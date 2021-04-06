"البوليساريو" تتوسل الحوار .. والمغرب يدعو الجزائر إلى التفاوض

جدد المغرب موقفه بوضوح بخصوص مسألة التفاوض حول مسألة الصحراء المغربية، وأكد أن أي حل لهذا النزاع يجب أن يكون مع الطرف الحقيقي وهو الجزائر.
ووضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكثير من المغالطات التي يروجها النظام الجزائري حول مسألة عرقلة المملكة تعيين مبعوث أممي واستئناف المسلسل السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وردا على تصريحات وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، شدد الوزير بوريطة على أن المغرب يؤكد أن الحل الأممي لقضية الصحراء ضروري ويستحيل دون جلوس الجزائر إلى طاولة الحوار، موجها دعوة صريحة إلى المسؤولين بالجزائر من أجل التفاوض إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدى الجار الشرقي لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
وتأتي دعوة المغرب إلى الجزائر من أجل إجراء مفاوضات مباشرة حول الملف تفاديا لتكرار أخطاء الماضي وإهدار المزيد من الوقت مع جبهة “البوليساريو” التي لا تملك أي قرار أو سلطة مستقلة؛ وهو ما أبانت عنه الجولات الـ13 لمسلسل منهاست السياسي.
ويرى بوريطة أن الجزائر مطالبة اليوم بتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء عبر الجلوس إلى طاولة الحوار لتدافع عن وجهة نظرها، مشيرا إلى أنها طرف أساسي نظرا لدورها التاريخي في خلق هذا النزاع واستمراريته.
واستغلت الجزائر صمت المغرب حول مسطرة تعيين مبعوث شخصي خلفا لهورست كولر لتحميل المملكة المغربية مسؤولية جمود المسلسل السياسي، بعد استقالة الرئيس الألماني الأسبق؛ وهو ما دفع الوزير بوريطة إلى التأكيد على أن “الدبلوماسية المغربية تتسم بالوضوح، ما يؤكده إدلاؤنا بالموافقة على تعيين المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بالصحراء”، وزاد أن “أفعالنا لا تناقض أقوالنا، والجهة التي تسعى إلى عرقلة هذا التعيين واضحة للعيان”، في إشارته إلى تحركات الجزائر في هذا الموضوع.
وكان الملك محمد السادس، بعد تطهير معبر الكركرات من العناصر الانفصالية، أجرى اتصالا هاتفيا مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جدد من خلاله التأكيد للمسؤول الأممي على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار، وعلى أن المغرب سيواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي؛ وهو ما يعني من أعلى سلطة في البلاد عدم اختيار المملكة الحلول السهلة لعرقلة أي مسار تفاوضي تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة.
بدوره، بات مجلس الأمن الدولي مقتنعا بأنه بدون انخراط جدي للجزائر في الملف فإن الوضع سيبقى على حاله، إذ إن القرار رقم 2548، الذي اعتمده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 بشأن قضية الصحراء المغربية، يحدد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر، التي ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات؛ بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017، وهو ما يعني تحولا جوهريا في مواقف المنتظم الدولي.
البوليساريو تتوسل
مباشرة بعد التوضيحات التي أدلى بها بوريطة جواباً عن سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش افتتاح قنصلية السنغال، خرجت جبهة “البوليساريو” بتصريحات تؤكد استعدادها الجلوس مع المغرب للبحث عن حل للنزاع.
وقال من يسمى بـ”وزير خارجيتها” محمد سالم ولد، في ندوة صحافية مساء الاثنين بمقر سفارة “البوليساريو” بالجزائر، إن التنظيم الانفصالي “على استعداد للسلام مع المغرب”، واضعا شرط انسحاب القوات المغربية من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وبعد النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، طالب القيادي الانفصالي ذاته بتمكين جبهة “البوليساريو” بمقعد في منظمة الأمم المتحدة؛ وهو أمر تعرف الجبة الانفصالية أنه يصعب تحققه إذا علمنا أن 163 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لا تعترف بالكيان الوهمي، أي 85 في المائة.
ووفق تصريحات متطابقة لهسبريس، فإن تحركات الجزائر و”البوليساريو” في الفترة الحالية تأتي للضغط على اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المرتقب في 21 أبريل الجاري؛ لكن المغرب يرى في هذا اللقاء فرصة لفضح التناقضات بين الأقوال والأفعال.
