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هذه تفاصيل العفو الملكي الاستثنائي عن 5645 سجيناً بالمغرب

هذه تفاصيل العفو الملكي الاستثنائي عن 5645 سجيناً بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 22:03

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

واستفاد من العفو الملكي، وفق معطيات حصلت عليها هسبريس، معتقلون إسلاميون سبق أن أدينوا بقانون مكافحة الإرهاب، وعددهم 40 معتقلاً.

وشارك ما يُعرف بـ "معتقلي السلفية الجهادية" المفرج عنهم، في برنامج "مصالحة"، الذي سبق أن استفاد منه معتقلون آخرون على خلفية قضايا إرهابية، وجاء العفو عنهم بعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب بشكل رسمي، وتشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها.

ويتوزع هؤلاء المعتقلون الإسلاميون على ثمانية سجون بالمغرب، وهي السجن المركزي بالقنيطرة (14 مستفيدا)، والسجن المحلي رأس الماء بفاس (12 مستفيدا)، والسجن المحلي بطنجة 2 (4 مستفيدين)، والسجن المحلي عين السبع (4 مستفيدين)، إلى جانب مستفيدين اثنين في كل من السجن المحلي أيت ملول والسجن المحلي تولال 2 بمكناس، ومستفيد واحد في كل من السجن المحلي بتيفلت والسجن المحلي بواد زم.

كما شمل باقي العفو الملكي معتقلين يتوزعون على كافة سجون المملكة؛ وهي 307 سجناء بالسجن المحلي أيت ملول، و258 بالسجن المحلي الأوداية 1 بمراكش، و245 بالسجن المحلي عين السبع، و231 بسجن خنيفرة، و187 بسجين القنيطرة، و176 بسجن رأس الماء بفاس، و171 بالعرجات 1، و164 ببني ملال 2، و158 بخريبكة 2، و154 بسجن بوركايز.

كما شمل العفو سجناء في كل من مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن (142)، والسجن المحلي سوق الأربعاء (129)، والسجن المحلي بواد زم (117)، والسجن المركزي مول البركي بأسفي (116)، والسجن الفلاحي أوطيطة 1 (115)، والسجن المحلي بأسفي (113)، وسجن تاونات (112)، وسجن بوعرفة (108)، والسجن المحلي تولال 2 بمكناس (107)، وسجن القنيطرة (104)، وسجن قلعة السراغنة (98)، والسجن الفلاحي بالعدير (97)، وأيت ملول 2 (91)، وبويزكارن (89)، والناظور 2 (88)، وتولال 1 بمكناس (87)، والرماني (84)، وتطوان 2 (83)، والرشيدية (81)، والفقيه بصالح (72)، وتيفلت (72)، والجديدة (71).

وشمل العفو أيضا السجن المحلي بوجدة (71)، وتازة 68، وأوطيطة 2 (63)، وتارودانت (62)، والسجن المحلي بطنجة (62)، وآزرو (61)، وبرشيد (59)، وعين بورجا (58)، وورزازات (55)، وتيزنيت (53)، وأزيلال (52)، وطنجة 2 (51)، وبني احمد (49)، وبنسليمان (49)، وواد لو (49)، والصويرة (44)، وتيفلت 2 (41)، والمحمدية (36)، ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (31)، وصفرو (30)، والسجن المحلي عين سبع 2 (30)، والعرائش (29)، وبركان 2 (28)، والسمارة (25)، وبالعدير (25)، والحسيمة (24)، وميدلت (23)، ووزان (23)، والسجن الفلاحي بالرماني (22)، والعرجات 2 (21)، وطاطا (20)، والعيون (19)، وتاوريرت (19)، والقصر الكبير (18)، وكرسيف (16)، وابن جرير (14)، والداخلة (13)، وزاكورة (10)، وطانطان (10)، وتولال 3 بمكناس (9)، وبنسليمان مركز الإصلاح والتهذيب (8)، والسجن الفلاحي بزايو (5)، وشفشاون (2)، وخريبكة (1)، وميسور (1).

ولم يشمل العفو الملكي سجناء حراك الريف وأبرز قيادته خلافا لما روجته بعض المنابر الإعلامية قبل أيام قليلة.

بلاغ لوزارة العدل أوضح خلفيات العفو الملكي، مشيرا إلى أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم.

