ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان اللقاح ضد الجائحة

أعلن قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا، اليوم السبت، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد”.

وقال متحدث إن الملكة (94 عاما) وزوجها (99 عاما) “تلقيا اليوم لقاحهما ضد كوفيد-19″، لينضما بذلك إلى نحو مليون ونصف مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بالمملكة المتحدة.

وقال مصدر ثان لوكالة الأنباء البريطانية إن الملكة وزوجها تلقيا التطعيم من قبل طبيب العائلة المالكة بقصر ويندسور حيث يقضيان فترة العزل.

وأوضحت الوكالة أن الملكة، التي عادة ما تتكتم إزاء وضعها الصحي، “قررت نشر هذه المعلومات من أجل تجنب عدم الدقة والشائعات المحتملة”.