حكام الجزائر كالنعامة تخفي رأسها في الحفر وتظن ان لا احد يراها
كلنا كمغاربة نعلم أن الجزائر هي سبب النزاع في الصحراء وأن البوليزاريو دمية في يدها. لكن ما لا أفهمه حقا هو ما المقصود من التفاوض مع الجزائر. أليست الصحراء مغربية؟ ولو سلمنا جدلا أن الجزائر دخلت لتفواضنا، على ماذا سنتفاوض من الأساس؟ هل نقتسم معهم الصحراء مثلا أم ماذا؟!
هذا كله مجرد هراء، نحن في أرضنا وانتهينا. أما إن سلمنا بمسألة التفاوض فسيكون ذلك منطقيا مع شرذمة البوليزاريو لأنها هي من تطالب علنا بدولة بالصحراء، رغم أن القاصي والداني يعلم أن الجزائر هي من تحرك خيوط هذه اللعبة المقيتة.
عاش المغرب وعاش ملكنا الخلوق الذي لا يسوء لجيراننا بأي كلام يضر الجارة.دمتا فخرا لنا وتاجا فوق رؤوسنا.
كان عليهم التوسل للمغرب أولا لاسترجاع احديتهم و نعالهم من الكركرات أما الصحراء المغربية فهي في مغربها الى ان يرث الله الأرض ومن عليها . نهاية البث
الجزائر كانت ترغب في التوسع و كسب نافدة على المحيط الأطلسي لكن للآسف دخلت في الحيط عوض المحيط
انا اطلب من المغرب يخرج ليهم و يعطيهم العصير ، لا مفاوضات و لا لقآت مع شرذمة عصابات صنعتها الجزائر ل تكون لها طريق نحو المحيط الاطلسي
أطروحة التجزئة التي استثمر فيها نظام العسكر مال ودم الشعب الجزائري في طريقها الى مزبلة التاريخ بفضل الصرامة المغربية والحراك الذي سيأكل الأخضر واليابس في جارة الشر
متى ستنقرض ديناصورات الجارة الشرقية حتى يبنى مغرب عربي امازيغي من طنجة الى برقة.
ههه البوليساريو تشترط سحب القوات المسلحة الملكية من الصحراء المغربية لقبول الحوار!!!!!!….اعلموا انكم مجرد قطاع طرق و ليس قراركم بايدكم ….لا تنسوا ان 350 الف مغربي ذهبوا سنة 1975 لتحرير الصحراء من المستعمر الاسباني و اليوم 40 مليون مغربي مستعد للنزول للصحراء….لذاك نصيحة لكم افتحوا hلمخيمات و اتركوا المغاربة المحتجزين يعودون لوطنهم الام اما المرتزقة من الùوارق و الماليين وووو….فليخلدوا في الجزائر هي مثوى لهم….
أمل الجزائر و البوليزاريو في تأبيد الوضع القائم بقضية الصحراء و الابتعاد عن الحسم يمر عبر الحوار و الامم المتحدة و المبعوث السخصي لامين العام للامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و غيره.
فعندما تغيب المعطيات تحركات هؤلاء تصاب الجزائر بالهوس و الهستيريا.
المسألة تجاوزت الحوار إلى سباق نحو مصالح عليا باتت تتقاسمها قوى كبرى، كانت الجزائر أولى أن تخوض مفاوضات قبل عقد من الزمن، وقبلت التسوية مقابل إمتيازات سعت لها دول بعيدة لها رأيا مستقبلية للخريطة الجيوساراتيجية للمنطقة و العالم و غفلت عنها دول غبية منها تلاتي النفاق و الشقاق الجزائر ، إسبانيا و فرنسا
شرط انسحاب القوات المغربية من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
هههههههه الأن لا همنا حواركم وننتضر تحقيق دعوة الشرفاء سينقلب السحر عن الساحر
جبهة البوليساريو تشترط خروج القوات المغربية مقابل التوصل إلى حل! و المغرب يشترط الحكم الذاتي إذا أرادو الدخول إلى الصحراء! فنحن لا نستعجل حلا ، لأن الأفاعي و الزواحف لا تسكن معنا. انتهى الموضوع.
