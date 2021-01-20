ظلمة الصباح وقساوة المناخ تعيدان مطلب إلغاء "الساعة الإضافية" بالمدارس

ظلمة الصباح وقساوة المناخ تعيدان مطلب إلغاء "الساعة الإضافية" بالمدارس
كاريكاتير: عماد السنوني
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:00

جدل تربوي متصاعد بشأن اعتماد “الساعة الإضافية” في قطاع التربية الوطنية، لا سيما خلال الفترة الشتوية الحالية المتّسمة بأجواء مناخية باردة وبقصر النهار، الأمر الذي يؤثر بالسلب على المردودية التعلمية للمتعلّمين والمتعلّمات الذين يواجهون صعوبات كبيرة على مستوى الاستيقاظ في الصباح الباكر.

ويتّجه التلاميذ إلى المؤسسات الدراسية في الساعات الأولى من الصباح تحت جنح الظلام، خاصة أولئك القاطنين في المناطق الجبلية، الذين يضطرون إلى الاستيقاظ قبل موعد أذان صلاة الفجر، الذي يُرفع بدقائق قليلة قبل حلول الساعة السابعة صباحاً، حتى يسعفهم الوقت لقطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام.

وتطالب الفعاليات التربوية بإلغاء “الساعة الإضافية” في قطاع التربية الوطنية على الأقل، اعتباراً لأدواره التعليمية والتثقيفية البعيدة كل البعد عن الرهانات الاقتصادية التي تحكُم المقاولات الوطنية، في ظل التداعيات الصحية والنفسية الناتجة عن اعتماد التوقيت الرسمي داخل المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، إطار تربوي، إن “الثلوج الغزيرة التي تهاطلت في مجموعة من مناطق البلاد، جعلت الحواضر والقرى تشهد ظروفاً مناخية صعبة، بعدما وصلت درجة الحرارة إلى مستويات منخفضة جدا، الشيء الذي يرخي بظلاله على قطاع التربية الوطنية”.

وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الساعة الإضافية المعتمدة من قبل الوزارة الوصية على القطاع تزيد من معاناة المتمدرسين في المناطق النائية، الكائنة بجبال شفشاون والحسيمة وأزيلال وتنغير وغيرها، حيث يستيقظون باكرا للوصول إلى المدرسة في الثامنة والنصف صباحاً”.

وأوضح الفاعل التربوي أن “وزارة التربية الوطنية تركت لمدراء المؤسسات التعليمية حرية اختيار التوقيت المدرسي، لكن معظمهم يطبق الساعة الإضافية المعتمدة من طرف الحكومة، في الوقت الذي ينبغي تعطيل العمل بها في قطاع التعليم”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بقطاع تربوي يهم صحة الأطفال، لا علاقة له بالأهداف الاقتصادية التي يتم الحديث عنها”.

وشدد المتحدث على أن “الساعة الإضافية أربكت السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية، بل أربكت أيضا السير العادي لليوم بأكمله، ما سيُلحق أضرارا كبيرة بالصحة النفسية والبدنية للأطفال الصغار في المستقبل”، مشيرا إلى أن “الدراسات الأوروبية المنجزة حول الموضوع نبّهت إلى انعكاساتها السلبية على الناشئة”.

التلاميذ الساعة الإضافية الصباح الباكر الفترة الشتوية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

42
  • abdessamad
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:10

    دابا لمن غانشكيو الشوكة لله لا حياة لمن تنادي وهاهوما المحلليلن حلول وقالو كلمتهم شكون كيسمع

    36
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عنتاب بريك
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:11

    أكيد هناك طرف في هذا البلد يريد إرهاق الشعب واستفزازه وإذلاله واحتقاره بقرارات غريبة ومستفزة ولاتمت لواقع البلد والمواطن !! هذا مؤكد بطبيعة الاجراءات كانهم يريدون الانتقام من الشعب على اثر توجه سياسي معين !! ومن يقرر كهذه الاجراءات يعرف انه لا تطاله متابعة ولا يخاف من صناديق الاقتراع وهذه هي بلية هذا الشعب البءيس

    47
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • top
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:16

    عدد ساعات النهار 4 ساعات في شمال أوروبا و في جنوبها (8 صباح باقة ظلمة،5 لعشية ظلمة) والناس غادة تخدم وتقرا+البرد.علاش بعض المغاربة تيخافو من الظلام؟واش الأمر نفسي أم نتاج تربية مبنية على التخويف؟

