"مكافحة العصابات" توقف شخصين نواحي بيوكرى

"مكافحة العصابات" توقف شخصين نواحي بيوكرى
صور: هسبريس
السبت 27 فبراير 2021 - 19:07

أوقفت الفرقة الجهوية لمكافحة العصابات التابعة لولاية أمن أكادير، السبت، شخصين؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق أساسا بحيازة وترويج الممنوعات.

وانتقلت الفرقة سالفة الذكر إلى دوار “الزمل”، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، غير بعيد عن مدينة بيوكرى، حيث أفلح كمين نصبته العناصر الأمنية في إسقاط الشخصين المعنيين.

ويشكل الموقوفان موضوع ما لا يقل عن ست مذكرات بحث وطنية، وذلك في مجال ترويج المخدرات، كما ذكرا في محاضر استماع مع موقوفين سابقين، اعتبارا لكونهما مزودين لهما بالممنوعات.

وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل إتمام مسطرة الاستماع والبحث معهما، قبل تقديمهما أمام أنظار العدالة.

أمن أكادير بيوكري ترويج الممنوعات مكافحة العصابات

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