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مندوبية السجون تبدأ التفاوض حول مطالب معتقلي "حراك الريف"

مندوبية السجون تبدأ التفاوض حول مطالب معتقلي "حراك الريف"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:00

بعد خطوة الإضراب عن الطّعام التي خاضَها بعض معتقلي "حراك الرّيف"، في مقدّمتهم ناصر الزّفزافي، قائد الاحتجاجات في الحسيمة، المدان بعشرين سنة سجناً، شرعت المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج في التّفاوض حول مطالب المعتقلين، والتي تأتي في مقدّمتها تجميع كافّة المدانين في ملف "الحراك" في سجنٍ واحد قريبٍ من عائلاتهم".

وقرّرت المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج التّوافق حول بعض مطالب المعتقلين، حيث أوضح أحمد الزفزافي، والد قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، أنّ "عملية تجميع معتقلي حراك الريف في سجن واحد بدأت، أمس الأربعاء، بنقل ثلاثة معتقلين من سجن كرسيف إلى سجن طنجة".

ولا يُعرف ما إذا كان سيتمّ ترحيل الزّفزافي ورفيقه نبيل أحمجيق، المدان هو الآخر بعشرين سنة سجناً، إلى سجن طنجة، بحيث أكّد والد ناصر الزّفزافي أنّه تقرّر تأجيل نقل الأخير من سجن "راس الماء" بفاس إلى سجن طنجة، بسبب وضعهِ الصّحي الذي وصفه بـ"المتدهور".

وقرّرت مندوبية السّجون فتحَ قنوات الحوار مع المعتقلين الذين أعلنوا وقف إضرابهم عن الطّعام؛ بينما تتمثّل مطالب المعتقلين، وفق ما نقله مصدر مقرب من العائلات، في "تجميع كل معتقلي حراك الريف في سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتوحيد موعد الزيارة الأسبوعية للمعتقلين السياسيين الموجودين بنفس السجن، وتحديد مدة الزيارة في ساعتين، وتحسين شروط إقامتهم داخل السجن على مستوى: المأوى، والتغذية والطبخ، والفسحة، والتطبيب، والتعليم".

وخاضَ المعتقلان ناصر الزّفزافي ونبيل أحمجيق، المدانان بعشرين سنة سجنا نافذا، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام دامَ لأزيد من 25 يوماً قبل أن يوقفوه الاثنين الماضي. كما انخرطَ في هذه الخطوة المعتقلون محمد حاكي وزكريا أضهشور وبلال أهباض ومحمود بوهنوش الذين رفضوا تناول الطّعام، قبل أن تتدخّل المندوبية وتفتحَ قنوات الحوار معهم.

وأفاد والد الزفزافي، في بث مباشر عبر حسابه الفيسبوكي، بأن ابنه "أشرف على الموت"، نتيجة إضرابه عن الطعام لمدة فاقت العشرين يوما، مضيفا أن "ناصر فقد 16 كيلوغراما من وزنه، وأن وضعه الصحي تدهور إلى درجة استدعت تدخل فريق طبي لإنقاذه".

وقال نبيل أحمجيق إنّه فقد 10 كيلوغرامات من وزنه وإن نسبة السكري في دمه بلغت 0.62، مؤكّداً أنّ حالته الصحية قد تدهورت بسبب تداعيات الإضراب".