    -59
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولاد اوشاح
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:18

    الله رحم الوليدين لما حيد لينا هده ساعة حنا تقهرنا

    33
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • استاذ متقاعد
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:18

    السلام عليكم
    جملة وحيدة اقولها لمن فرض علينا هذه الساعة:
    عليك ان تترك ابناءك يذهبون الى المدرسة باكرا وبدون نقل او مرافقة حتى وستستنتج وتتأكد من المعاناة التي يعيشها يوميا أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة وخاصة في القرى .

    39
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابو تسنيم
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:20

    هذه الساعة المنحوسة لا تؤثر فقط على التلاميذ الصغار ليس بالبوادي والجبال بل كذلك بالمدن حيث يتهددهم شبح الاختطاف والاغتصاب من طرف المجرمين الذين يكون الظلام فرصتهم الاكيدة لتربص بضحاياهم …وعلينا ان لا ننسى عشرات الالوف من الفتيات والسيدات اللواتي يتوجهن الى مقار عملهن في جنح الظلام وهن فزعات من التعرض للمكروه على ايدي عتاة المجرمين المتربصين بهن في كل زاوية او مكان فارغ في طريق لقمة العيش القاسي.. منذ عامين تاكد للمغاربة ان اختيار هذه الحكومة لهذا التوقيت غير المناسب انما يدل على تبعيتها للاستعمار الاقتصادي واللوبي الفرنسي داخل المغرب. فماذا استفاد الوطن من هذه الساعة المضافة الا مشاعر الخوف والاحباط التي أمرضت التلاميذ والعاملات وصيرت حياتهم جحيما ….؟

    31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • zouhier
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:21

    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كنخرج فضلام ومكين لامن لا والوا بلاد زيرو

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Robinhood
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:21

    انا مع اي حزب في الانتخابات القادمة، يتعهد بإعادة الساعة القانونية الى مكانها.

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amine fes
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:23

    الشكوى لله ولادي يستيقظون بصعوبة شديدة اتصلت بمدير المدرسة أجابني ( هادشي لي عطا الله النيابة مابغاش)

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إسماعيل
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:23

    التوقيت المغربي يوافق توقيت رونو انتهى الكلام

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعد
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:24

    بغيت نعرف هاد المحكومة واش ماكاتفكرش على الاقل ملي بغات تفرض الساعة على الشعب تغير اوقات دخول التلاميذ ابتداءا من الساعة 9 بدل 8
    فيهم غير الهدرة بلا فايدة وعلى ارض الواقع لا شيء يذكر

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ayoub
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:24

    الى من سارعوا وهرعوا بإضافة الساعة الغير قانونية ….انظروا الى تلاميذتنا بكل مستوياتهم بمن فيهم اطفال الحضانات…..هل من المعقول أن يستيقظ هؤلاء والظلام ضارب اطنابه …..ظلم وكيف كبير فرضتموه على هذا الشعب عنوة…..لا سماحة لكم ايها المسؤولون …الغير مسؤولين…..!!!؟

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ياسين
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:25

    انا اعتبر هذا القرار من اغبى القرارات اللتي اتخذت خلال السنوات الاخيرة،معانات المواطنين لا يكترثون الها ابدا

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:26

    ما ذنب اؤلائك الصغار ينتظرون سيارات النقل المدرسي مع ساعات الفجر… انا لا اسميها سيارات النقل المدرسي لان أغلبية السائقين لا يستحقون ان يسوقوا بصغارنا بتلك الطريقة الوحشية خلاصة القول الله يحسن عوان الصغار… والديهم يدفعون المال من أجل تعذيبهم….

