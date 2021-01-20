ظلمة الصباح وقساوة المناخ تعيدان مطلب إلغاء "الساعة الإضافية" بالمدارس

جدل تربوي متصاعد بشأن اعتماد “الساعة الإضافية” في قطاع التربية الوطنية، لا سيما خلال الفترة الشتوية الحالية المتّسمة بأجواء مناخية باردة وبقصر النهار، الأمر الذي يؤثر بالسلب على المردودية التعلمية للمتعلّمين والمتعلّمات الذين يواجهون صعوبات كبيرة على مستوى الاستيقاظ في الصباح الباكر.
ويتّجه التلاميذ إلى المؤسسات الدراسية في الساعات الأولى من الصباح تحت جنح الظلام، خاصة أولئك القاطنين في المناطق الجبلية، الذين يضطرون إلى الاستيقاظ قبل موعد أذان صلاة الفجر، الذي يُرفع بدقائق قليلة قبل حلول الساعة السابعة صباحاً، حتى يسعفهم الوقت لقطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام.
وتطالب الفعاليات التربوية بإلغاء “الساعة الإضافية” في قطاع التربية الوطنية على الأقل، اعتباراً لأدواره التعليمية والتثقيفية البعيدة كل البعد عن الرهانات الاقتصادية التي تحكُم المقاولات الوطنية، في ظل التداعيات الصحية والنفسية الناتجة عن اعتماد التوقيت الرسمي داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، إطار تربوي، إن “الثلوج الغزيرة التي تهاطلت في مجموعة من مناطق البلاد، جعلت الحواضر والقرى تشهد ظروفاً مناخية صعبة، بعدما وصلت درجة الحرارة إلى مستويات منخفضة جدا، الشيء الذي يرخي بظلاله على قطاع التربية الوطنية”.
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الساعة الإضافية المعتمدة من قبل الوزارة الوصية على القطاع تزيد من معاناة المتمدرسين في المناطق النائية، الكائنة بجبال شفشاون والحسيمة وأزيلال وتنغير وغيرها، حيث يستيقظون باكرا للوصول إلى المدرسة في الثامنة والنصف صباحاً”.
وأوضح الفاعل التربوي أن “وزارة التربية الوطنية تركت لمدراء المؤسسات التعليمية حرية اختيار التوقيت المدرسي، لكن معظمهم يطبق الساعة الإضافية المعتمدة من طرف الحكومة، في الوقت الذي ينبغي تعطيل العمل بها في قطاع التعليم”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بقطاع تربوي يهم صحة الأطفال، لا علاقة له بالأهداف الاقتصادية التي يتم الحديث عنها”.
وشدد المتحدث على أن “الساعة الإضافية أربكت السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية، بل أربكت أيضا السير العادي لليوم بأكمله، ما سيُلحق أضرارا كبيرة بالصحة النفسية والبدنية للأطفال الصغار في المستقبل”، مشيرا إلى أن “الدراسات الأوروبية المنجزة حول الموضوع نبّهت إلى انعكاساتها السلبية على الناشئة”.
دابا لمن غانشكيو الشوكة لله لا حياة لمن تنادي وهاهوما المحلليلن حلول وقالو كلمتهم شكون كيسمع
أكيد هناك طرف في هذا البلد يريد إرهاق الشعب واستفزازه وإذلاله واحتقاره بقرارات غريبة ومستفزة ولاتمت لواقع البلد والمواطن !! هذا مؤكد بطبيعة الاجراءات كانهم يريدون الانتقام من الشعب على اثر توجه سياسي معين !! ومن يقرر كهذه الاجراءات يعرف انه لا تطاله متابعة ولا يخاف من صناديق الاقتراع وهذه هي بلية هذا الشعب البءيس
عدد ساعات النهار 4 ساعات في شمال أوروبا و في جنوبها (8 صباح باقة ظلمة،5 لعشية ظلمة) والناس غادة تخدم وتقرا+البرد.علاش بعض المغاربة تيخافو من الظلام؟واش الأمر نفسي أم نتاج تربية مبنية على التخويف؟
الله رحم الوليدين لما حيد لينا هده ساعة حنا تقهرنا
السلام عليكم
جملة وحيدة اقولها لمن فرض علينا هذه الساعة:
عليك ان تترك ابناءك يذهبون الى المدرسة باكرا وبدون نقل او مرافقة حتى وستستنتج وتتأكد من المعاناة التي يعيشها يوميا أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة وخاصة في القرى .
هذه الساعة المنحوسة لا تؤثر فقط على التلاميذ الصغار ليس بالبوادي والجبال بل كذلك بالمدن حيث يتهددهم شبح الاختطاف والاغتصاب من طرف المجرمين الذين يكون الظلام فرصتهم الاكيدة لتربص بضحاياهم …وعلينا ان لا ننسى عشرات الالوف من الفتيات والسيدات اللواتي يتوجهن الى مقار عملهن في جنح الظلام وهن فزعات من التعرض للمكروه على ايدي عتاة المجرمين المتربصين بهن في كل زاوية او مكان فارغ في طريق لقمة العيش القاسي.. منذ عامين تاكد للمغاربة ان اختيار هذه الحكومة لهذا التوقيت غير المناسب انما يدل على تبعيتها للاستعمار الاقتصادي واللوبي الفرنسي داخل المغرب. فماذا استفاد الوطن من هذه الساعة المضافة الا مشاعر الخوف والاحباط التي أمرضت التلاميذ والعاملات وصيرت حياتهم جحيما ….؟
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كنخرج فضلام ومكين لامن لا والوا بلاد زيرو
انا مع اي حزب في الانتخابات القادمة، يتعهد بإعادة الساعة القانونية الى مكانها.
الشكوى لله ولادي يستيقظون بصعوبة شديدة اتصلت بمدير المدرسة أجابني ( هادشي لي عطا الله النيابة مابغاش)
التوقيت المغربي يوافق توقيت رونو انتهى الكلام
بغيت نعرف هاد المحكومة واش ماكاتفكرش على الاقل ملي بغات تفرض الساعة على الشعب تغير اوقات دخول التلاميذ ابتداءا من الساعة 9 بدل 8
فيهم غير الهدرة بلا فايدة وعلى ارض الواقع لا شيء يذكر
الى من سارعوا وهرعوا بإضافة الساعة الغير قانونية ….انظروا الى تلاميذتنا بكل مستوياتهم بمن فيهم اطفال الحضانات…..هل من المعقول أن يستيقظ هؤلاء والظلام ضارب اطنابه …..ظلم وكيف كبير فرضتموه على هذا الشعب عنوة…..لا سماحة لكم ايها المسؤولون …الغير مسؤولين…..!!!؟
انا اعتبر هذا القرار من اغبى القرارات اللتي اتخذت خلال السنوات الاخيرة،معانات المواطنين لا يكترثون الها ابدا
ما ذنب اؤلائك الصغار ينتظرون سيارات النقل المدرسي مع ساعات الفجر… انا لا اسميها سيارات النقل المدرسي لان أغلبية السائقين لا يستحقون ان يسوقوا بصغارنا بتلك الطريقة الوحشية خلاصة القول الله يحسن عوان الصغار… والديهم يدفعون المال من أجل تعذيبهم….
زيادة ساعة عن التوقيت القانوني جريمة مكتملة الأركان في حق الشعب المغربي المغلوب على أمره، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ساهم فيها
ادان الفجر هنا بفاس في 6:50 دقيقة…
والاطفال يتوجب عليهم الاستيقاض في السابعة..ثم الانطلاق الى المدرسة في جوف الليل.
بالله عليكم كيف يأمن والد على طفله ان يرسله في الضلام الحالك الى المدرسة.
اريد ان أسأل الوزير امزازي و رئيس الحكومة و كل من له ذرة انسانية في البلاد…كيف لا تفكرون في الاطفال الذين يدهبون لمدارسهم في الضلام على اقدامهم…ان تكون لأبنائكم سيارات و سواقين يأخذونهم الى المدرسة جيئة و دهابا لا يعني ان كل اطفال الوطن لهم الامكانيات يا عديمي الضمير و الانسانية..
استغرب كيف للمعلمين ان يؤدوا رسالتهم التعليمية النبيلة في قسم جميع التلاميذ فيه نيام…
ما هذا الظلم.
من المخزي ان يسكت النواب النائمون في البرلمان على هذه الفضيحة و ينبرون لإعطاء الضربات السياسية لبعضهم البعض..
يا عديمي الاحساس..في موجة المطر و الثلج الماضية راه الناس كلاو الشحط مع ولادهوم…ماحيلتهوم للبرد ما حيلتهوم للشتا ماحيلتهوم للكلاب الضالة..راه الناس طاحو وتكرفصوا حيث الانارة ماكايناش و الطريق كولها كلاتي دالماء ماكاتعرف فين كاتزطم..كاتمشى حتى تلقا راسك مليوح فشي ترعة..ا ليس فيكم رجل رشيد.
الله ياخد الحق.
راكم شوي معطلين على الساعة الزايدة راه النهار بدا يطوال. كنت تعقب على الساعة الزايدةفي شهر نوفمبر ملي كان النهار قصير. ما شي دبا
الساعة تظاف في أواخر شهر مارس… ويعود التوقيت العادي في شتنبر…. الله يرحم الوالدين
زعما الا نقصو الساعة غادي يمشي الصقيع والثلوج غادي دوب اللهم لمشي ديال الصباح بكري ولا داك لمجي فالسادسة تيكون الخوف وفين ما كان شي مجرم تيخرج
ما كاين ما يتقال. او رديتوها للساعة الجديدة. الديوها فروسكوم او خليو الدراري يقراو.
