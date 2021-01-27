لجنة تواكب أشغال التجزئات العقارية في سطات

ترأس إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، يوم الثلاثاء بمقر العمالة، اجتماع اللجنة الإقليمية لتطبيق وتفعيل الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والقرار العاملي الصادر في الموضوع المتعلق بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها على صعيد الجماعات الترابية بالإقليم.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عامل الإقليم ذكّر في كلمته، بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم التعمير وعدد من رؤساء المصالح الخارجية والجماعات الترابية بالإقليم، بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه التجزئات العقارية والمجموعات السكنية في تنمية المجال في الوسطين الحضري والقروي، مبرزا الانعكاس الإيجابي لهذا القطاع على الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح عامل الإقليم أن اللقاء يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات واستكمالا للقاءات السابقة مع رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم بهدف تفعيل الدورية المشتركة، وهو ما سيمكن من تشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل، فضلا عن توفير موارد جبائية لفائدة الدولة بشكل عام، والجماعات الترابية بشكل خاص.

وفي السياق ذاته، استعرض عدد من المتدخلين أهم المشاكل المرتبطة بتسليم أشغال التجهيز المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، التي تجاوزت الآجال المحددة لإنجازها، بالإضافة إلى تصنيف التجزئات العقارية والمجموعات السكنية حسب الآجال القانونية المخصصة لإنجاز أشغال التجهيز بها.

وأكد المتدخلون على ضرورة مراسلة المجزئين من قبل رؤساء المجالس الجماعية بالجماعات الترابية المعنية، لتذكيرهم بالمقتضيات القانونية المتعلقة بآجال التجهيز، وإخبارهم بصلاحية الأذون المسلمة لهم من عدمها في حال تجاوز هذه الآجال، وحثهم على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال مع احترام الآجال القانونية لإنجازها.

وأشار المشاركون في اللقاء إلى الإكراهات والصعوبات التي تواجه مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، مع اقتراح الحلول والتدابير المناسبة لإخراجها إلى حيز الوجود طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال، وتثمين دور لجنة مواكبة الجماعات الترابية في ما يتعلق بإحداث وتجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها على صعيد الإقليم.