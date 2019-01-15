اعتداء جسدي ولفظي يطال صحافي هسبريس

هسبريس من الدار البيضاء

تعرض الزميل الصحافي عبد الإله شبل، ظهر اليوم الثلاثاء، لاعتداء جسدي ولفظي من طرف عنصر ينتمي إلى سلك القوات المساعدة، وذلك أثناء مزاولته مهامه خلال اندلاع النيران بحافلة تابعة لشركة "مدينة بيس" بتقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا بالدار البيضاء.

وفِي وقت كان الزميل الصحافي يحاول نقل أطوار الحريق، أبى العنصر المذكور إلا أن يمنعه من القيام بعمله، رغم تعريفه بصفته المهنية، مصرا على إبعاده، ومتغاضيا عن صحافيين ومواطنين كانوا يستعملون تقنية "اللايف".

وبعد تدخل بعض العناصر الأمنية من أجل تلطيف الأجواء بين الصحافي وعنصر القوات المساعدة، عاد هذا الأخير بعد انصراف الزميل رفقة مصور الجريدة وصحافي من جريدة هسبورت، ليواصل عنتريته أمام المواطنين، ويعتدي على الصحافي عبد الإله شبل.

وتعرض الزميل لاعتداء بطريقة وحشية من طرف العنصر المذكور، مذكرا إياه والمواطنين بـ"عهد الاستعمار"، مخاطبا إياه: "بغيتيني نوريك أيام الاستعمار"، إلى جانب استعماله كلمات نابية، وثقتها كاميرا الجريدة، إذ أمسك بتلابيبه، وضربه أمام أنظار المواطنين وعلى بعد أمتار قليلة من مقر الجريدة، ما أثار تذمر واستياء العديد من المواطنين، لكون الرجل لم يحترم البذلة التي يرتديها وما تفرضه على صاحبها من وقار.

وأصيب زميلنا، جراء هذا الاعتداء الهمجي من طرف عنصر القوات المساعدة، على مستوى العنق، بعد محاولة المعتدي خنقه، إلى جانب إصابة على مستوى القدم.