كما ذكر المصدر أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية ستُنفذ بطريقة تدريجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - كمال أنصار الأحد 05 أبريل 2020 - 22:12
للأسف الشديد لم تكتمل الفرحة باستثناء وليداتنا في الريف وجرادة
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57
2 - مراقب عن بعد الأحد 05 أبريل 2020 - 22:13
يبدو أن لدينا سجونا أكثر من مستشفيات
ولا حول ولا قوة إلا بالله
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131
3 - اعصيم سمير الأحد 05 أبريل 2020 - 22:15
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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-43
4 - zouhier casa الأحد 05 أبريل 2020 - 22:15
نتمن الناس لي جاهم العفو يتقو الله وبتبع طريق الله وبالنسبة لي خرج و عود رجع لاجرام الله يهديه ويحكم عليه بكتر من الاول مع عدم العفو وشكرا
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53
5 - nizar الأحد 05 أبريل 2020 - 22:15
Merci Sa Majesté pour ce geste humain
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-9
6 - حسن التادلي الأحد 05 أبريل 2020 - 22:18
فعلا لم يكن من المتوقع الافراج عن سجناء الريف ....
اولا ...لان معايير الافراج وضعت مسبقا ...من قبيل السن و الظروف الصحية وحسن السلوك ....
وهذه المعايير لا تنطبق على سجناء الريف خاصة حسن السلوك الذين ما لبثوا يفبركون الدعايات بالتعذيب و غيرها إضافة الى الاستقواء بجهات اجنبية ...
ثانيا .. عليهم ان يتقدموا بطلب العفو و هو ما لم يفعلوه ...
ثالثا ... لأن حسابهم مع المغاربة غير هين .... فالمغاربة لن ينسوا مصطلحات من قبيل العياشة و غيريها..
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-68
7 - ميم الأحد 05 أبريل 2020 - 22:20
ما ارتحت حتى اكملت المقال...... على سلامتهم.
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-2
8 - Samir الأحد 05 أبريل 2020 - 22:20
تبارك الله ، علاه شحال كاين من سجن في المغرب ؟
يبدو أنه أكبر من عدد المستشفيات !!!
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85
9 - Wijdane allalat الأحد 05 أبريل 2020 - 22:20
هل سيستفيدو الغير المحكومين من هذا العفو
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2
10 - مازيغ الأحد 05 أبريل 2020 - 22:20
السجون الله يحفظ أكثر من المستشفيات
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63
11 - Mourad الأحد 05 أبريل 2020 - 22:21
Très bonne initiative, merci sa majesté et espérons que cela couvre le reste des détenus
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-18
12 - mohamed الأحد 05 أبريل 2020 - 22:22
يااااا ربي يطول فعمر ماليكنا ، مفخرة المغرب و جميع الامة الاسلامية ، عااااااش الملك
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-42
13 - mazhari mohamed الأحد 05 أبريل 2020 - 22:32
pourquoi la prison de settat a ete exclue
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5
14 - الرويسي الأحد 05 أبريل 2020 - 22:33
ومادا عن معتقلي الريف ألايشملهم هم العفو
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10
15 - عبدالله الأحد 05 أبريل 2020 - 22:34
حتى الجمعيات ورطت معتقلي الحسيمة عندما وصفتهم بالسياسيين فكان عليها ان تركز على مطالب اجتماعية لان معتقل سياسي تعني انك معارض للنظام او عندك مطالب انفصالية و خصوصا انهم كانوا يرفعون رايات الجمهورية فدول اجنبية عرفت النوايا فبالاحرى المغاربة فليخرج الان ولد امين الرباعة ليغرد كما يشاء في انتظار 22 يونيو
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-7
16 - sadaam الأحد 05 أبريل 2020 - 22:34
اللهم ارفع عنا هدا البلاء
واحفظ ملكنا
واهدي هاد المعفوا عنهم ياربي امين
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-4
17 - ايت واعش الأحد 05 أبريل 2020 - 22:36
ترحيل هؤلاء الى. مناطق اقامتهم يجب ان يراعي تدابير الوقاية حتى لا يتسببوا في نقل العدوى .اثناء تنقلهم..
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6
18 - Moussaoui الأحد 05 أبريل 2020 - 22:36
يجب العفوا عن كل السجناء خاصة المظلومين ويبقى في السجن أصحاب القتل العمد والاغتصاب وسارقي المال العام من ذوي المناصب
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8
19 - السعيدي الأحد 05 أبريل 2020 - 22:38
من شروط العفو الملكي، هو تحرير طلب العفو موجه للمندوبية العامة لإدارة السجون، لذا فإن معتقلي الريف راسهم قاسح أكثر من الصم، لم يستسيغوا تحرير طلب العفو. نستنتج من هذا أنهم هم من يختارون السجن.
فمرحبا.
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-1
20 - خالد العيون الأحد 05 أبريل 2020 - 22:38
استثناء معتقلين الريف من العفو هذا ما يبين أن هؤلاء هم معتقلين سياسيين وهذا لايشرف المغرب لازالت فيه ملفات قضائية تتعلق بالاعتقال السياسي .وليكن في علمكم أن من المستبعد جدا معتقلي الريف سيدفعون طلب العفو والاعتراف بالخطأ والخنوع للمخزن.
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5
21 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 22:50
إذا كان عدد السجناء الاسلاميين فقط 40 سجينا فما خلفيات 5634 سجين الأخرين.. كل ما يخشاه المواطن هو أن يكونوا من المجرمين ومن مروجي المخدرات ومستهلكيها..لانهم لو خرجوا في هذه الظرفية سيشكلون خطرا على أسرهم وعلى محيطهم وعلى نظام الحجر الصحي
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1
22 - ضد الضد الأحد 05 أبريل 2020 - 22:51
كل من ندم على جريمته و ابدى سلوكه الحسن تم الافراج عنه . أما من لا يزالون يعتبرون انفسهم مختطفين و لم يرضوا بطلب العفو فلايزالون مقبعين في مكانهم . و ذنبهم عن من نصب نفسه المدافع عنهم و سافر الى الخارج طالبا الضغط على المغرب قصد الافراج عنهم بدون شروط .
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0
23 - ولد حميدو الأحد 05 أبريل 2020 - 22:54
المهم تعرفت على اسماء جميع السجون المغربية و لكن تم نسيان سجن المنزل هده الايام يعني الحجر الصحي و ليس المنزل بفتح الزاي التي توجد نواحي صفرو
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0
24 - Fatiha Slimani الأحد 05 أبريل 2020 - 22:55
اتمنى من الله ان يكون صحفي بوعشرين من ضمن المعفى عنهم.......وجميع المعتقلين السياسيين......
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