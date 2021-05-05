نادر .. سيدة تضع 9 توائم

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‫تعليقات الزوار

9
  • عصام الوجدي
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:32

    سبحان الله العظيم رب العرش العظيم.
    اللهم بارك فيهم وفي والديهم . اللهم انعم عليهم وعلى امهم بالصحة والعافية والعمر المديد يارب العالمين

    64
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  • ibrahim
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:36

    سبحان الله العظيم رب العرش العظيم

    31
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  • وجدة
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:36

    سبحان الله تبارك الله الله يحميهم وأتمنى من آلام الشفاء والله يخليهم ليها

    21
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  • N.H
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:36

    المغرب مشا فيها الأفارقة كيبيضو مشي كيولدو،غير 5 بحال هادي و يوليو الأفارقة كثر من المغاربة

    -116
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  • عبدالله
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:37

    سبحان الله العضيم ولله في خلقه شؤون اللهم أنبتهم نباتا حسنا وأجعلهم قرة عين لوالديهم

    31
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  • القاسمي
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:42

    بورك لهما في الموهوب وشكروا الواهب ورزقوا برهم وبلغوا أشدهم..
    من خلقهم قادر على رزقهم..

    14
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  • LM
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:48

    كم اتمنى لكل المواطنين وخصوصا الطبقة المتواضعة هدا النوع من الخدمات الطبية.لان الاغلبية منهم يحرمون انفسهم من العلاج من قلة الامكانيات ويفضلون الابتعاد عن الطبيب

    7
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  • ف .ع
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:51

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، على سلامة الأم وبالشفاء العاجل، وعمر مديد للصبية ، ونرفع القبعة لأطباءنا BRAVO

    11
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  • الحساني
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:53

    الحمد لله على سلامتها،أين أصحاب أفضل منظومة صحية في إفريقيا ،أريدهم أن يروا الفيديو،ماشاء الله على كفاءة الأطباء المغاربة،السيدة أتت من مالي لتنجب في المغرب فخر للأطر المغربية،فخر للمغرب،الحمد لله.

    15
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