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الرئيسية | حوادث | اعتداء جسدي ولفظي يطال صحافي هسبريس

اعتداء جسدي ولفظي يطال صحافي هسبريس

اعتداء جسدي ولفظي يطال صحافي هسبريس
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:20

تعرض الزميل الصحافي عبد الإله شبل، ظهر اليوم الثلاثاء، لاعتداء جسدي ولفظي من طرف عنصر ينتمي إلى سلك القوات المساعدة، وذلك أثناء مزاولته مهامه خلال اندلاع النيران بحافلة تابعة لشركة "مدينة بيس" بتقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا بالدار البيضاء.

وفِي وقت كان الزميل الصحافي يحاول نقل أطوار الحريق، أبى العنصر المذكور إلا أن يمنعه من القيام بعمله، رغم تعريفه بصفته المهنية، مصرا على إبعاده، ومتغاضيا عن صحافيين ومواطنين كانوا يستعملون تقنية "اللايف".

وبعد تدخل بعض العناصر الأمنية من أجل تلطيف الأجواء بين الصحافي وعنصر القوات المساعدة، عاد هذا الأخير بعد انصراف الزميل رفقة مصور الجريدة وصحافي من جريدة هسبورت، ليواصل عنتريته أمام المواطنين، ويعتدي على الصحافي عبد الإله شبل.

وتعرض الزميل لاعتداء بطريقة وحشية من طرف العنصر المذكور، مذكرا إياه والمواطنين بـ"عهد الاستعمار"، مخاطبا إياه: "بغيتيني نوريك أيام الاستعمار"، إلى جانب استعماله كلمات نابية، وثقتها كاميرا الجريدة، إذ أمسك بتلابيبه، وضربه أمام أنظار المواطنين وعلى بعد أمتار قليلة من مقر الجريدة، ما أثار تذمر واستياء العديد من المواطنين، لكون الرجل لم يحترم البذلة التي يرتديها وما تفرضه على صاحبها من وقار.

وأصيب زميلنا، جراء هذا الاعتداء الهمجي من طرف عنصر القوات المساعدة، على مستوى العنق، بعد محاولة المعتدي خنقه، إلى جانب إصابة على مستوى القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - جواد ابير الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:34
هذا تصرف لا يجوز في حق صحفي لا يادي إلا واجبه المهني نتمنى الشفاء للأخ عبد الإلاه شبل ونتمنى له التوفيق في مهمته الصعبة والمتعبة.
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5
2 - رضوان الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:37
دائما أكن إحتراما كبيرا لرجال الامن والقوات المساعدة ولكن مع الأسف هناك دائما بعض العناصر منهم التي تظن انها يمكن لها ان تفعل ما تشاء وهي فوق القانون ولا من يعترض لها وهذه العناصر هي بالضبط السبب في ان بعض المواطنين لا يحترمونهم.
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3
3 - مقهور من ظلم المخزن الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:38
هادا غير صحافي و لكاميرة خدامة و شنو طرا فيه، خونا المواطن العادي يعلم الله حالو مع الظلمات التي يتعرض لها
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4
4 - غير راضية على الوضع الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:42
مخزني خاصو التربية حاس براسك حشومة تضرب راجل يزاول عمله وانت عامل فيها بطل وانت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيء
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5
5 - adnane الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:43
بالعربية قال لكم متشوهوش المجلس البلدي والشركة
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