24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3705:1912:2916:0919:3020:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شاب ينهي حياته شنقاً بحبل ضواحي إقليم شفشاون (5.00)

  2. شارع "الدهلوس" وتسمية المغرب بالعربي (5.00)

  3. بؤرة صناعية تسجّل 45 إصابة بـ"كورونا" ببرشيد (5.00)

  4. سعيد يصدر النسخة المغربية من أغنية "موطني"‎ (5.00)

  5. مختبر متنقل للكشف عن "كوفيد-19" بجهة فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | طنجة وورزازات‬ تتصدران "إصابات كورونا" داخل السجون المغربية

طنجة وورزازات‬ تتصدران "إصابات كورونا" داخل السجون المغربية

طنجة وورزازات‬ تتصدران "إصابات كورونا" داخل السجون المغربية
هسبريس - أمال كنين
الخميس 21 ماي 2020 - 16:00

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن حصيلة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية إلى غاية 15 ماي الجاري، معلنة عن إصابة 340 سجينا بفيروس كورونا منذ يوم 14 أبريل المنصرم، 94 في المائة من هذه الإصابات تم تسجيلها فقط بالسجن المحلي بورززات والسجن المحلي بطنجة 1.

وتحدث التقرير عن إصابة 110 من الموظفين بالوباء منذ انطلاقه، تعافى من بينهم 73 سجينا فيما لا يزال 36 مصابا يخضعون للعلاج مع تسجيل وفاة موظف واحد.

المندوبية أعلنت، ضمن تقرير لها، تعافي 233 سجينا بصفة نهائية من مجموع السجناء المصابين، أي بنسبة 68.5 في المائة، موضحة أن 98.28 في المائة من حالات التعافي تم تسجيلها فقط في صفوف السجناء بالسجن المحلي بورززات، مع تسجيل حالتي وفاة أي بنسبة 0.6 في المائة من مجموع حالات الإصابة.

وأوضح التقرير أن 99 حالة ما زالت رهن الاعتقال بالمؤسسات السجنية تخضع للعلاج، فيما 13 من حالات التعافي تم الإفراج عنها إما بنهاية العقوبة أو المتابعة في حالة سراح، وخمس حالات أجريت لهم تحاليل مخبرية مباشرة بعد التحليل الأول جاءت نتائجها سلبية، منها 3 حالات بكل من السجن المحلي بتطوان وببني ملال استفادت من السراح المؤقت وتم التكفل بها من لدن المصالح المعنية التابعة لوزارة الصحة؛ في حين ما زالت حالتان رهن الاعتقال بكل من السجن المحلي بوركايز ورأس الماء.

التقرير تحدث عن تعبئة حوالي 778 طبيبا وممرضا، وعزل 1118 من السجناء الوافدين الجدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بغرف انفرادية لمدة 14 يوما وإخضاعهم للمراقبة الطبية، مع عزل 15867 من السجناء الوافدين الجدد بغرف الإيواء الجماعية كإجراء احترازي ووقائي مع إخضاعهم للتتبع الطبي.

وتشير الوثيقة إلى أن نسبة التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بالمؤسسات السجنية تفوق نسبة التحاليل المخبرية التي تمت على المستوى الوطني بـ52 مرة.

وقالت المندوبية إن جميع السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي السامي أخضعوا لفحوصات طبية وجرى تمكين المرضى منهم من الأدوية ومن جميع الوثائق الطبية اللازمة من أجل استكمال العلاج بعد الإفراج، موضحة أنه قد ترتب عن تنفيذ العفو الملكي السامي وترشيد الاعتقال الاحتياطي بما في ذلك تغيير تدبير الاعتقال بالنسبة للأحداث تخفيف للعدد العام للساكنة السجنية، حيث انخفض خلال المدة من 29 فبراير إلى غاية 15 ماي من 87492 إلى 78170 أي بنقصان 9322 معتقلا؛ "وهو العدد الذي لم تبلغه المندوبية العامة منذ 2016، حيث انخفض عدد الوافدين من حالة سراح خلال المدة ما بين شهري فبراير وأبريل إلى حوالي النصف، إذ بعد أن كان يصل إلى حوالي 10000 سجين في الشهر كمعدل، أصبح يصل فقط إلى 5679 خلال شهر أبريل"، يضيف التقرير.

