وليس بصفته ضابط في الجيش . نفس الخلط يقع بصفة معكوسة عند متابعة الصحفيين بافعال منسوبة اليهم بصفتهم الشخصية . اثارة الانتباه للموضوع ومحاولة اعطاء القضية اكثر من حجمها لا يعطي الحق في الخلط بين الصفة الشخصية و الصفة الاعتبارية ( المهنية ).
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوة الا بالله واش هادو ماتيخافوش من الله عز وجل واش هادو حيوانات الله عز وجل ميزنا عن الحيوانات بالعقل اش ولينا كنسمعو ا ياربي استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك .
حسبنا الله ونعم الوكيل قرب نهاية الساعة يجب إنزال أشد العقاب عليه ان ثبت عليه المنسوب حتى يكون عبرة للكل لاحول ولا قوة الا بالله
يجب على النيابة العامة التدخل بإرسال أفراد متمرسبن من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق في هاته القضية حتى تتضح الحقيقة، وحل اللغز عند الزوجة، حيث لا يعقل إغتصاب طفلتين كل هذا الوقت بدون علم الأم، وإذا كانت هاته حقيقة يجب معاقبة الأم عن سكوتها.
وختام قولي هو حسبي الله ونعم الوكيل.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لاأستطيع التعليق.
خلّيو بعدا غير حتى يخرج رمضان عادعطيونا بحال هاذ لخبار العوجة الله يجعل السلامة ..
ان اتضح صحة التهمة وجب عليه الحكم بالمؤبد، تصوروا كيف ستكملان هاتان الفتاتين حياتهما ،اللهم الطف بنا يا رب العالمين.
يجب حدف هذا القانون لأنه يستعمل للانتقام فقط .لقد أصبح شماعة للانتقام كما هو الشأن بالنسبة للتحرش.انا سني 62 سنة أرى أنه لا يمكن أن يقع مثل هذا .الأب من يحمي بناته يا سادة خصوصا وأنه شرطي يمكن له أن يفعل هذا مع العاهرات وبدون مقابل .مقابل التستر عليهن..
ما علاقة الأفعال مع الصفة المهنية ؟ بالإضافة المتهم بريء حتى تتبث المحكمة بإدانته.
,مهما كانت مرتبته او جنسيته او دينه او لونه. لا يتقبل العقل هده الاعمال الشنيعة مهما كانت الضروف او الاسباب ولو يعني من مرض نفساني. حتى الحيوان لا يختلط بأولاده جنسيا قبل ان يصلوا مرحلة متقدمة من العمر. ليس هناك مبرر. ولكن يبق الرجل بريئ حتى يدان ان تبتت التهم المنسوبة اليه.
اودي صافي بنادم تسطى الوازع الديني مبقاش عند بنادم والو . الله يصاوب
أتمنى بكل أمل تدريس مبادئ التنمية الذاتية ابتداءا من السنة السابعة اعدادي لنعرف أسرار ذاتنا العظيمة و التخلص من هذه الذات المزيفة الغريزية
كيفاش تعطيه نفسو ..يتعرا حدا بناتو.وتوصل به الوقاحة وعدم الضمير..والنفس الخبيثة والشيطان حتى يفعل مع بناته ..فلذات كبده التي نموت من اجلهن ابناءنا اكبادنا على الارض تمشي….فوالله حتى الاعدام قليل في حقه …اللهم ارزقنا التقى..والخوف منك يا من اعطيتنا كل شيء وعصيناك..اللهم لا تعدبنا بما فعل السفاء منا ..اللهم ارحم ضعفنا يا رب واحسن خاتمة امرنا يار ب آمين آمين…ورمضان مبارك سعيد.
بصراحة يعجز اللسان عن التعبير، لأن مثل هذه الأفعال لاتمث للانسانية بصلة
انه وضع مؤسف ما نحن عليه اليوم انه مريض نفسي من يفعل متل هده الفواحش زنا المحارم لا حول ولا قوة إلا بالله خاصة وأنه صاحب منصب في المخزن كان أن يكون متلا يتحدى به جريمة صامتة حتى تفركعات الرمانة
الى صاحب التعليق. المغربي. المقال تيتكلم على ضابط سامي بالجيش وليس الشرطة .إضافة أخرى مال الصفة ومال الفعل يكون كيفما بغا يكون لا داعي للاشارة فين خدام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اذا كان هذا الفعل الإجرامي مؤكد فهذا الشخص غير سوي عقليا يجب احالته على طبيب المجانين لأنه فقد إنسانيته وغير طبيعي. وهذه مصيبة كبيرة يهتز لها العرش الإلاهي.
لا يعقل بثاتا أن يقدم الأب أن يهتك عرض ابنتيه في شهر رمضان..هذه مكيدة ضد الزوج بكل المقاييس و المعايير ..المهم أشم رائحة الإنتقام و القضية محبكة و سترون الخاتمة..إن كيدهن عظيم و خصوصا في هذا الزمان المفترس.
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم انعدمت الءخلاق و ضاع الدين و عم الفسق ادا وقع هدا الجرم من اب الدي هو مصدر امان فمدا عسانا ننتضر من الغريب اللهم الطف بنا . بارك عليكم غير كورونا .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…حسبنا الله ونعم الوكيل …
بالنسبة لي لا يستساغ اعتقاله قبل وجود دليل ضده فقد يتهم ظلما بايعاز من الأم.
لكن بعد ايجاد قرائن ضده انذاك الى الجحيم.
معظم المعلقين الآن إكتفوا بي لا حولة ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربي وأنتم بالطبع تعرفون لماذا لأن الجرم جرم ذكر وليس جرم أنثى وهناك من ذهب بعيدا ويريد إلصاق التهمة في الزوجة وكذلك هناك من قال انه لا يستطيع التعليق بالطبع لانه جرم ذكر ولو كان جرم أنثى لستطاع التعليق والتعليق والتعليق ولن يكفيه تعليق واحد وهناك ايضا من قال لا يجب أن يستعرضوا مثل هذه الاخبار في رمضان وأنتم طبعا تعرفون لماذا ولكن لو هيسبريس استعرضت منكرات الانثى لرحب بها ولن يهمه ان استعراضت في رمضان أو غير رمضان.المهم أن يجد المادة الدسمة التي ينتظرها بفارغ الصبر لي يهاجمها ويسبها ويشتمها
لم اجد ما اقوله فقط هناك بعض المواقع التي تشجع زنا المحارم
ادا ثبتت جريمة الضابط على بنتيه فاكيد مريض نفسانيا او عنده ازدواجية الشخصية و لكن مهما كانت المسببات فهده غريزة الحيوانات
أولا وقبل كل شيئ المتهم بريئ حتى تثبت إذانته , شخصيا لا أتصور أن أبا يغتصب إبنته خاصة والشخص المتهم ليس أميا ولا من فصيلة “الحيوانات” بل هو رجل أمن ينتمي لأحد أجهزة الدولة ومسؤول , إلا إذا كان منحرفا ومقرقبا ولم ينتبه إليه زملائه ولا رؤساؤه ولا أقربائه , بناته أنصحهن أن يتقين الله في والدهما وأن لا يلقوه في الهاوية.
هذا شيء غير طبيعي ويعاكس الفطرة وكل السلوكات المنطقية .معلوم انه في مجتمعنا لابد ان يوجد مرضى ولابد ان يكون هناك ضحايا لهؤلاء المرضى. مطلوب الحذر من بعض الأشخاص حتى لو كانوا من اقرب الاقربين. اللهم الطف يالطيف.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم