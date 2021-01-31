عراقيل بالجملة تواجه افتتاح مطرح جديد للنفايات في العاصمة الاقتصادية

بينما تستعد جماعة الدار البيضاء لإنهاء الكارثة البيئية المتمثلة في مطرح مديونة، وضعت جماعة المجاطية أولاد طالب شروطا أمامها من شأنها عرقلة مسعاها هذا.
وحسب مصادر جريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن جماعة المجاطية التابعة لإقليم مديونة، التي يتواجد على ترابها المطرح الجديد الذي من المقترض أن يعوض مطرح مديونة، ترفض فتحه والترخيص له على الرغم من كونه صار جاهزا لاستقبال النفايات.
وكشفت المصادر أن مطرح النفايات الجديد لم يعد يفصله عن الدخول في الخدمة سوى ترخيص جماعة المجاطية أولاد طالب، مؤكدة أنه تم تجهيزه بمختلف المعدات والوسائل اللازمة، مع تعيين عناصر الأمن الخاص الذين سيشرفون على تأمينه.
وأوردت مصادر من داخل ولاية جهة الدار البيضاء سطات أن رئيس جماعة المجاطية أولاد طالب وجه رسالة إلى كل من الوالي ورئيس الجهة وعامل مديونة ورئيس جماعة الدار البيضاء، يقول فيها إن هذا المشروع الكبير لا يمكن أن إعطاء انطلاقته دون مراعاة مجموعة من النقط.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن رئيس الجماعة المذكورة يرى أنه من الناحية التقنية، فإن المشروع الضخم لم يتم تجهيزه وفقا لما جاء في الاتفاقية المبرمة.
كما شددت الرسالة على أنه من الناحية الإدارية، فإن مجموعة من الوثائق لم يتم تسليمها إلى الجماعة القروية المجاطية أولاد طالب.
واستغربت مصادر هسبريس إقدام رئيس الجماعة المذكورة على “وضع العصا في الرويضة” أمام هذا المشروع الكبير في هذا الوقت بالتحديد، خصوصا وأن المطرح صار جاهزا ولا يمكن تأخير فتحه وقتا أطول من هذا.
وتراهن جماعة الدار البيضاء على مطرح المجاطية للمساهمة في حل إشكالية جمع وطمر النفايات، في انتظار إنجاز المطرح الجديد الذي سيقام على مساحة 24 هكتارا.
وسيتم تشغيل المطرح الجديد بالمجاطية، الذي يوجد بمحاذاة المطرح الحالي بمديونة الذي كان يفترض إغلاقه منذ فترة طويلة، لمدة ثلاث سنوات، وتمتد مساحته على 11 هكتارا.
يجب على المطرح ان يستجيب للمعاير الدولية وخلق شركة خاصة الاعتناء به واخرى لفرز النفايات وشركات أخرى للاستغلال النفايات مثل البلاستيك والزجاج واخرى الاستخدامات الفلاحية والغاز المستخرج من النفايات يجب التعاقد مع شركات الامانية من أجل كسب التجربة في هدا الميدان
*في انتظار إنجاز المطرح الجديد الذي سيقام على مساحة 24 هكتارا.*
انه انجاز ضخم نفخر به، في وقت اصبحت النفايات سلعة ثمينة تستوردها بعض الدول لتدويرها واعادة استعمالها، نقوم نحن بطمر نفاياتنا كما تفعل القطط لطمر مخلفاتها. والقطة معذورة فليس لها عقل تفكر به.
يجب ان يسحب تدبير هذا القطاع الحساس من يد الجماعات، مصنع تدوير واحد في المغرب كله يمكنه تدوير ملايين الاطنان واعادة فرزها.
بدل خسارة اموال ضخمة لتجهيز اراضي شاسعة للطمر وانتظار كارثة بيئية.
واستغربت مصادر هسبريس إقدام رئيس الجماعة المذكورة على “وضع العصا في الرويضة” أمام هذا المشروع الكبير.. لأن ذاك المشروع الكبير يقع على أرض تابعة لجماعته ومن حقه حتى رفض إحداث ذاك المطرح وكل عمالة بالدار البيضاء تنجز مطرحا ومقبرة خاصة بها كما ينجزون مركبات تجارية ورياضية كبيرة في أراضيهم..
La belle photo affichée ci-dessus me fait penser à une géniale expérience vécue pendant 60 jours, jour après jour, dans la décharge publique de Béni -Mellal non comme simple citoyen mais en tant qu’entrepreneur adjudicataire d’un marché public pour aplani sur 5 hectares à l’aide d’un bulldozer de 30 tonnes des milliers de tas d’ordures de différentes natures et provenances (ordures ménagères, déchets des hôpitaux, matériaux de construction en dépôts définitifs, cadavres des animaux, etc). Les travaux ont étaient bien réalisés et dans les délais mais LES RETARDS DE PAIEMENT des créances ont été à l’origine du dépôt du bilan !!
Il est temps de vulgariser cette expérience pour promouvoir les PME dans le SBTP avec comme nobles objectifs de protéger la nature naturelle !!
الكارتة البيئية راها موجودة وغير الناس ولفوها بحال متلا كتكون مسافر فلوتوروت تروا فوا حتى للصخيرات وحتى النواصر ريحة الزبل نون سطوب.
داكشي عندو علاقة بالتقاليد والعادات صعب علينا التقدم وتبديل كيفية العيش والتفكير ولو كان مسؤولا دوشهادات وسلالم فيبقى في الذهن العادات .