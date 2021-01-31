عراقيل بالجملة تواجه افتتاح مطرح جديد للنفايات في العاصمة الاقتصادية

بينما تستعد جماعة الدار البيضاء لإنهاء الكارثة البيئية المتمثلة في مطرح مديونة، وضعت جماعة المجاطية أولاد طالب شروطا أمامها من شأنها عرقلة مسعاها هذا.

وحسب مصادر جريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن جماعة المجاطية التابعة لإقليم مديونة، التي يتواجد على ترابها المطرح الجديد الذي من المقترض أن يعوض مطرح مديونة، ترفض فتحه والترخيص له على الرغم من كونه صار جاهزا لاستقبال النفايات.

وكشفت المصادر أن مطرح النفايات الجديد لم يعد يفصله عن الدخول في الخدمة سوى ترخيص جماعة المجاطية أولاد طالب، مؤكدة أنه تم تجهيزه بمختلف المعدات والوسائل اللازمة، مع تعيين عناصر الأمن الخاص الذين سيشرفون على تأمينه.

وأوردت مصادر من داخل ولاية جهة الدار البيضاء سطات أن رئيس جماعة المجاطية أولاد طالب وجه رسالة إلى كل من الوالي ورئيس الجهة وعامل مديونة ورئيس جماعة الدار البيضاء، يقول فيها إن هذا المشروع الكبير لا يمكن أن إعطاء انطلاقته دون مراعاة مجموعة من النقط.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن رئيس الجماعة المذكورة يرى أنه من الناحية التقنية، فإن المشروع الضخم لم يتم تجهيزه وفقا لما جاء في الاتفاقية المبرمة.

كما شددت الرسالة على أنه من الناحية الإدارية، فإن مجموعة من الوثائق لم يتم تسليمها إلى الجماعة القروية المجاطية أولاد طالب.

واستغربت مصادر هسبريس إقدام رئيس الجماعة المذكورة على “وضع العصا في الرويضة” أمام هذا المشروع الكبير في هذا الوقت بالتحديد، خصوصا وأن المطرح صار جاهزا ولا يمكن تأخير فتحه وقتا أطول من هذا.

وتراهن جماعة الدار البيضاء على مطرح المجاطية للمساهمة في حل إشكالية جمع وطمر النفايات، في انتظار إنجاز المطرح الجديد الذي سيقام على مساحة 24 هكتارا.

وسيتم تشغيل المطرح الجديد بالمجاطية، الذي يوجد بمحاذاة المطرح الحالي بمديونة الذي كان يفترض إغلاقه منذ فترة طويلة، لمدة ثلاث سنوات، وتمتد مساحته على 11 هكتارا.