لا تفاوض مع العصابات وقطاع الطرق . ولا حوار إلا مع الطامع الأول والأب الا شرعي لعصابة البوليزاريو تحت عنوان الحكم الذاتي ولا غير الحكم الذاتي فنحن في صحرائنا والصحراء صحراؤنا نشرب فيها الشاي نتجوز فيها ونكتب الشعر وننعم بالأمان فمن اقترب أبدناه
قريبا سنسمع ان البوليساريو قبلوا الحكم الذاتي ستأمرهم الجزائر بدالك المرحلة القادمة خداع الجزائر كيف عادتهم كيف ؟؟ سيأمرون البوليساريو بقبول الحكم الذاتي لكي يدخلون الى اقاليمنا الجنوبية ومن الاقاليم الجنوبية سينتفضون و يتظاهرون و يخربون وووو حذاري حذاري !!! النسبة المئوية من المغارب في البوليساريو لا يتعدى 5% والباقي يجب على الجزائر تبنيهم المثل يقول تبعو المغاربة حتى خرجو في الحائط
لا كلام و لا تفاوض مع عصابة البوليساريو الإرهابية الجزائرية و على النظام العسكري الجزائري أن يقر بظلمه و عدوانه ضد المملكة المغربية و تصحيح مسار توجهه الإجرامي الذي يسعى إلى إدامة صراع مفتعل من طرفه في المنطقة .
و آنذاك يمكن الدخول في حوار بين المغرب و الجزائر لعودة التضامن الإخاء و بناء مصلحة شعوب المغرب الكبير
هاديك سياسة تمسكن حتى تتمكن ماوكلاش معنا …المغرب واضح في قراراته ولن يتزحزح عنها.
على الديبلوماسية المغربية أن تشتغل في صمت وأن لا تثق بأقوال الأعداء فهم يتحركون في الكواليس لكسب تأييد أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة
أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم و العين بالعين و البادئ أظلم. لماذا لا يستغل المغرب ورقة الطوارق و القبايل لتقسيم الجزائر إلى دويلات.؟؟؟؟ يجب أن ننقل النزاع إلى داخل تراب دويلة الجزائر. كفى من سياسة الضعف و الهوان و خاوة خاوة و من أسلوب المهادنة الذي يتبعه المغرب.
اشمن حوار ياك انتم مغاربة(بل اقول البعظ القليل )اشكون اللي طردكم من وطنكم درستم بأموال المملكة المغربية أتكلم هنا عن ما يسمون أنفسهم دبلوماسيين غرروا بكم وفعلوا بكم فعلوه اصبحتم دمية في يد عصابة.ومذا عساكم أن تقوله. في نظري المتواظع هي طريقة اخرى تريد الجزائر أن تلعب عليها. لكن هيهات هيهات..
على الجزائر أن تعطي حق المصير للمحتجزين في تودوف.و تترك لهم الإختيار إما العيش مع العقارب أو الرفاهية.
و لكن السؤال الذي يجب طرحه وهو،
على ماذا تتفاوض الجزائر مع المغرب؟
التفاوض مع جيران السوء على ماذا.اريد ان افهم وشكرا
المغرب يدعو للتفاوض مع الجزائر من أجل حل دائم وتابث لاسترجاع جميع أراضيه بالصحراء الشرقية بدون قيد او شرط. اما عن عصابة البوليبوزبال فهذا شان داخلي جزائري.
لماذا البوليساريو لا يطلب عضوية دائمة في مجلس الأمن إلى جانب الدول الخمس. أظن أنه أصيب بخرف الشيخوخة إثر عدواه من طرف كبرنات الجزائر المسنين .
