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‫تعليقات الزوار

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  • marjane
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    الله المعين جميل ان نرى المراة ساءقة الطاكسي ، حتى مع المدة تصبح هذه الظاهرة عادية ويصبح معظم الساءقين نسوة

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  • مواطن
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    السلام عليكم نعم النساء انت اعانك الله موفقة انشاء الله

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  • سعيد السلاوي
    15 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    هاد السيدة ركبت معاها مؤخرا وراها ”راجل” تبارك الله عليها .أتمنى لها إن شاء الله التوفيق وراها ناشطة وضحوكية .

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