ماكانتش الساعة الإضافية كنا نقراو مع 8 . دابا كاينا الساعة الإضافية كنقراو مع 9 . يعني لم يتغير شيء إذن لماذا كل هذا اللغط
حرام هذا ضغط كورونا و ضغط الحياة و ضغط الساعة الإضافية و…….. طجييييينا
التوقيت يجب أن يوافق العقل و الدين: صلاة الفجر في السابعة صباحا في الشتاء و صلاة العشاء في الحادية عشرا صيفا هذا بالإضافة للانعكاسات السلبية على الصحة حيث أصبحنا نقتصد في الطاقة في مقابل صحتنا. و اليوم أصبح بلا بركة مع هذه الساعة الإضافية. المرجو منكم استفتاء الشعب و حذفها إن كان لنا حقا رأي في هذا الوطن العزيز و السلام.
الساعة الإضافية لها انعكاسات سلبية حتى على المقاولات الصغرى التي لا علاقة لها بالتصدير والاستراد فزبائن هده المقاولات اصابهم ارتباك من ناحية التعامل مع جل المقاولات اما بالنسبة للادارات فحدت ولاحرج حيث كنا نقضي مصلحتين اما الان ياربي تقضي مصلحة واحدة وياربي شوف تشوف انا اصوت على اي حزب يتبنى في مشرروعه الغاء الساعة الإضافية
صراحة هذه الساعة الإضافية لا معنى لها مجرد عبئ على التلاميذ و كذلك النساء اللواتي يعملن في الشركات او غيرها يتعرضن الإعتداء و السرقة من طرف (الشمكارة) سنوات و نحن نطالب بإلغائها و لكن من ننادي …حكومة لا تبالي بمشاكل الشعب.
والله الى غير كيرونو فينا كيفما بغاو كيزيدولينا وينقصولينا ويقطعولينا ويدخلونا ويتحكمو فينا وحنا ساكتين والله حتى عيب وعار علينا حنا نيت لي ساكتين …لاكن دوام الحال من المحال الى بقات هكا فلا يبشر بخير ♂️
على غير المعلمين لي متضرين راه كلشي حنا في البيضاء كنخرجو في الضلام ومكنلقاوش وسائل النقل وكنوصلو معطلين للعمل وكينقصو لينا من الصالير بسبب التأخير ويقدر لبقينا على هذ الحال يطردونا وهذ الشي كيتكرر يوميا
ملي كنفتح الشرجم مع التمنية وكنلقا الدراري غاديين ضلمة للمدرسة كنعرف ان هادشي ماشي معقول مكيفكروش لولاد المدرسة… حشوما وعار
الدولة تعامل المواطنين كأنها إدارة استعمارية لا تراعي المناشدات و المطالب التي عبر عنها أغلب المواطنين. الساعة الإضافية لم تقدم أي اضافة لا على مستوى الاقتصاد في الطاقة ولا حمص ، هو مجرد عناد حكام هذه الرقعة، الدول الحرة تسهر على راحة رعاياها و تستشيرهم في اتخاذ القرارات الصحيحة و ليس التسلط عليهم بقرارات جائرة.
هذه الساعة فرضها علينا المستعمر الفرنسي كما فرض علينا لغته وثقافته… والحكومة والبرلمان أثبتو للمغاربة أنهم لا حول لهم ولا قوة.
وان زمام الأمور بيد الدولة العميقة.لا غير ومن يعتقد خلاف ذالك فهو إما جاهل وأما منافق.
والله ان ابنائي يعانون صباحا. استيقاظ و ذهاب الى المدرسة في الظلام و برودة الطقس…كل صباح ادعو على من كان ور اء قرار الساعة..حسبنا الله و نعم الوكيل.اتقوا الله في ابنائنا…
اللهم عجل بزوال هده الساعة الإضافية المشؤومة
نعم لإلغاء الساعة الجديدة… لماذا بريطانيا تتعامل مع العالم بأسره ولم تغير توقيت غرينتش اللذي هو نفس التوقيت المعمول به في المغرب سابقاً قبل إظافة هذه الساعة الحمقاء؟!!!