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الدهبي
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:26

    زيادة ساعة عن التوقيت القانوني جريمة مكتملة الأركان في حق الشعب المغربي المغلوب على أمره، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ساهم فيها

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mosi
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:26

    ادان الفجر هنا بفاس في 6:50 دقيقة…
    والاطفال يتوجب عليهم الاستيقاض في السابعة..ثم الانطلاق الى المدرسة في جوف الليل.
    بالله عليكم كيف يأمن والد على طفله ان يرسله في الضلام الحالك الى المدرسة.
    اريد ان أسأل الوزير امزازي و رئيس الحكومة و كل من له ذرة انسانية في البلاد…كيف لا تفكرون في الاطفال الذين يدهبون لمدارسهم في الضلام على اقدامهم…ان تكون لأبنائكم سيارات و سواقين يأخذونهم الى المدرسة جيئة و دهابا لا يعني ان كل اطفال الوطن لهم الامكانيات يا عديمي الضمير و الانسانية..
    استغرب كيف للمعلمين ان يؤدوا رسالتهم التعليمية النبيلة في قسم جميع التلاميذ فيه نيام…
    ما هذا الظلم.
    من المخزي ان يسكت النواب النائمون في البرلمان على هذه الفضيحة و ينبرون لإعطاء الضربات السياسية لبعضهم البعض..
    يا عديمي الاحساس..في موجة المطر و الثلج الماضية راه الناس كلاو الشحط مع ولادهوم…ماحيلتهوم للبرد ما حيلتهوم للشتا ماحيلتهوم للكلاب الضالة..راه الناس طاحو وتكرفصوا حيث الانارة ماكايناش و الطريق كولها كلاتي دالماء ماكاتعرف فين كاتزطم..كاتمشى حتى تلقا راسك مليوح فشي ترعة..ا ليس فيكم رجل رشيد.
    الله ياخد الحق.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فات الوقت
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:27

    راكم شوي معطلين على الساعة الزايدة راه النهار بدا يطوال. كنت تعقب على الساعة الزايدةفي شهر نوفمبر ملي كان النهار قصير. ما شي دبا

    -8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خريبگي
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:28

    الساعة تظاف في أواخر شهر مارس… ويعود التوقيت العادي في شتنبر…. الله يرحم الوالدين

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:28

    زعما الا نقصو الساعة غادي يمشي الصقيع والثلوج غادي دوب اللهم لمشي ديال الصباح بكري ولا داك لمجي فالسادسة تيكون الخوف وفين ما كان شي مجرم تيخرج

    -9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جديدي
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:29

    ما كاين ما يتقال. او رديتوها للساعة الجديدة. الديوها فروسكوم او خليو الدراري يقراو.

    -10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فلان
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:29

    ماكانتش الساعة الإضافية كنا نقراو مع 8 . دابا كاينا الساعة الإضافية كنقراو مع 9 . يعني لم يتغير شيء إذن لماذا كل هذا اللغط

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mohamed
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:29

    حرام هذا ضغط كورونا و ضغط الحياة و ضغط الساعة الإضافية و…….. طجييييينا

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أستاذ
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:30

    التوقيت يجب أن يوافق العقل و الدين: صلاة الفجر في السابعة صباحا في الشتاء و صلاة العشاء في الحادية عشرا صيفا هذا بالإضافة للانعكاسات السلبية على الصحة حيث أصبحنا نقتصد في الطاقة في مقابل صحتنا. و اليوم أصبح بلا بركة مع هذه الساعة الإضافية. المرجو منكم استفتاء الشعب و حذفها إن كان لنا حقا رأي في هذا الوطن العزيز و السلام.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • kimo
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:30

    الساعة الإضافية لها انعكاسات سلبية حتى على المقاولات الصغرى التي لا علاقة لها بالتصدير والاستراد فزبائن هده المقاولات اصابهم ارتباك من ناحية التعامل مع جل المقاولات اما بالنسبة للادارات فحدت ولاحرج حيث كنا نقضي مصلحتين اما الان ياربي تقضي مصلحة واحدة وياربي شوف تشوف انا اصوت على اي حزب يتبنى في مشرروعه الغاء الساعة الإضافية

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • medoujda
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:30

    صراحة هذه الساعة الإضافية لا معنى لها مجرد عبئ على التلاميذ و كذلك النساء اللواتي يعملن في الشركات او غيرها يتعرضن الإعتداء و السرقة من طرف (الشمكارة) سنوات و نحن نطالب بإلغائها و لكن من ننادي …حكومة لا تبالي بمشاكل الشعب.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدو
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:31

    والله الى غير كيرونو فينا كيفما بغاو كيزيدولينا وينقصولينا ويقطعولينا ويدخلونا ويتحكمو فينا وحنا ساكتين والله حتى عيب وعار علينا حنا نيت لي ساكتين …لاكن دوام الحال من المحال الى بقات هكا فلا يبشر بخير ‍♂️

