نادي الوداد يخطب ود لكحل أمام "نقص الأجنحة"

فتح الوداد الرياضي قبل أسبوع صفحة جديدة من مسلسل مفاوضاته “الماراثونية” مع أيوب لكحل، لاعب فريق المغربي التطواني، بغية الاستفادة من خدماته خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن كان قريبا من ضمه خلال “المركاتو” الماضي.

وأوضحت مصادر مطلعة في تواصل مع “هسبورت” أن المفاوضات بين الطرفين بدأت مجددا نهاية الأسبوع الماضي وبـ”طريقة صحيحة” هذه المرة، حسب تعبير المصدر ذاته، الذي أضاف أن المحادثات ما زالت قائمة بين الجانبين من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي يهم جميع التفاصيل المالية والرياضية المتعلقة بالصفقة.

وحاول ممثلو اللاعب طيلة الأيام القليلة الماضية تمهيد الانتقال إلى الوداد الرياضي عبر الاتفاق على كافة الأمور الإدارية والمستحقات المادية العالقة للاعب في المغرب التطواني، قبل استئناف التفاوض مع إدارة النادي البيضاوي، حيث رجحت المصادر ذاتها أن يحصل تطور في الموضوع الأسبوع المقبل.

وكشفت المصادر ذاتها أن اللاعب يرغب هذه المرة في إنهاء شكليات انتقاله بصفة نهائية إلى الوداد الرياضي من أجل بدء مرحلة التحضيرات قبل استئناف المنافسات، وذلك بعد رفضه إتمام الانتقال خلال “المركاتو” الصيفي الماضي، “بسبب الضغوطات الكثيرة التي تعرض لها في تلك المرحلة”.

من جهة أخرى أوضحت مصادر مقربة من الملف أن التفاصيل المالية التي تهم الصفقة هي التي تؤخر إعلان انتقال اللاعب إلى الوداد الرياضي، حيث قلص الفريق “الأحمر” من منحة الموسم الأول المقترحة على اللاعب، بسبب تدشينه الموسم مع الفريق التطواني وخوضه بعض المباريات لحساب منافسات البطولة وكأس العرش بقميص “الماط”.