ولقيت خطوة "وقف" الإضراب ترحيباً حقوقياً وطنياً، بعد تأكد "استجابة المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج لمطالبهما وفتح قنوات الحوار معهما من داخل السّجن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - احمد عزيز الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:24
يجب التعامل مع جميع المجرمين بالمساوات. الحقوق والواجبات لهم وعليهم اجمعين.
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2 - ملاحظ الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:28
باراكا علينا من اخبار هؤلاء الذين ارتكبوت افعال يعاقب عليها القانون والاعتداء على حرمة المسجد. اكتبوا من فضلكم في مواضيع تهدف الى توعية الشباب وبث فيه روح خدمة امته ووطنه، اما الاستمرار في ترديد هذه الاسطوانة المشروخة فليس سوى تضييع وقت القراء. انشري هسبريس فهذا مجرد راي
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-15
3 - noureddine الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:34
السجن يبقى سجن وكلمة سجن يعني اسر والسجين مسلوب الحرية ولو كنت مسجون بمنزلك والسجن هو مؤسسة اصلاحية يعني اعادة التربية وبما ان مشاغبي الريف تعدو الخطوط الحمراء بالسب والقذف والاهانات في حق المواطنين المغاربة والاخلال بالقوانين التي تسري على الجميع وجب على الدولة تربيتهم حتى لا يجرأ احد على تكرار ما وقع لاجل النجومية والبطولية.
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4 - التكتيك الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:36
اطلقوا سراحهم....التاريخ شاهد على حجم معاناتهم...نتوسلكم اطلقوا سراحهم
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4
5 - haron الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:37
النصر أو الشهادة قمة التفاهة
لو كانت نيتهم حسنة لنصرهم الله ولكن نيتهم كانت سيئة تخدم مصالح يعرفها الجميع والنتيجة هي السجن الله لا يضلم احد كل واحد يأخذ حسب نيته
والسلام على من اتبع الهدى
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6 - حسن الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:38
استعدوا لاضرابات معتقلين اخرين ادا لم تلبى لهم نفس المطالب
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7 - عتيق من صفرو الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:46
اذا كان هؤلاء يقولون الموت ولا المذلة
فنحن نقول القانون ولا المذلة.
عيب وعيب كبير أن تكون الدولة في مذلة.
لذلك ينبغي تطبيق القانون على كل من سولت له نفسه زرع الفتن في المغرب العظيم.
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8 - مجهول الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:50
الله يطلق سراحهوم كيفما كان الحال مخصناش نحقدو عليهوم والله معاهم
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9 - حسن بن علي الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:52
التحفوا الأبيض أو الأسود....هذا لا يعني لنا شيئا...ما نعلمه الآن انكم تتوسلون فقط تحسين ظروفكم السجنية ....ولم نعد نسمع شتائمكم للمغاربة ... ولا بمطالبكم الانفصالية ..
نعم لتحسين ظروف الاعتقال ...لكن نعم أيضا لتنفيذ العقوبات الحبسية كاملة ....اي ان الأيقونة لن يخرج إلا بعد أن يشتعل رأسه شيلا....و يكون والداه قد وسوريا الثرى ......
أسوأ شتي قسوحية الراس.
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10 - Amine الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:54
سأعيد، انا لا افهم الازدواجية التي يتميز بها بعض المسؤولين. فاثناء الحراك تم نفي المطالب و تم شيطنة المحتجين و بعد ذلك اعترفوا بالخلل في المشاريع التنموية. و الان، لم يسلم احد من هجوم المندوبية، حتى البرلمانيين، و وصل بهم الحد الىمقارنة المعتقلين بأخطر المجموعات في السجون، وفي الاخير ماذا حصل؟
تنعم تم قبول الطلبات.
للتذكير: شددت الرسالة على أن "التعامل مع هذه الفئة من السجناء بالطريقة التفضيلية والتمييزية التي تعكسها طلباتهم أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أن "التجاوب مع مثل هذه الطلبات يقتضي منها نهج نفس الأسلوب مع فئات أو مجموعات أخرى، كمجموعة أركانة وأطلس إسني وشمهروش وخلية بلعيرج، مجموعة إيكديم إيزيك، قضية مقهى لاكريم وغيرها من المجموعات التي اعتقلت سواء في إطار قضايا الإرهاب، أو الجريمة المنظمة أو الاتجار في البشر أو الاتجار في المخدرات" وقالت الرسالة: "هذا ما لن تسمح به إطلاقا المندوبية العامة"
"هذا ما لن تسمح به إطلاقا المندوبية العامة"
"هذا ما لن تسمح به إطلاقا المندوبية العامة"
"هذا ما لن تسمح به إطلاقا المندوبية العامة"
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11 - محمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:54
قمة العبث..والاستخفاف بالقانون فهل سمعنا مرة في امريكا أو فرنسا أو أي بلد آخر التفاوض مع السجناء....وتكون أحكامهم قاسية لأنهم يحاكمون على كل جريمة على حدى فين الزفزافي الخائن والذي تبرأ من الجنسية المغربية يحضى بامتيازات ويقوم بلي دراع المسؤولين....فهذا الملف بث فيه القضاء العادل وبسخاء وكرم حاتمي عشرون سنة لأن الإعدام هو العقوبة المثلى لكل من سولت له نفسه المريضة أن يعبث بأمن واستقرار هذا الوطن...الزقزاقي اعطي له أكثر من حجمه وابوه يتسول بين البلدان بابنه العاق للوطن....الى مزبلة التاريخ يازقزاقي انت وعصابتك...وتحية لكل الشرفاء في هذا البلد الآمن
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