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mona
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:31

    على غير المعلمين لي متضرين راه كلشي حنا في البيضاء كنخرجو في الضلام ومكنلقاوش وسائل النقل وكنوصلو معطلين للعمل وكينقصو لينا من الصالير بسبب التأخير ويقدر لبقينا على هذ الحال يطردونا وهذ الشي كيتكرر يوميا

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي.....
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:32

    ملي كنفتح الشرجم مع التمنية وكنلقا الدراري غاديين ضلمة للمدرسة كنعرف ان هادشي ماشي معقول مكيفكروش لولاد المدرسة… حشوما وعار

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سمير
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:32

    الدولة تعامل المواطنين كأنها إدارة استعمارية لا تراعي المناشدات و المطالب التي عبر عنها أغلب المواطنين. الساعة الإضافية لم تقدم أي اضافة لا على مستوى الاقتصاد في الطاقة ولا حمص ، هو مجرد عناد حكام هذه الرقعة، الدول الحرة تسهر على راحة رعاياها و تستشيرهم في اتخاذ القرارات الصحيحة و ليس التسلط عليهم بقرارات جائرة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحسين
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:33

    هذه الساعة فرضها علينا المستعمر الفرنسي كما فرض علينا لغته وثقافته… والحكومة والبرلمان أثبتو للمغاربة أنهم لا حول لهم ولا قوة.
    وان زمام الأمور بيد الدولة العميقة.لا غير ومن يعتقد خلاف ذالك فهو إما جاهل وأما منافق.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:34

    والله ان ابنائي يعانون صباحا. استيقاظ و ذهاب الى المدرسة في الظلام و برودة الطقس…كل صباح ادعو على من كان ور اء قرار الساعة..حسبنا الله و نعم الوكيل.اتقوا الله في ابنائنا…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:34

    اللهم عجل بزوال هده الساعة الإضافية المشؤومة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ben Chahid
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:34

    نعم لإلغاء الساعة الجديدة… لماذا بريطانيا تتعامل مع العالم بأسره ولم تغير توقيت غرينتش اللذي هو نفس التوقيت المعمول به في المغرب سابقاً قبل إظافة هذه الساعة الحمقاء؟!!!

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المصطفى بوعرير
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:35

    ( وأوضح الفاعل التربوي أن “وزارة التربية الوطنية تركت لمدراء المؤسسات التعليمية حرية اختيار التوقيت المدرسي، لكن معظمهم يطبق الساعة الإضافية المعتمدة من طرف الحكومة،)
    لم تترك وزارة التربية الوطنية لمديري المؤسسات التعليمية العمومية أي حرية اختيار للتوقيت المدرسي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مصلحة فرنسا اولا
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:36

    البرد الشتاء الظلام الاكريساج لا يهمهم وخا تغوت حتى تعي المواطن المغربي لا يساوي شيئاً وكما قال بعضهم اذا وزعت الجنسيات على الحيوانات فالجنسية المغربية ستكون من نصيب حيوان البطريق لان البطريق اسمه طائر ولا يطير ويعيش في الجليد وليس له فرو وإذا دخل الماء يأكله الحوت واذا خرج الى اليابسة يأكله الدب وفوق هذا دائما يصفق

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كولومبو
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:36

    مع الأسف تتجاهل الحكومة المغربية مطالب المواطنين بإلغاء الساعة الإضافية المشؤومة بذريعة تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية من جهة و من جهة أخرى التقارب الزمني مع الشركاء الأوروبيين هذا كلامهم بطبيعة الحال ما بني على باطل فهو باطل ملايير الدولارات الامريكية صرفت على مشاريع نور لتوليد الطاقة الشمسية و أخرى ريحية ولكن هل كان بالامكان مساءلة الحكومة حول هذه المنشآت الحيوية ؟تم الذريعة الأخرى بالقرب من الشركاء الاوروبيين عن اي تقارب يتحدثون و اليوم نرى دولا بفارق 10ساعات و9ساعات عن اوروبا و اقتصادياتهم جد مزدهرة نمور اسيا نموذجا و البرازيل و روندا في افريقيا والتي تحقق أعلى المعدلات في التنمية المغرب لن يكون هو فرنسا لكل سيادته ولا نريد املاءات من اي جهة كانت و متمنياتي هو حذف هذه الساعة و الرجوع إلى الاصل فضيلة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمدين
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:36

