حزب الحركة الشعبية يجدد مكتبه الإقليمي بالناظور‎

اختار أعضاء حزب الحركة الشعبية بالناظور، الاثنين، نور الدين الصبار كاتبا إقليميا للتنظيم بإجماع الحاضرين.

اللقاء احتضنه مقر الحزب بالناظور، وترأسه سعيد الرحموني، الذي تلا مراسلة الأمانة العامة للحزب، التي أخبر من خلالها أنه تم اختياره، استنادا إلى مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وتفعيلا لقرارات المكتب السياسي الذي عُقد يوم 9 يوليوز المنصرم، بالإشراف على عقد المجلس الإقليمي وانتخاب أعضاء مكتبه.

المكتب ضم إضافة إلى الكاتب الإقليمي كلا من سعيد الرحموني نائبا للرئيس، ومحمد أسراج مقررا، ومحمد بلحرش نائبا له، وحدو بوعبوز أمينا للمال، وبوعرفة اعبسلاما نائبا له.

فيما منحت الاستشارة لصونيا العلالي، ووفاء الرحموني، وفاطمة الكشوطي، ووفاء الملاح، وعبد القادر أقوضاض، والبكاي بورجل، والراضي الغازي، وأحمد الكشوطي، والتهامي الموساوي، وفاروق الحموتي، والطاهر مزرينة، ومحمد أسرار، ومحمد أخياط، وسعيد مساوي، ومصطفى بوعماد، وياسين بلال، وجواد بن علي، وجمال أجطار، وأحسينو عمرو، وياسين بيلال، ومحمد المرابط.