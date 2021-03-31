نادلة تنهي حياتها شنقا وسط مدينة تاونات

وضعت، في ظروف غامضة، شابة تبلغ من العمر 32 سنة، حدا لحياتها شنقا، الأربعاء، قرب خزان الماء الصالح للشرب الكائن بحي النور وسط مدينة تاونات.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن الشابة المذكورة، التي كانت تشتغل، قيد حياتها، نادلة بأحد مقاهي مدينة تاونات، عثر عليها من طرف أحد المارة جثة هامدة معلقة إلى شجرة.

وكانت المعنية بالأمر، التي تنحدر من جماعة عبد الغاية سواحل بإقليم الحسيمة، تعيش، حسب المصادر ذاتها، ظروفا اجتماعية صعبة.

وتم نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي؛ فيما فتحت المصالح الأمنية بمدينة تاونات بحثا حول ملابسات وقوع الحادث.