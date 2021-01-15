وزير العدل يدشن مركز القاضي المقيم في الريش

وزير العدل يدشن مركز القاضي المقيم في الريش
صور: هسبريس
الجمعة 15 يناير 2021 - 23:13

جرى، الجمعة، تدشين مركز القاضي المقيم بمدينة الريش التابعة لإقليم ميدلت، الذي يهدف إلى تحقيق ولوج أفضل إلى مرفق العدالة.

أشرف على افتتاح هذا المرفق القضائي كل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم ميدلت، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، بحضور مختلف السلطات، العسكرية والمدنية والقضائية والأمنية، والمنتخبين.

ويأتي إنجاز هذا المرفق القضائي تماشيا مع رؤية الوزارة لتمكين مكونات العدالة من العمل في ظروف مريحة، وكذا تعزيزا للبنية التحتية للمرافق القضائية بالدائرة القضائية للرشيدية.

وأوضحت وزارة العدل أن هذه البناية شيدت وفق مواصفات دقيقة تجمع بين أصالة المعمار المغربي وحداثة التصاميم الهندسية، مع استحضار الخصوصية التاريخية والثقافية لجهة درعة تافيلالت.

وأضافت الوزارة أن “البناية تتوفر على كل المواصفات المطلوبة في محكمة ابتدائية من حيث المساحة والمرافق والفضاءات وعدد المكاتب والقاعات، ما يجعلها تستجيب لحاجيات العدالة بهذه المنطقة العزيزة من وطننا”.

إقليم ميدلت القاضي المقيم بمدينة الريش جهة درعة تافيلالت وزير العدل

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