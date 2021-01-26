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‫تعليقات الزوار

2
  • psg
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 00:32

    بلدنا المغرب أسد إفريقيا العضيم إسترجع صحراءه الأطلسية من يد الإحتلال الإسباني قبل أكثر من خمسة واربعون سنة مضت وانتهى الأمر ولا لتفريط فى صحراءنا الشرقية المغربية السليبة بشار القنادسة تبلاله تندوف

    6
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  • الجزائر والبليزاريو وجه واحد
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 01:26

    عسابة البليزاريو ماهي الا عصابة عسكر الجزائر المقنعة تحت قناع هادا الاسم وهدا قد كشفه الجميع

    0
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