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الرئيسية | جهات | اتحاد نقابات البيضاء يواصل الاحتجاج ضد الحكومة

اتحاد نقابات البيضاء يواصل الاحتجاج ضد الحكومة

اتحاد نقابات البيضاء يواصل الاحتجاج ضد الحكومة
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:36

قال الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى إنه "منخرط بقوة في الشهر الاحتجاجي والاستنكاري الذي ينظم من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر الجاري، ويحيّي بحرارة الروح النضالية العالية التي أبان عنها عمال وعاملات ومناضلات ومناضلو مختلف القطاعات المهنية خلال المحطات النضالية والاحتجاجية التي تم تدشينها في 25 و30 شتنبر، و3 أكتوبر".

ودعا الاتحاد سالف الذكر إلى "مواصلة التعبئة والاحتجاج لإنجاح المحطات النضالية المقبلة المبرمجة في 6 أكتوبر أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، و7 أكتوبر بالحي الصناعي مولاي رشيد، و14 أكتوبر بالحي الصناعي سيدي معروف عين الشق".

ودعا التنظيم النقابي أيضا إلى "إنجاح مختلف النضالات والاحتجاجات التي ستنظمها الجامعات والنقابات الوطنية والنقابات الموحدة إلى غاية 20 أكتوبر"، مشيرا إلى أن "العاملات والعمال بالحي الصناعي مولاي رشيد سيستمرون في احتجاجاتهم بالحي الصناعي إلى أن يتم إرجاع المطرودين والموقوفين تعسفا إلى عملهم".

وبعدما استنكر الاتحاد "طرد الأجراء من العمل تحت ذريعة "كوفيدـ 19"، أدان "الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة"، معبرا عن "احتجاجه على مشاريع القوانين التراجعية كمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، ومشروع قانون النقابات".

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى قرّر توجيه مذكرة إلى والي الجهة وعمال المقاطعات والأقاليم بالجهة حول الأوضاع المزرية للطبقة العاملة والانتهاكات والخروقات السافرة للقوانين؛ وعلى رأسها الحريات النقابية، والطرد التعسفي للعاملات والعمال تحت ذريعة كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 14:01
نفس الصورة نفس النهج نفس الطرق نفس الوقفات نفس الإضرابات نفس المطالب، ونفس الوجوه، ولا جديد ولا تغيير ولا تقدم ولا ازدهار، ولا اهتمام بالمواطن، الكل لا يرى سوى مصالحه، سوى امتيازاته، سوى بقاءه على رءاسة النقابات التي لا تريد تقدم المغر ب ولا بلاده المغرب، اتقوا الله في مغربكم وفي المغاربة.
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2 - ابو مروان الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 14:05
الكل يحتج والكل يعتبر افكاره هي الصائبة لكن المشكل هو من يؤدي فاتورة هده الأفكار انه المواطن العادي الدي لم يعد قادر على تحمل هده الغوغائية لقد وصل السيل الزبى وما اخافه هو رد المواطنين الدي ان تم فسياتي على الاخضر واليابس فادا كان العالم يجابه هدا الفيروس اللعين كوفي19 فإننا نحن في المغرب تبحت اليوم عن الحقوق والزيادات في كل الاتمان وكدا الزيادة في الأجور ووو اتمنى ان يعود الجميع إلى رشدهم وان نبحت عن امن و استقرار هدا الوطن والله خير حافضا وهو ارحم الراحمين
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3 - قدور الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 14:25
انا بغيت غير نعرف .ما علاقة عون السلطة(لمقدم) بشهادة الحياة
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