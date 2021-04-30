الدرك الملكي يوقف معتديين على مستغلات زراعية

الدرك الملكي يوقف معتديين على مستغلات زراعية
صورة: هسبريس
الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:29

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بيوكرى شخصين للاشتباه في ضلوعهما في الاعتداء على مستغلات زراعية لساكنة منطقة “إدوكاران”، التابعة لجماعة واد الصفا، نواحي اشتوكة آيت باها؛ وذلك اعتبارا لكونهما من رعاة مئات رؤوس الإبل التي نالت من مزارع المنطقة.

وحسب عبد السلام موماد، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها، فإن “جحافل الإبل اجتاحت المنطقة وأتت على الأخضر واليابس، كما دخل الرعاة في مناوشات تهديدية مع الساكنة المتضررة، ما دفعها إلى إبلاغ السلطة المحلية والمصالح الدركية”.

ودعا الفاعل الحقوقي إلى “تنزيل وتطبيق قانون الترحال الرعوي الذي بموجبه يتم تحديد وضبط مسارات تنقل مواشي الرحل، وهو ما ظهرت بوادر تطبيقه في بعض مناطق اشتوكة، كتنالت وإداوكنيضيف، ما يجنب الإضرار بالمحاصيل والمزارع وموارد المياه”.

وفيما نوه المتحدث بمسؤولي السلطات والدرك الذين “يستجيبون باستمرار لنداءات الساكنة في مثل هذه المواقف”، طالب بـ”تعزيز الوحدات الترابية ومراكز الدرك الملكي بالعدد الكافي من الموارد البشرية واللوجستية لتأمين سرعة التدخل في مثل هذه الحالات، التي يهدد استمرارها استقرار الساكنة”.

إدوكارن اشتوكة آيت باها الدرك الملكي مستغلات زراعية

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‫تعليقات الزوار

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  • الحق يعلى ولا يعلى عليه
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:59

    سيبقى طلبنا بزيادة عدد أفراد الدرك الملكي بمناطق جهة سوس مجرد حبر على ورق .

    0
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