سرقة سيارات تنهي مغامرة ميكانيكي في سلا

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف ميكانيكي يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقات متعددة للسيارات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه باستغلال خبرته في المجال الميكانيكي من أجل ارتكاب عدة سرقات لسيارات بمدينة سلا، من بينها سيارة تابعة لإحدى المقاطعات الحضرية بالمدينة نفسها، وهي السيارات التي عثر على بعضها بعد التخلي عنها بكل من منطقة مهدية وضواحيها.

وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا إجرامية مماثلة.

يشار إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.