24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. باحثون مغاربة يساهمون بجهاز للتنفس وأقنعة واقية (5.00)

  2. المغرب ينجو من خطر "الكمامات القاتلة".. والقضاء يدخل على الخط (5.00)

  3. قضاة وموظفون يتبرعون بالدم (5.00)

  4. توقيف خمس صينيات في محل تدليك بالدار البيضاء‎ (5.00)

  5. المستشفى الجامعي لفاس يعتمد اختبارات جديدة للكشف عن "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بؤر تفشي "كورونا" تتسبب في 113 حالة جديدة بـ 4 مدن مغربية

بؤر تفشي "كورونا" تتسبب في 113 حالة جديدة بـ 4 مدن مغربية

بؤر تفشي "كورونا" تتسبب في 113 حالة جديدة بـ 4 مدن مغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 16 أبريل 2020 - 19:10

يوماً بعد يوم، تواصل البؤر العائلية وبعض الوحدات التجارية والصناعية في "تفريخ" حالات كورونا بالمغرب؛ إذ سجلت حالات جديدة مؤكدة ضمن هذه البؤر بلغت 113 حالة من أصل 259 حالة مسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، أن ارتفاع الحالات خلال الـ24 ساعة الماضية راجع بالأساس إلى استمرار ظهور بؤر عائلية، بالإضافة إلى ظهور بؤر في وحدات تجارية وصناعية في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس.

وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن مجموع الحالات المسجلة في هذه البؤر التجارية والصناعية بالمدن الأربع على التوالي هي 85 حالة بالدار البيضاء، و66 حالة بمراكش، و21 حالة بطنجة، و68 حالة بفاس.

وأضاف مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة قائلاً: "خلال 24 ساعة فقط، سجلنا 113 حالة في هذه البؤر الأربع المشار إليها من ضمن الحالات المؤكدة مخبريا".

وبخصوص التوزيع الجغرافي، أشار المسؤول ذاته إلى استمرار تصدر جهة الدار البيضاء سطات مجموع الحالات المسجلة بالمملكة بنسبة 26 في المائة، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة 21.3 في المائة، وجهة فاس مكناس بنسبة 13.9 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ11.3 في المائة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.1 في المائة.

المسؤول بوزارة الصحة أكد تسجيل انخفاض في الحالات التي يتم التكفل بها وهي في حالة متطورة أو حرجة خلال الأيام الأخيرة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن نسبة الحالات الحرجة تسجل فقط 9 في المائة، بينما الحالات الحميدة والبسيطة 75 في المائة، بينما الحالات التي لا تبدو عليها بتاتا علامات المرض 16 في المائة.

وتواصل وزارة الصحة اكتشاف أكبر عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا ضمن خطة تتبع المخالطين، إذ أورد اليوبي أنه فقط خلال الـ24 ساعة الماضية تم اكتشاف 149 حالة ضمن المخالطين من أصل 259 المسجلة اليوم.

