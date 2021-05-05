نادر .. سيدة تضع 9 توائم

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تعليقات الزوار9
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سبحان الله العظيم رب العرش العظيم.
اللهم بارك فيهم وفي والديهم . اللهم انعم عليهم وعلى امهم بالصحة والعافية والعمر المديد يارب العالمين
سبحان الله العظيم رب العرش العظيم
سبحان الله تبارك الله الله يحميهم وأتمنى من آلام الشفاء والله يخليهم ليها
المغرب مشا فيها الأفارقة كيبيضو مشي كيولدو،غير 5 بحال هادي و يوليو الأفارقة كثر من المغاربة
سبحان الله العضيم ولله في خلقه شؤون اللهم أنبتهم نباتا حسنا وأجعلهم قرة عين لوالديهم
بورك لهما في الموهوب وشكروا الواهب ورزقوا برهم وبلغوا أشدهم..
من خلقهم قادر على رزقهم..
كم اتمنى لكل المواطنين وخصوصا الطبقة المتواضعة هدا النوع من الخدمات الطبية.لان الاغلبية منهم يحرمون انفسهم من العلاج من قلة الامكانيات ويفضلون الابتعاد عن الطبيب
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، على سلامة الأم وبالشفاء العاجل، وعمر مديد للصبية ، ونرفع القبعة لأطباءنا BRAVO
الحمد لله على سلامتها،أين أصحاب أفضل منظومة صحية في إفريقيا ،أريدهم أن يروا الفيديو،ماشاء الله على كفاءة الأطباء المغاربة،السيدة أتت من مالي لتنجب في المغرب فخر للأطر المغربية،فخر للمغرب،الحمد لله.