لا ثقة ف عتيقة الجزائر جارة السوء جارة الغدر تدفع مرتزقة البوليزاريو إلى طلب الحوار تفعل مثل النعامة التي تخفي رأسها في الرمل تظن انها مختبئة هكذا الجزائر تتخفى بشردمة من المرتزقة للوصول إلى غرضها لكن لا حوار بدون الإشراف من مجلس الأمن ونطلب من بوقا… يلتقي ببوريطة يعلمه السياسة وقواعدها
لا تتوسل الحوار بل تتسول الحوار
هناك ثلاث أطراف يجب جلوس مع المغرب فرنسا اسبانيا لأنهم من مستعمرين وهم من قسم أراضي المغرب وعندهم مخطوطات و وثاءق رسمية ثتبت حق المغرب على ارضي صحارء
الجزاءر لا تريد جلوس مع المغرب رسميا لأن هناك وثائق تأكد أن
فرنسا إقتطعة عدد من أراضي مغربية وضمتها للجزاءر
والله شيء مثير للضحك والاشمئزاز البوليزاريو مستعدة يا سادة للسلام الذي يتوسله المغرب غير خرجوا من الصحراء ونعدكم اننا لن نعاقبكم وسندخل معكم في سلام هل هذا كلام عقلاء يريدون تسيير دولة ؟ الصحراء لن تقع خارج المملكة حتى تقع آخر قطرة دم مغربي حر ألم تقتنعوا بعد بأنكم تركضون خلف السراب كل هذه المسافات ولا زلتم تلهتون عسى أن يصبح السراب ماء إنه لأمر مثير للضحك والشفقة معا
فعلا التفاوض مع الجنرالات أكان ولاكن مع من كلي عندهم قرب اسألي الله ابقى استر شوف راه مخلو الأولين لأخرىن مايقلوا (راه البغها كملت غدي اخليها كاملة) راه بين عشية وضحاها غدي درواهو هو اغدي افرقوا لوزعة المهم الشعب الجزائري الشقيق تمسكوا بالصبر ان الله يحب الصابرين غدي اعوضكم رب إن شاء الله انه لن يخيب من أحسن عملا فصبر جميل
هاديك اسي بوريطة الله يسر ويوفق، متعك الله تعالى بالقوة والحكمة والجرأة على أعداء الوطن والمسلمين.
لا حوار مع قطاع الطرق, لا حوار مع الخونة, لا حوار مع المرتزقة ولا حوارحتى مع حكومة الجنرالات الحركيين في الجزائر لأنها حكومة غير شرعية, لأنها عصابة تحتجز أبرياء منذ أكثر من 45 سنة تتاجر بهم. إن كان لابد من حوار فسيكون حول الصحراء الشرقية, أما الجزء الغربي من الصحراء المغربية فقد إنتهى ولا ينبغي لنا مناقشته على كل المستويات حتى لا نعطي فرصة للسماسرة وكل من هب ودب تلقى رشاوي من أموال الشعب الجزائري أن يحشر أنفه في الموضوع. ومن فضلكم المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين, ليس هناك شيء إسمه خاوة خاوة, هناك غدر ونفاق فقط, يجب إغلاق الحدود الشرقية والجنوبية وإلى الأبد, والحمد لله على نعمة البحر والموانيء.
Le MAROC continue à investir dans son SAHARA et les Ânes continuent à perdre le temps et à gaspiller les richesses du peuple frère algérien …….
الندوة الصحافية التي عقدها وزير خارجية جمهورية بوخروبة واستغربت كيف يمكن لأي إنسان ان يكذب على نفسه و يثق في اكاذيبه.
هذا الوزير ينتمي إلى جيل الطلاب الحسانيين الماركسيين في الجامعة المغربية المنتمين إلى تنظيمات يسارية ماركسية مثل تنظيم الى الإمام استقطبهم المعسكر السوفياتي بواسطة القذافي و بوخروبة لبسط نفوذه على كل المنطقة المغاربية بعد أن نجح في إحكام قبضته على الجزائر وليبيا.
ورغم سقوط جدار برلين وتفكك المعسكر السوفياتي 1990 و دخول جنرالات الجزائر في الحرب ضد الشعب الجزائري بقي هذا الواهم متمسك باوهامه.
فماذا يميز القبائل الحسانية في تندوف ومورتانيا والمغرب اليس اصلها واحد ؟. فلماذا التنكر لوحدة الأمة وهي أمانة الأجداد ؟
مطالبة المغرب من الجزائر الچلوس إلى طاولة المفاوضات حول الصحراء الشرقية اما الأقاليم الجنوبية على مادا نتفاوض معها لمنحها ممر إلى المحيط هدا ممكن في إطار إتحاد المغرب العربي اما خارج هدا الإطار اضن انه لا داعي لدلك
والله كلام الوزير بوريطة صحيح ومنطقي ،،
من يمول عصابة البوليزاريو ماديا وديبلوماسيا،،
منذ سنة 75 الى الان صرف حكام الجزائر اكثر من 500 مليار دولار عليهم مع العلم انه جوع شعبه وافقره بسببهم ،،
اولا الجزائر ماعندها وجهة نظر تدافع عنها خلقت الانفصاليين ومولتهم واوتهم خمسين سنة وعليها ان تحل مشكل من اوتهم ومولتهم وارجعاهم إلى بلدانهم الحقبقية…الجزائر تجلس مع المغرب في طاولة المفاوضات لأنهامسؤولة عن خلق المشكل ويجب أن تساهم في حله
ثانيا البوزبال معندوش حق في اي شرط نحن في ارضنا ننميها ونحميها ولا يحق لأي كان ان يشترط علينا اي شرط… ولا نتفاوض معهم لأنهم قطاع طرق… بل نتفاوض مع من أسس قطاع الطرق ليتحمل مسؤوليته..والجزائر تعرفهم….
