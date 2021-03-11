شاب ينتحر شنقا في عمود كهربائي نواحي تنغير

شاب ينتحر شنقا في عمود كهربائي نواحي تنغير
الصورة: أرشيف
الجمعة 12 مارس 2021 - 00:23

أعلن مصدر من السلطات المحلية بإقليم تنغير عن العثور على جثة شاب في الثلاثين من عمره، الخميس، معلقة بعمود كهربائي بدوار أمان نقيدار بجماعة واكيلم.

وحسب المعطيات التي وفرها المصدر ذاته، فإن الضحية “م. أ” كان يعاني من اضطرابات نفسية، ما قد يكون سببا في وضعه نهاية لحياته بهذه الطريقة البشعة.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية والوقاية المدنية إلى عين المكان حيث تمت معاينة الجثة ونقلها إلى قسم الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث الذي تجريه عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

انتحار تنغير جماعة واكليم شنقا

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