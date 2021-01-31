 طفلة تكتشف أثر قدم ديناصور في شاطئ

نبهت ليلي وايلدر، البالغة من العمر أربع سنوات، والدها بعدما رصدت، صدفة، أثر قدم ديناصور محفوظ بشكل جيد على صخرة في خليج بيندريكس، بوادي جلامورجان في المملكة المتحدة يناير الجاري.

ويبلغ عمر البصمة المكتشفة، التي احتفظت بتفاصيلها بفضل الوحل الذي كانت فيه، 220 مليون عام، بالإضافة إلى أنه رغم صعوبة تحديد النوع الذي ترك هذا الأثر، فإن الطباعة البالغ طولها 10 سنتيمترات من المحتمل أن تكون لديناصور يبلغ ارتفاعه 75 سنتيمترا، حسب ما نشرته صحيفة بي بي سي.

وصرحت سيندي هاولز، أمينة المتحف الوطني في ويلز، قائلة إنه “أفضل عينة وجدت على الإطلاق على هذا الشاطئ”.

كما يعتقد العلماء أنه يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تحديد طريقة مشي بعض الديناصورات.