وأعلنت المندوبية أنه تم تخصيص قاعات بجميع المؤسسات السجنية وتجهيزها بالمعدات الضرورية، حيث بلغ عددها 81 قاعة بـ67 مؤسسة سجنية، مع اتخاذ كافة الترتيبات لضمان حضور المعتقلين لجلسات المحاكمة عن بُعد، حيث بلغ عدد المعتقلين الذين استفادوا من هذه العملية إلى حدود 15 ماي ما مجموعه 12715 معتقلا، ناهيك تسهيل عملية تخابر السجناء مع محاميهم عبر الهاتف ثلاثة أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر للجلسات، وقد بلغ عدد المستفيدين 192 سجينا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - aziz الخميس 21 ماي 2020 - 16:13
هام جدا :
إن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي نسقتا حول إجراءات تخص فرض حالة الطوارئ الصحية خلال الأيام الثلاثة المتصلة بعيد الفطر لهذه السنة سواء تعلق الأمر بالمجال الحضري أو العالم القروي والعمل من أجل ذلك بالمداومة للوحدات الميدانية. فقد تم تكليف الفرق المتنقلة للدرك الملكي بمراقبة التنقلات داخل العالم القروي وتأمين مداخل ومخارج المدن فيما ستتجول دوريات الأمن الوطني في مختلف الأحياء السكنية داخل المدن. فالعيد إن لم نعش فرحته هذه السنة كما اعتدنا، فهناك أعياد أخرى آتية إن شاء الله، "غير الله يرزق الصحة والسلامة".
فالدولة كما يتضح للجميع ضحت بالإقتصاد ليعيش المواطن، لكن هناك بعض المتهورين سيقتلون المواطن و معه الوطن بتصرفاتهم المتهورة...."الله يهدي ماخلق" ونتمنى أن يرفع الله عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - انوار الخميس 21 ماي 2020 - 16:19
بنادم لي في الحبس لي كل واحد في بيتو و تيمرض باقي عاد حنا بنادم تيقوليك رفعو الحجر عيينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
3 - الحقيقة الخميس 21 ماي 2020 - 16:21
وتحدث التقرير عن إصابة 110 من الموظفين بالوباء منذ انطلاقه، تعافى من بينهم 73 سجينا فيما لا يزال 36 مصابا يخضعون للعلاج. اللي فهم هاد الجملة يشرح ليا الله يرحم الوالدين،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - مغربي في فرنسلدا الخميس 21 ماي 2020 - 16:22
المسؤولية تتحملها السلطات من ولاية و عمالة و السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - simo الخميس 21 ماي 2020 - 16:25
ههههه
سلام
راه الموظفيين او الموظفات أو رئيس المعقل او المدير هوما المسؤولين الاساسين في إصابة السجناء بفيروس كورونا......حيت كلشي داخل خارج.....الى المدينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - التغيير الخميس 21 ماي 2020 - 16:27
خص تغيير المسؤولين ديال السجون سوا لي فالوزارة او فالجهات، وباش تخلق دينامية جديدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - المتتبع الخميس 21 ماي 2020 - 16:31
انا اسايل السيد المندوب عزل ١١١٨ سجين التي تحدث عنها سيادته أن تم عزلها في اي سجن قبل قلنا السيد المندوب الاصابات المسجلة بالسجن المحلي طنجة ١ لا يمكن عزلها لان كل الغرف الموجودة بالسجن لا تقارن عدد السجناء وذلك بجمع غرف كل الحياء : حي ا وحي م وحي ج وحي د والأحداث والمصحة غرف كل احياء السجن لا تكفي أبدا لعزل السجناء المصابين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - Hiya hadik الخميس 21 ماي 2020 - 16:38
إصابة 110 من الموظفين بالوباء منذ انطلاقه، تعافى من بينهم 73 سجينا فيما لا يزال 36 مصابا يخضعون للعلاج مع تسجيل وفاة موظف واحد.
73+36+1=110
واحد توفى الله يرحمه و يرزق الجنة يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.