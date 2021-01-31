"كورونا" يفشل خطط استعادة معدات "راديو تيتانيك"

ألغيت رحلة استكشافية بسبب وباء كوفيد-19 والمعارك القانونية التي لازالت مستمرة، من أجل استعادة الراديو التلغراف اللاسلكي “ماركوني”، الذي حاول إرسال نداءات استغاثة من سفينة التيتانيك، التي نجا منها تقريبا 700 شخص من أصل 2223 فردا.

ووفق صحيفة “غارديان”، فإنه بعدما تسببت جائحة فيروس “كورونا” في إفشال خطط استعادة وعرض معدات راديو تيتانيك، أشارت شركة “رويال ميل شيب” إلى الصعوبات المتزايدة المرتبطة بالسفر الدولي والخدمات اللوجستية، والمخاطر الصحية المرتبطة بفريق الرحلة الاستكشافية.

كما كان على الشركة ذاتها الاستغناء عن خبراء بارزين في المجال المتعلق بـحادث تيتانيك مثل: ديف جالو، وبي إتش نارجوليت، وبيل سعودر وويليام لانج، بالإضافة إلى أنها عانت ما يقرب من عام دون مصدر إيرادات أساسية، بعدما فرضت القيود، بسبب الفيروس، إغلاق معارض من مجموعتها الضخمة من القطع الأثرية لسفينة تايتانيك.

ورغم إعادة افتتاح عدد من المعارض التي تحتضن بعض بقايا السفينة، إلا أنها تعرف إقبالا محدودا، حسب الصحيفة عينها.

ودفع محامو الحكومة الأمريكية في اتجاه أن هذه البعثة الاستكشافية غير مرخص لها، بموجب القانون الفيدرالي والاتفاقية الدولية مع بريطانيا، بأن تتجه نحو حطام السفينة.

ويضيف المحامون بأن الشركة يجب أن تسعى إلى الحصول على إذن من الحكومة لإزالة الراديو، لأن السفينة الغارقة هي نصب تذكاري معترف به لحوالي 1500 شخص ماتوا.