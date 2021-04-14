فعاليات في طانطان تحتفي بالشاعر عمر الراجي

نظمت فعاليات مدينة بطانطان، حفل تكريم على شرف الشاعر عمر الراجي، نظير مشاركته المتميزة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مسابقة “أمير الشعراء”، التي أسدل الستار على نهائياتها الثلاثاء الماضي بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وحول التكريم، قال عمر الراجي: “شكرا لأهلي في مدينة الطنطان ممثلة في اللجنة المنظمة، وشكرا لسلطاتها وهيئاتها السياسية والمدنية والحقوقية، وشكرا للشعراء والمثقفين الذين حضروا وساهموا في هذا التكريم الباذخ الجميل.. لقد شرفتموني، وألبستموني بردة محبتكم؛ وهي تاج فوق التاج، وفوق اللغة، وفوق الوصف”.

وكان الشاعر المحتفى به أنهى الدور النهائي في الرتبة الخامسة، إلى جانب خمسة شعراء مشاركين ينتمون إلى أربعة بلدان عربية؛ وهم سلطان الضيط من السعودية الذي حل في المركز الأول وحاز لقب هذه الدورة، ومحمد المامي من موريتانيا الذي جاء في المركز الثاني، فيما حلت حوراء الهميلي من السعودية في المركز الثالث، وزينب جبار من العراق في المركز الرابع، والسيد خلف أبو ديوان من مصر الذي حل سادسا.