كرات شفافة في حفلة بأمريكا تضمن التباعد الجسدي 

نظمت الفرقة الموسيقية “فليمن ليبس” حفلا فريدا في أوكلاهوما الأمريكية، مع تخصيص لكل زوجين وفرد وحتى الفرقة ذاتها كرة شفافة قابلة للنفخ تشبه فقاعة.

وحسب ما نشرته صحيفة بي بي سي، فقد تضمن العرض 100 فقاعة، ويمكن لكل واحدة أن تستوعب ثلاثة أشخاص، مع توفرها على مكبر صوت إضافي عالي التردد، ما ساعد على منع كتم الصوت، بالإضافة إلى قنينة ماء ومروحة تعمل بالبطارية ومنشفة وعلامة “يجب أن أتبول” أو “الجو حار هنا” في حالة تعطل المروحة.

كما جاءت الفكرة من الموسيقي واين كوين، الذي غالبا ما يتدحرج على الحشد في كرة “زورب” أثناء حفلات الفرقة، ليتم العمل عليها من أجل الضمان والحفاظ على مسافات التباعد الجسدي.