    التلاميذ المغاربة ينامون بعد نوم آبائهم ويسهرون الليالي على الفايبسبوك والواتساب وهم الذين من المفروض أن يناموا قبل الساعة الثامنة ويستيقضوا مع الفجر للصلاة والفطور والذهاب الى مدارسهم قبل طلوع الشمس ونحن في المغرب ندافع عن أطفال كسالى ينامون في أنصاص الليالي وبالتالي لا يستيقظون في الصباح الباكر ودائما متأخرين في الالتحاق بمؤسساتهم

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن2
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:38

    قيل الكثير حول حجم الاضرار التي نتجت عن التوقيت الحالي. خاصة في ميدان التعليم . وحتى بالنسبة لقطاعات اخرى. الامر يتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة كالبنوك والموانئ والمطارات والجمارك وغيرها ممن ترتبط علاقاتهم بالخارج. ما شان التعليم والصحة والجماعات المحلية وقطاعات اخرى في كل هذا ؟ تصوروا ادارات تفتح ابوابها على الساعة 8والنصف وتبقى خالية من المواطنين الى حدود الساعة 9 والنصف او اكثر وعند منتصف النهار يقع الضغط على الموظفين ويتعثر العمل . من النافذة اشاهد جحافل الاطفال مصحوبين باوليائهم والليل لا زال قائما. اما في فصل الشتاء والامطار فهو امر لا يمكن وصفه.هذا بالنسبة للبسطاء والضعفاء من المواطنين اما الطبقات الميسورة فهي لا تفرق بين الليل والنهار والصيف والشتاء.كل شيء ميسر لديها.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غريب
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:38

    الناس هنا في أوربا ينامون باكرا و يستفيقون باكرا، تراهم في طريقهم إلى المدرسة باكرا و في الظلام والبرد القارص، ناقشوا ما هو مهم كحالة المدارس وخصوصا في البادية ،تكلموا عن الظلم والفقر والمحسوبية والرشوة والعدالة والثروات المنهوبة، تحدثوا عن القهر والقمع والبؤس أما هذه المواضيع راها غير فشوش

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سلام
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:39

    النهار اللي ايكونو مسوقين للمواطن البسيط ايمكن لكن المساءلة فيها البينكا المال الاقتصاد ..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hicham
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:45

    الساعة المشؤومة من نتاءج التبعية العمياء للماما فرنسا ومع التحالف الجديد النغربي الامريكي نرجو من حكومة الباااجدة ان ينقصو ست ساعات من التوقيت القانوني كرينيتس ارداءا لبايدن القادم الجديد في البيت الابيض في انتضار اعتراف ماما قرنسا بمغربية الصحراء المهم اطفال المغرب يعانون من هده التراهات التي لا تمت بالاقتصاد بصلة بل هي عقاب جماعي لاجل عيون ماما فرنسا اصلا فرنسا لا ياتي من وراءها خير

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رحال
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:45

    ساعة لاتفيد في الاقتصاد شيئا هو فقط تعنت رئيس الحكومة وهدا التعنت سيزيد من نقصان شعبية حزبه التي هي اصلا في الحضيض وما عليه الا الاستجابة لمطالب أغلبية الشعب الدي يلح على تقليص 60 دقيقة فلا يعقل ان نرسل ابناءنا في البادية وحتى في المدن الى مدارسهم حتى قبل ادان صلاة الفجر .لا حول ولا قوة الا بالله لا يجب انتظار حلول شهر رمضان لفعل دلك

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مستجدات قضية "مون بيبي"
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:40

مستجدات قضية "مون بيبي"

صوت وصورة
قرار نقابة أرباب الحمامات
الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:40 9

قرار نقابة أرباب الحمامات

صوت وصورة
معاناة نساء دوار قصيبة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:40 3

معاناة نساء دوار قصيبة

صوت وصورة
مطالب بفتح محطة ولاد زيان
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:33 6

مطالب بفتح محطة ولاد زيان

صوت وصورة
منع احتجاج موظفي التعليم
الأربعاء 20 يناير 2021 - 13:32 2

منع احتجاج موظفي التعليم

صوت وصورة
أسر تناشد الملك محمد السادس
الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:59 7

أسر تناشد الملك محمد السادس