( وأوضح الفاعل التربوي أن “وزارة التربية الوطنية تركت لمدراء المؤسسات التعليمية حرية اختيار التوقيت المدرسي، لكن معظمهم يطبق الساعة الإضافية المعتمدة من طرف الحكومة،)
لم تترك وزارة التربية الوطنية لمديري المؤسسات التعليمية العمومية أي حرية اختيار للتوقيت المدرسي
البرد الشتاء الظلام الاكريساج لا يهمهم وخا تغوت حتى تعي المواطن المغربي لا يساوي شيئاً وكما قال بعضهم اذا وزعت الجنسيات على الحيوانات فالجنسية المغربية ستكون من نصيب حيوان البطريق لان البطريق اسمه طائر ولا يطير ويعيش في الجليد وليس له فرو وإذا دخل الماء يأكله الحوت واذا خرج الى اليابسة يأكله الدب وفوق هذا دائما يصفق
مع الأسف تتجاهل الحكومة المغربية مطالب المواطنين بإلغاء الساعة الإضافية المشؤومة بذريعة تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية من جهة و من جهة أخرى التقارب الزمني مع الشركاء الأوروبيين هذا كلامهم بطبيعة الحال ما بني على باطل فهو باطل ملايير الدولارات الامريكية صرفت على مشاريع نور لتوليد الطاقة الشمسية و أخرى ريحية ولكن هل كان بالامكان مساءلة الحكومة حول هذه المنشآت الحيوية ؟تم الذريعة الأخرى بالقرب من الشركاء الاوروبيين عن اي تقارب يتحدثون و اليوم نرى دولا بفارق 10ساعات و9ساعات عن اوروبا و اقتصادياتهم جد مزدهرة نمور اسيا نموذجا و البرازيل و روندا في افريقيا والتي تحقق أعلى المعدلات في التنمية المغرب لن يكون هو فرنسا لكل سيادته ولا نريد املاءات من اي جهة كانت و متمنياتي هو حذف هذه الساعة و الرجوع إلى الاصل فضيلة.
التلاميذ المغاربة ينامون بعد نوم آبائهم ويسهرون الليالي على الفايبسبوك والواتساب وهم الذين من المفروض أن يناموا قبل الساعة الثامنة ويستيقضوا مع الفجر للصلاة والفطور والذهاب الى مدارسهم قبل طلوع الشمس ونحن في المغرب ندافع عن أطفال كسالى ينامون في أنصاص الليالي وبالتالي لا يستيقظون في الصباح الباكر ودائما متأخرين في الالتحاق بمؤسساتهم
قيل الكثير حول حجم الاضرار التي نتجت عن التوقيت الحالي. خاصة في ميدان التعليم . وحتى بالنسبة لقطاعات اخرى. الامر يتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة كالبنوك والموانئ والمطارات والجمارك وغيرها ممن ترتبط علاقاتهم بالخارج. ما شان التعليم والصحة والجماعات المحلية وقطاعات اخرى في كل هذا ؟ تصوروا ادارات تفتح ابوابها على الساعة 8والنصف وتبقى خالية من المواطنين الى حدود الساعة 9 والنصف او اكثر وعند منتصف النهار يقع الضغط على الموظفين ويتعثر العمل . من النافذة اشاهد جحافل الاطفال مصحوبين باوليائهم والليل لا زال قائما. اما في فصل الشتاء والامطار فهو امر لا يمكن وصفه.هذا بالنسبة للبسطاء والضعفاء من المواطنين اما الطبقات الميسورة فهي لا تفرق بين الليل والنهار والصيف والشتاء.كل شيء ميسر لديها.
الناس هنا في أوربا ينامون باكرا و يستفيقون باكرا، تراهم في طريقهم إلى المدرسة باكرا و في الظلام والبرد القارص، ناقشوا ما هو مهم كحالة المدارس وخصوصا في البادية ،تكلموا عن الظلم والفقر والمحسوبية والرشوة والعدالة والثروات المنهوبة، تحدثوا عن القهر والقمع والبؤس أما هذه المواضيع راها غير فشوش
النهار اللي ايكونو مسوقين للمواطن البسيط ايمكن لكن المساءلة فيها البينكا المال الاقتصاد ..
الساعة المشؤومة من نتاءج التبعية العمياء للماما فرنسا ومع التحالف الجديد النغربي الامريكي نرجو من حكومة الباااجدة ان ينقصو ست ساعات من التوقيت القانوني كرينيتس ارداءا لبايدن القادم الجديد في البيت الابيض في انتضار اعتراف ماما قرنسا بمغربية الصحراء المهم اطفال المغرب يعانون من هده التراهات التي لا تمت بالاقتصاد بصلة بل هي عقاب جماعي لاجل عيون ماما فرنسا اصلا فرنسا لا ياتي من وراءها خير
ساعة لاتفيد في الاقتصاد شيئا هو فقط تعنت رئيس الحكومة وهدا التعنت سيزيد من نقصان شعبية حزبه التي هي اصلا في الحضيض وما عليه الا الاستجابة لمطالب أغلبية الشعب الدي يلح على تقليص 60 دقيقة فلا يعقل ان نرسل ابناءنا في البادية وحتى في المدن الى مدارسهم حتى قبل ادان صلاة الفجر .لا حول ولا قوة الا بالله لا يجب انتظار حلول شهر رمضان لفعل دلك