"قانون الولوجيات" يواجه تحدي التطبيق وحماية حقوق "ذوي الإعاقات"

رغم توفر المغرب على قانون يتعلق بالولوجيات منذ قرابة العقدين من الزمن، إلا أن واقع الحال يظهر غياب احترام لحقوق ذوي الإعاقة في عدد من البنايات والفضاءات العمومية.

وينص القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات على ضرورة توفر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل على شروط استعمالها من الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل سهل، وخصوصا ذوي الإعاقة الحركية.

وفي المادة 8 منه، جرى التنصيص على تخصيص نسبة في كل موقف عمومي للسيارات أو مرآب تابع لبناية مفتوحة للعموم مخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين، لكن هذا المقتضى لم يتم احترامه، بحسب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

وقال الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مقترح قانون قدمه الأسبوع الجاري بمجلس النواب لتعديل هذه المادة، إن “معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج لمختلف الإدارات والمرافق العمومية وشبه العمومية، تبقى من ضمن أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم”.

وجاء في تقديم المقترح أن “معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة في هذا الصدد مستمرة على الرغم من تنصيص القانون على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات”.

وأورد الفريق البرلماني أنه “بعد مرور 18 سنة على صدور القانون، يظهر واقع الممارسة افتقار البنايات والفضاءات العمومية إلى الولوجيات، وإن وجدت فإنها لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وعقبة تمنعهم من التمتع بحقوقهم على غرار الأسوياء”.

ولاحظ الفريق البرلماني أن “الأماكن المخصصة لوقوف السيارات والدراجات نموذج حي لمدى غياب الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وأزقتها التي تعرف الأماكن المخصصة لوقوف السيارات بها غياباً تاماً لأي مناطق مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو شأن عدد من الدول المجاورة”.

ومن أجل تجاوز هذا الوضع، اقترح الفريق البرلماني تعديل المادة 8 من القانون رقم 10.03 بالتنصيص على تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مجموع الأماكن المخصصة لوقوف السيارات لفائدة ذوي الإعاقة في كل موقف عمومي للسيارات أو مرآب تابع لبناية مفتوحة للعموم.

كما دعا المقترح إلى وجوب تخصيص نسبة لا تقل عن مكانين تخصص لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل شارع أو زقاق يتضمن موقفاً عمومياً للسيارات، وضرورة وضع علامة بارزة ولافتة تحدد المكان المخصص لهم.