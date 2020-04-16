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كُتّاب وآراء
بؤر تفشي "كورونا" تتسبب في 113 حالة جديدة بـ 4 مدن مغربية
يوماً بعد يوم، تواصل البؤر العائلية وبعض الوحدات التجارية والصناعية في "تفريخ" حالات كورونا بالمغرب؛ إذ سجلت حالات جديدة مؤكدة ضمن هذه البؤر بلغت 113 حالة من أصل 259 حالة مسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، أن ارتفاع الحالات خلال الـ24 ساعة الماضية راجع بالأساس إلى استمرار ظهور بؤر عائلية، بالإضافة إلى ظهور بؤر في وحدات تجارية وصناعية في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس.
وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن مجموع الحالات المسجلة في هذه البؤر التجارية والصناعية بالمدن الأربع على التوالي هي 85 حالة بالدار البيضاء، و66 حالة بمراكش، و21 حالة بطنجة، و68 حالة بفاس.
وأضاف مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة قائلاً: "خلال 24 ساعة فقط، سجلنا 113 حالة في هذه البؤر الأربع المشار إليها من ضمن الحالات المؤكدة مخبريا".
وبخصوص التوزيع الجغرافي، أشار المسؤول ذاته إلى استمرار تصدر جهة الدار البيضاء سطات مجموع الحالات المسجلة بالمملكة بنسبة 26 في المائة، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة 21.3 في المائة، وجهة فاس مكناس بنسبة 13.9 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ11.3 في المائة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.1 في المائة.
المسؤول بوزارة الصحة أكد تسجيل انخفاض في الحالات التي يتم التكفل بها وهي في حالة متطورة أو حرجة خلال الأيام الأخيرة.
ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن نسبة الحالات الحرجة تسجل فقط 9 في المائة، بينما الحالات الحميدة والبسيطة 75 في المائة، بينما الحالات التي لا تبدو عليها بتاتا علامات المرض 16 في المائة.
وتواصل وزارة الصحة اكتشاف أكبر عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا ضمن خطة تتبع المخالطين، إذ أورد اليوبي أنه فقط خلال الـ24 ساعة الماضية تم اكتشاف 149 حالة ضمن المخالطين من أصل 259 المسجلة اليوم.
وبلغ مجموع المخالطين، إلى حدود اليوم، وفق المصدر ذاته، 12357 مخالطا، 5174 تحت المراقبة الصحية إلى حدود اليوم، تم اكتشاف 1128 حالة مؤكدة منهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
ان شاء الله رمضان بلا وباء
سطات تشكو حالها كما قال المقدم انا و القايد كنشدو مليون
فإذا رأيتم الكرب يشتد ويشتد .. فاعلموا بأنّ فرج الله قريب ..
هنا نطالب بالتحقيق ومعاقبة المقصر.
تونس سنت قانون بموجبه بتابع كل من تسبب بنشر الوباء بجريمة القتل الخطأ.
نطالب بزجر المتهاونين.
إذا تسرعت الحكومة في رفع الحجر سيقع ما لا يحمد عقباه .
حذاري .