المغاربة الحقيقين يدخلوا للمغرب مرحبا بهم والباقي يذهبون لدولهم الحقيقية واج…انتهى الكلام…..
الجزائر تعلم جيدا ماذا ينتظرها وتعلم جيدا أنها خسرت الحرب
يجب أن تعلم الجزائر والمغرر بهم من الانفصاليين أن مقترح الحكم الذاتي هو مكرمة كبيرة وتنازل من الشعب المغربي وقيادته لوضع حد لهذه الازمة المفتعلة من عسكر الجزائر ، لأنها في النهاية مكرمة وطريقة تدبيرية ستذهب الى ساكنة أقاليم جنوبية وتدخل في السياسات التي أخذتها الدولة في تدبير الشؤون المحلي لكل التراب المملكة الشريفة .
وهذا شيء مهم أن يعرفه كل سكان الاقاليم في كل ربوع المملكة .
هؤلاء المغرر بهم إن جنحوا للسلم والقبول نحن هنا وإن أحبوا البقاء عبيدا لدى العسكر فنحن هنا سنمشي في مسلسل الجهوية
والسلام على من اتبع الهدى
المعروف ان الحوار او التحاور اما ان يكون بين اطراف داخل الدولة الواحدة – نقابات او جمعيات او احزاب او هيئات حول خلافات داخلية ….او دولة مع دولة اخرى. الامر الذي لا ينطبق على ما تطلبه ” جبهة ” البوليساريو….هي ليست دولة لكي تطلب بهذا الامر….نعم يمكن للمغرب ان يحاور او يتحاور مع الجزائر كدولة تعرقل اية تسوية للموضوع….ورفض المغرب لما تطلبه البوليساريو هو الصواب.
حتى مع الجزائر لا نريد أي مفاوضات. ليس بيننا و بينهم إلا الخير و الاحسان. نحن لنا أرضنا و هم لهم ميلشياتهم. الصحراء من نصيب المغرب و البوليزاريو من نصيب الجزائر.
نتفاوض مع الجزائر بلي راه نهار تجينا شي قرطاسة من جهتهوم مايلومو الا روسهوم .اما الصحراءفهي في مغربها والمغرب في صحرائه الى أن يرث الله الارض ومن عليها.
تحية لصاحب الكاريكاتير… دموع التمساح من وراءها بعض الحيل الفاشلة لنظام عسكري فاشل…
البوليزاريو فقط <> علامة تجارية للإبتزاز عفا عليها الزمن وإنتهت مدة صلاحيتها.
