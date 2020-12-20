صناعة الصلب بالمغرب تنعش استيراد خردة المعادن

ارتفعت واردات الشركات المغربية العاملة في مجال استغلال بقايا الحديد والصلب وباقي أنواع المعادن المحولة، التي تستخدم في صناعة الصلب والحديد، بنسبة لافتة خلال السنتين الأخيرتين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الصرف استيراد الشركات المغربية ما يناهز 720 ألف طن من خردة الحديد والنحاس وباقي أنواع المعادن المحولة، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2019 ونهاية يونيو 2020، بقيمة قاربت 1.73 مليار درهم.

وتشكل القارة الأوربية أول سوق مصدرة للخردة إلى المغرب، إذ بلغت الكميات المستوردة من طرف الشركات المحلية ما يناهز 610 آلاف طن، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية 2019 ويونيو من العام الجاري، بقيمة بلغت 1.7 مليارات درهم؛ بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية بنحو 40 ألف طن.

وتوجه كميات كبيرة من واردات خردة الحديد والصلب إلى الوحدات الصناعية الكبرى العاملة في مجال صناعة الصلب بالمغرب، الذي يشهد انتعاشا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة.

وساهم انتعاش القطاع في استقطاب مجموعات صناعية جديدة، من ضمنها المجموعة البلجيكية “في إن ستيل”، التي قررت إحداث مقر لها في المغرب، لتسويق منتجات الصلب لفائدة الشركات المحلية.

ويؤكد مسؤولو الشركة أن افتتاح الفرع المغربي سيتيح لها الاستجابة للحاجيات المتزايدة للسوق المحلي، الذي يشهد نموا متزايدا نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات المرتبطة بصناعة الصلب.