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تعليقات الزوار3
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الله المعين جميل ان نرى المراة ساءقة الطاكسي ، حتى مع المدة تصبح هذه الظاهرة عادية ويصبح معظم الساءقين نسوة
السلام عليكم نعم النساء انت اعانك الله موفقة انشاء الله
هاد السيدة ركبت معاها مؤخرا وراها ”راجل” تبارك الله عليها .أتمنى لها إن شاء الله التوفيق وراها ناشطة وضحوكية .