أظن ان عدة دول تضغط على الجزاءر من تجل تليين موقفها مع المغرب فصبر هذه الدول نفذ وبالتالي فانها لا تريد ان تزعج الجزاءر باي قرار مفاجيء لان الجميع وصل إلى نتيجة ان لا حل لملفنا الا تحت السيادة المغربية
ولكي لا تحرج هده الدول باي قرار قادم لها فانها تطلب من الجزاءر الحوار مع المغرب مباشرة او انها ستعلن عن موقفها الجديد
وترقبوا في الأيام القادمة لغة اخرى من حكام المرادية اتجاه المغرب كلها دعوة للحوار والتآخي والبناء
لكن ذلك جميل فالتأني في الوصول خير من عدم الوصول فأيدينا مفتوحة لهم متى شاؤوا ولن نحقد عليهم
فوالله لن نسير ونتقدم الا بالاتحاد والتكامل ولن ينجح اي منا اختار. السير بوحده لان دولا عظمى عجزت عن ذلك وتبحث عن شركاء
لقد ضيعنا الكثير في هدا الملف الوهمي والشعوب تنتظر. الأفضل
المناورات القديمة من طرف المرتزقة قبل 21 ابريل لكل سنة عادت سعيدة لعادتها القديمة
Toutes les negotiations doivent d’etre sous le sponsoring des nations unis entre le Maroc, l’algerie et l’organization du polisario. Point final
النزاع الحقيقي هو مع الجزاءر اما البوليزاريو فلن يجدي نفعا معها الحوار لان القرارات تخرج من المرادية. الجزاءر لهما اطماع مكشوفة وتريد حصة الاسد وتدفع بالبيادق الانفصالية الذين هم في غفلة وغباء عن ما يكيده العسكر العصابة . الجلوس على مائدة التفاوض يجب ان يكون مغربي جزائري غير ذلك لن تكون النتيجة مرضية
تم تأمين معبر الكركرات و لم يتبقى لهم للفت نضر المجتمع الدولي سوى مناورات مكشوفة. وزير خارجية البوزبال قال مفاوضات بشرط سحب الجيش المغربي. هنا يظهر مستوى تفكير القائمين (2) على إختلاق المشاكل.
أسأل نفسي أحيانا لماذا المغرب لا يتخد الخطوة الثالية:
نعرف مكر و قبح جار السوء. فعلى المغرب أن يعلن للعلن أن المؤسسين الحقيقيين للبوليزاريو دخلو للمغرب و بالتاي مابقي لايمثل الصحراويين و أدلتنا على دلك قوية. انتهى الكلام و مابقي هو نقاش الحدود مع الجزائر لإرجاع الصحراء الشرقية إلى أهلها المغرب و أذلتنا على دلك قوية. كبرها تصغار. يجب فضح جار السوء بأنها سرقت أراضي للمغرب و تونس و ليبيا و النيجر.
اللي يرقص مايخبي لحيتو
واضعا شرط انسحاب القوات المغربية من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
هذا ضرب من الخيال ولا يقوله الا مختل عقلي ..المغرب لن ينسحب ولن يتنازل على حبة رمل من صحرائه هي قضية وطنية تهم الشعب والملك .
ولا دخل للجزائر فالموضوع وربما نناقش معهم مصير الصحراء الشرقية.
إن التنظيم الانفصالي “على استعداد للسلام مع المغرب”، واضعا شرط انسحاب القوات المغربية من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. ههههههههه كيف دارو ليها
لا أفهم مواقف المغرب على الإطلاق…..فهي جد غريبة
كمثل وجود قبر لوحده في صحراء شاسعة جدا…حيث لا
رحيم ولا زائر ولا من يذوذ على القبر إلا من رحم ربك…
لا أفهم على الإطلاق لماذا يتوسل المغرب للجزائر لكي
تجلس معه إلى طاولة المفاوضات وهذا البلد ليس له
بقرة ولا عجل في الموضوع…..وأن الأرض ليست أ ضه
وهو بعيد عن صحراء المغرب حيث تجاوره صحراء أخرى
هي مغربية كذلك في الحقيقة……..
بهذه الأفكار يضع المغرب نفسه في حفرة ليس لها حد
ويضع نفسه في موقف جد ضعيف….حيث أن الجار الشرقي
لن يرضخ لأي شيء ولن يقبل بأي شيء أقل من خروج
المغرب من صحرائه…….!!!!!!!!!!!!!!!!!
إن هذا البلد أقسم بكل ما يملك من قوة أنه سيعادي
المغرب كيفما كان الحال …..والمغرب مطلوب منه الدفاع بقوة والهجوم الكاسح….
لا تفاوض مع اي كان فالصحراء صحراءنا. ان ترادو التغاوض فلنتفاوض على تندوف فهي مغربية لاسترجاعها هي الاخرى. يحيى المغرب يحيى الملك و والويل لجارتنا الحقودة
التفاوض على ماذا ؟ الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وقضي الامر .
التفاوض الذي بقي لدى الشرذمة للمطالبة به هو مع الجنيرالات اللذين باعوا الوهم لهولاء ،قصد الحصول على جزء من الاراضي في الصحراء الجزائرية واقامة جمهورية صند اليستان والبدء في التشييد والتعمير على غرار الصحراء المغربية ، ارض الله واسعة .