وبلغ مجموع المخالطين، إلى حدود اليوم، وفق المصدر ذاته، 12357 مخالطا، 5174 تحت المراقبة الصحية إلى حدود اليوم، تم اكتشاف 1128 حالة مؤكدة منهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - لطيف الخميس 16 أبريل 2020 - 19:27
الحوقلة اللطف اللطف اللطيف يا رحيم الطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - إن شاء الله خير الخميس 16 أبريل 2020 - 19:27
اللهم اصرف عنا هذا الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين
ان شاء الله رمضان بلا وباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - عمي لحسن الخميس 16 أبريل 2020 - 19:27
ياربي ألطف بنا يارب.................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - Zouhzir الخميس 16 أبريل 2020 - 19:27
الحمد لله و شكره فوباء فيروس كورونا بدء ينحصر شيئا فشيئا رغم بعض التهور الذي أدى إلى ارتفاع الإصابات على العموم هذا شيء مقدر لعل فيه عبرة و أنا شخصيا اخذت الكثير من العبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
5 - رضوان لعلالي الخميس 16 أبريل 2020 - 19:28
مزال مصلنا الى قمة الجبل باش تبدى تنصل الاصابات خصنا نتوقوا الزيادة ب 400 و500 هادا هو الواقع وشكرا لاي شخص واقف في الصفوف الامامية. والله الموفق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - lalla rabia sahraouia الخميس 16 أبريل 2020 - 19:28
هادا يكون بعدم احترام طوارء صحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - احمد الحنصالي الخميس 16 أبريل 2020 - 19:31
احد الأسباب الرئيسيّة لتفشي الوباء هي: الاكتضاض, قلة النظافة، عدم الإلمام بالتغذية الجيدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
8 - نجاة الخميس 16 أبريل 2020 - 19:32
هل توجد صعوبة باعطاء احصاء الاصابات حسب كل مدينة ؟ اظن ان كل او جل المواطنين يتمنون معرفة حدة انتشار الوباء بالمدينة التي يقطنون بها. اللهم ارفع عنا هذا الوباء انت القادر على كل شيء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - علال الخميس 16 أبريل 2020 - 19:35
البيضاء سطات مجموع الحالات المسجلة بالمملكة بنسبة 26 في المائة
سطات تشكو حالها كما قال المقدم انا و القايد كنشدو مليون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - nour nouri الخميس 16 أبريل 2020 - 19:36
‏‏استبشروا خيراً :
فإذا رأيتم الكرب يشتد ويشتد .. فاعلموا بأنّ فرج الله قريب ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - مواطن عابر للحدود الخميس 16 أبريل 2020 - 19:36
اللهم الطف بنا في قضائك ....انه لا حول لنا ولا قوة الا بك يا الله ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - MAARROOKKI الخميس 16 أبريل 2020 - 19:37
و مادا عن المتوفون رحمهم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - الفاسي الخميس 16 أبريل 2020 - 19:38
الدولة فرضت حالة الطوارء وأغلقت المساجد والمدارس وسمحت للوحدات الصناعية بالعمل والتي يعلم الجميع أن المشغلين لا يهمهم سوى الربح أما العامل فليمت فنحن لن نطالب بمحاسبة المسؤولين لأننا ندرك جيدا كيف تسير الأمور في أجمل بلد في العالم ولكن سنقول حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - ابن الجبل الخميس 16 أبريل 2020 - 19:39
Test test test لا شيء غير الكشوفات المبكرة. الوضع تحت السيطرة و سيكون أكثر سيطرة بإجراء عدة كشوفات في اليوم. و عزل للمخالطين في أماكن بعيدة عن ذويهم عبر مراكز تحدث لهذه الغاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - جواد الخميس 16 أبريل 2020 - 19:40
أضن أن دواء الكلوروكين بدء يتضح مفعوله خصوصا بعد الرفع ولو قليلا من عدد التحاليل اليومية والتعامل مع المصابين في بداية المرض أما بخصوص إرتفاع عدد المصابين فهذا أمر عادي مقارنة بعدد الفحوصات الله يحفظنا و يحفظكم و الله يشافي المرضى و يرحم الموتى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - ميمون الخميس 16 أبريل 2020 - 19:40
هاته البؤر هي نتيجة مباشرة لإهمال معين.

هنا نطالب بالتحقيق ومعاقبة المقصر.

تونس سنت قانون بموجبه بتابع كل من تسبب بنشر الوباء بجريمة القتل الخطأ.

نطالب بزجر المتهاونين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - reda الخميس 16 أبريل 2020 - 19:41
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - السايسي الخميس 16 أبريل 2020 - 19:42
نشر احد العقلاء ان المعلقين يتسابقون لكتابة اي شيئ متجاهلين تجار الماسي وما يقومون به فمثلا اصحاب المعامل المحددة بالمدن الاربعة الذين رفضو الاستماع للعمال (حتى فات الفوت) اضف اليهم مافيا المحروقات فبرميل النفط نزل الى اقصاه حدوود 16 دولار الى 20 د ومع ذلك لم ينتبه اليه احد ممن يتحمل المسؤولية لجعل الدراهم الاربعة كما نشر التي يجنيها ممتصي دم غيرهم من كل لتر وجعلها تضخ في صندوق الجائحة عوض استفادة تجار الماسي منها وهي من جيوب الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - الاحمق الخميس 16 أبريل 2020 - 19:42
الحمد لله نحن نتوسل من العلي القدير أن يرفع عنا هدا البلاء ويحفظ ملكنا وشعبنا جميع المسلمين في بقاع العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - محمد الخميس 16 أبريل 2020 - 19:42
تمديد الحجر الصحي أمر بات مؤكدا وضروريا
إذا تسرعت الحكومة في رفع الحجر سيقع ما لا يحمد عقباه .
حذاري .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - يونس الخميس 16 أبريل 2020 - 19:45
المرجو من موقعكم الموقر و المحترم الوقوف على مثل هذه التصرفات اللامسؤولة من طرف أصحاب الشركات.على حد علمي هناك شركة و بالدليل لا داعي لذكر إسمها تريد فرض العودة للعمل في 22/04/2020 قهرا على 3000 عامل لذا ننشادكم أن تكونوا سدا منيعا على مثل هاته الأفعال الجبانة.للحاجة للتنوير أكثر تواصلوا معي على البريد الإلكتروني لإنقاذ الناس من بطش هؤلاء الرأسماليين.شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Lbouhali الخميس 16 أبريل 2020 - 19:46
مابقاوش غير المخالطين ولاو تا المصانع و المتاجر إوا فيناهو التحكم فالوباء هاذ المدير ديال الأوبئة لا علاقة خاصوا إمشي فحالوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - الحمداني الخميس 16 أبريل 2020 - 19:46
بغينا وزارت الصحة تبقى تعلم المواطنين باماكن الأشخاص لتصبوا زنقة زنقة دار دار اتخصاص موقع لهذ الخرد.باش لخرج لدرورة اعرف رسوا اش كيدير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.