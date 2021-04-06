جماهير الرجاء تترقب مصير المدرب جمال سلامي

عَبّرت فئة واسعة من جماهير الرجاء الرياضي عن غضبها من الأخبار الرائجة بخصوص إقدام المكتب المديري الحالي، برئاسة رشيد الأندلسي، على تكليف مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، بتشكيل لجنة لاختيار المدرب الجديد للنادي، في حال رفض جمال سلامي الاستمرار في قيادة الفريق “الأخضر”.

وتفاعل أنصار النادي مع الخبر بامتعاض كبير، متسائلين عن سبب اللجوء إلى مصطفى الحداوي للتقرير في ملف حاسم، عوض الاستعانة بتقنيين لاختيار “البروفايل” الأمثل لتعويض سلامي في حال أصر على الرحيل.

وتتبنى إدارة الرجاء الرياضي، في شخص الناطق الرسمي باسمها سعيد وهبي، سياسة الصمت بخصوص تفاصيل الملف، حيث حاولت “هسبورت” التواصل معه لاستفساره عن المعطيات المتعلقة بالموضوع المذكور، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، كما هو الحال بالنسبة لمصطفى الحداوي أيضا، فيما أكدت مصادر خاصة لـ”هسبورت” أن تنصيب الحداوي على رأس اللجنة المكلفة باختيار المدرب خبر غير دقيق.

من جهة ثانية، وحسب مصادر “هسبورت”، فإدارة الرجاء الرياضي تترقب رد جمال سلامي هذا المساء بخصوص الطلب الذي تقدمت به مجموعة من مسؤولي وقيدومي مسيري ولاعبي الفريق “الأخضر” من أجل استمراره على رأس الإدارة الفنية للنادي، بعد قراره قبل أيام مغادرة الطاقم التقني للفريق مباشرة بعد إجراء المباراة أمام نادي بيراميدز المصري، التي فاز بها “النسور” أول أمس الأحد بهدفين دون رد، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعة كأس الكونفدرالية الإفريقية.