الى السيد بورطة السلام :ماكاين لا مفوتضات ولا هم يحزنون مع حتى واحد منهم ما كاينة لا خاوة كملوا خدمتكم الله اوفقكم و يبعد علكم العديان
لماذا التفاوض مع الجزائر فالصحراء مغربية أبا عن جد و المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها.
انتهى الكلام
عاى المغرب أن لايجلس مع البوليزاريو الحوار مع الجزائر هي صاحبة القرار المشكل صنعته الجزائر وزبانيتها اليوم العالم كله يعرف ذلك ومجلس الأمن سيقول كلمته في 21ابريل ان شاء الله تعالى
نظام العسكر الجزائري اصبح يتكلم عن المفاوضات الحقيقية بين المغرب والجزائر وليس قطاع الطرق الذين يتوسلون التفاوض مع المغرب.لكن المغرب لا يتفاوض على صحراءه مع ما يسمى البوليزاريو (قطاع الطرق) والمضحك ان قطاع الطرق يطلبون مقعدا في الأمم المتحدة هذه قمة الغباء الذي ورثه قطاع الطرق عن العسكر البائد .
المغرب يدعو الجزائر الى التفاوض لايجاد حل لمشكل الصحراء و هي فرصة للمغرب لطرح كل المشاكل على الطاولة، مثل قضية الصحراء الشرقية و الحدود، اما الاقاليم الصحراوية فهي مغربية مائة في المائة.
المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها و إنتهى الموضوع.
كابرانات المرادية العجزة يريدون تحويل الرأي العام الجزائري عن مطالبته بإسقاط النظام المتسلط على عاتق الشعب الجزائري منذ الإستقلال و خلق عدو خارجي لإلهائه.
لا تفاوض مع الجزائر حتى تقدم اعتذارات رسمية على جرائمها في حق المغرب وتتعهد بتعويض كل متضرر مغربي من أفعالها الخرقاء
لا للتفاوض مع الخونة. عداوة عداوة للابد. نصف قرن و هم يعرقلون في مسيرة المغرب والان يلتمسون التفاوض .لا حوار مع احفاد بوخروبة البائد.
لماذا سنتفاوض مع الجزائر وهي تصرح امام الجميع كذبا ان لا دخل لها في القضية؟ عصابة البوليزاريو مجرد مرتزقة وأداة للجزائر هذا الكل يعلمه. اغلب الصحراويين الحقيقيين التحقوا بوطنهم منذ مدة ولم يبق في جحيم تندوف الا القليل منهم. ما يوجد حاليا في الربوني اغلبهم لقطاء الجنود الجزائريين نتيجة الاغتصاب طيلة 45 هم جزائريون الجنسية لانهم ولدوا فوق التراب الجزائري. مخطط الجزائر اللعين هو محاولة ضم الصحراء وتحويلها الى ولاية جزائرية يحكمها كبران جاهل. بالطبع كل الصحراويين الحقيقين من محتجزين وقياديين سيتم تصفيتهم بالكامل من طرف العساكرية وتعويضهم بجزائريين من الجنوب موالين للجزائر. هذا هو مخططهم الجهنمي الاجرامي.
يا اخي مع من تتفاوض الجزاءر؟ المرتزقة؟يا اخي ان وحدة التراب المغربي هي من جعلت كل الاطياف متحدة ضد هذا العدو حتى من كانو ضد الملك صارو يحبونه لنجاحاته الدبلوماسية قضية الصحراء لا يتفاوض عليها فاذا فرطنا في شبر منها سيكون له تداعيات وخيمة واحباط لا يتوقع نتاءجه نحن نطمع في استرداد الصحراء الشرقية وسبتة ومليلية والحدود البحرية وجزرنا بالقانون ة الارشيف او الدفاع بدمنا.
الجزائر اخذت الصنارة ووضعت البوليساريو كطعم ورمت به الى المحيط ساعة ماطلعت الا فردة من الصنادل التي خلاهم البوليساريو في الكركرات
فعلا الحوار يجب أن يكون مع من دفع ومول جبهة البوليساريو لزعزة استقرار المغرب، وهي دولة الجزائر التي ما فتئت تتربص وتتحين الفرص لإذاية جارتها التي كانت لها عليها أياد بيضاء.
نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا المغرب وأن يحميه من كل سوء ومكروه.