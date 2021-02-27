معهد "إيشاد" يخصص منحا لطلاب مغاربة بكندا

أعلن المعهد العالي للدراسات العليا في التنمية المستدامة “إيشاد” اختيار 13 طالبة وطالبا للاستفادة من منحة دراسية تقدر قيمتها بخمسين ألف دولار كندي للطالب الواحد.

وأوضح بيان توصلت به هسبريس أن المنحة الدراسة تغطي مدة سنة بالمجان في معهد “إيشاد”، وينتقل بعدها الطلاب المغاربة إلى كندا للدراسة مجانا وبمنحة سنوية تبلغ 14500 دولار، لتغطية المصاريف الشخصية للطالب الواحد، مضيفا أن “الطلاب سيحصلون بعد سنتين على الماستر المهني في تخصصات لها علاقة بالمتغيرات المناخية والبيئة وعلوم الماء”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “طبقا للتوجيهات الملكية من أجل العمل على جذب استثمارات أجنبية للأقاليم الجنوبية، سيستفيد الطلاب من تكوين خاص لمواكبة الاستثمارات في جنوب المغرب”، موردا أن “هناك ثلاثة طلاب ينحدرون من جهة الداخلة وادي الذهب”.

وبعدما أكد البيان على أن “القيمة الإجمالية لمجموع المنح تبلغ أزيد من نصف مليون دولار”، أوضح أن معهد “إيشاد” يعمل طبقا لمناهج مؤسسات التعليم العالي الكندي، ويرتبط باتفاقيات دائمة علمية وأكاديمية مع عدة مؤسسات كندية.

وعلى الرغم من الظروف الوبائية الحالية، يضيف البيان، فإن “إيشاد” يعمل بكيفية عادية، مع احترام تام لجميع الشروط الصحية والاحترازية.